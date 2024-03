São Carlos possui 11 bibliotecas integradas com aproximadamente 130 mil títulos

Crédito: Divulgação

São Carlos possui atualmente 11 bibliotecas públicas, todas interligadas pelo Sistema Integrado de Bibliotecas do Município de São Carlos (Sibisc). A mais antiga é a Biblioteca Municipal Amadeu Amaral estabelecida nos anos 1938/1939, mas que teve o seu nome oficializado através de lei em 1973, hoje é a biblioteca que possui o maior acervo de livros do município, mas além dessa, mais 10 bibliotecas cumprem o papel de fomentadora de conhecimento, sendo um espaço sociocultural que disponibiliza um acervo com grande variedade de assuntos para pesquisa e empréstimo domiciliar, além de ser um local agradável para a leitura e atividades para a toda a comunidade.

Cilmara Seneme Ruy, diretora do SIBISC, destaca o acervo das bibliotecas e a utilização dos espaços para novas atividades. “São cerca de130 mil itens, entre livros, periódicos e material áudio visual. As bibliotecas têm livros de todos os estilos e títulos, desde a literatura clássica, até livros de autoajuda, livros de temáticas específicas que tratam da saúde mental, livro infantil, juvenil, gibiteca para crianças e adultos, enfim, são temas bem diversificados para contemplar toda a comunidade, sempre com a ajuda dos bibliotecários, acolhendo, direcionando e auxiliando o leitor na busca do melhor título”.

Para ter acesso a todo esse acervo, é muito simples, basta procurar qualquer uma das 11 bibliotecas com um documento com foto e um comprovante de endereço, pessoas menores de 14 anos devem estar acompanhadas por um responsável, a partir do cadastro o leitor já pode ter acesso a qualquer biblioteca da cidade, lembrando que todos os alunos da rede municipal já estão cadastrados.

A diretora ressalta, ainda, que as bibliotecas são integradas, portanto quem for cadastrado pode ter acesso a qualquer biblioteca do munícipio, inclusive emprestar um livro em uma determinada biblioteca e devolver em outra. “As bibliotecas estão proporcionando espaços que vão além do empréstimo de livros, oferecendo oficinas, cursos, palestras, encontros, clube de leitura, clube de robótica, teatro, música, dança, enfim estamos usando o espaço para a comunidade desenvolver atividades artísticas e culturais”, explica Cilmara.

O acervo é atualizado todos os anos, e as bibliotecas aceitam doações de livros em bom estado, que passam por uma avaliação dos bibliotecários antes de ser colocados para a comunidade.

Vale lembrar que todo o acesso à biblioteca é gratuito, tanto para o empréstimo dos livros, como na participação das atividades. Para aquelas pessoas que estão em atraso na entrega por qualquer motivo, não existe nenhuma penalidade para a devolução, independente do tempo do atraso o livro pode ser devolvido sem nenhum custo e em qualquer biblioteca.

Confira os endereços das bibliotecas municipais:

- Amadeu Amaral – Rua São Joaquim, 753 – Centro;

- Euclides da Cunha – Rua Antônio de Almeida Leite, 535 - Vila Prado;

- Ana Cristina Biscegli Rossito – Rua Bela Cintra, 77 - Distrito de Água Vermelha;

- Ana Celina da Silva Escobal – Rua Rio Paranapanema, s/nº - Jockey Clube;

- Gerson Edson Toledo Piza – Av. Bruno Ruggiero Filho, 1.155 - Santa Felícia;

- Isabel Cristina Apolinário Hyppolito – Rua João Manoel de Campos Penteado, s/nº - Boa Vista II;

- José Benedito Sacomano – Rua Teotônio Vilela, 501 - Jardim Tangará;

- Maria Thereza Nonato Petrilli – Rua José Freitas de Souza, 655 –Cidade Aracy II;

- Miriam Zambel – Rua João Pedrino, 130 - Residencial Romeu Santini;

- Sônia Maria Sawaya Botelho Bracher – Av. Regit Arab, s/nº - Cidade Aracy;

- Vera Regina Casari Boccato – Rua Paraná, 700 - Jardim Pacaembu.

Para mais informações acesse o site https://www.educacaosaocarlos.net.br/nossas-bibliotecas-2/.

