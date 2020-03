Sábado tem Regina Dias no Teatro Municipal e domingo Circuito Arena Especial

Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 8 mulheres de São Carlos, vão fazer uma homenagem especial no Teatro “José Saffioti Filho”, conhecido como Arena do centro, anexo ao Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão, a partir das 18h.

Participam do show “Mulheres de Voz” as cantoras Maria Butcher, Mariana Freitas, Jes Condado, Lê Lopes, Nara Dom, Vanessa Medalla, Gi Guastaldi e Mayra Aveliz.

No dia anterior, 7 de março, sábado, às 20h, no Teatro Municipal Drº Alderico Vieira Perdigão, com entrada gratuita. Regina Dias vai levar para o palco do municipal a irreverência de Rita Lee no show “Mais louco é quem me diz”, um tributo a cantora que com seu com seu estilo eclético, rompeu com rótulos ao compor canções que transitam pelo rock, pelo pop e pela MPB.

Os shows fazem parte da programação especial do mês de março elaborada pela Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC).





