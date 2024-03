Retalho Coletivo apresenta ECO em duas sessões neste fim de semana em São Carlos

Crédito: Marcel Fatibello

A companhia de teatro Retalho Coletivo inicia uma temporada de apresentações do espetáculo “ECO” neste fim de semana. Serão duas sessões gratuitas no mês de março: no sábado, 16, às 19h, no CEU das Artes Emílio Manzano (CRAS) do São Carlos 8, e domingo, 17, às 19h, no ginásio municipal de esportes do Jardim Santa Felícia. Não é necessário a retirada de ingressos antecipados. Em abril, a companhia também realizará mais duas sessões em São Carlos.

Sinopse

Um lugar tranquilo chamado ‘Mundo’ recebe a visita de um forasteiro com intenções nada claras. Nesta história os moradores, deste lugar tranquilo, em suas rotinas diárias e relações pacatas fazem seus rituais buscando aderir aos modos íntegros, mas são surpreendidos por eventos estranhos que despertam reações violentas e opressivas. Após algum tempo de convivência, dois acontecimentos provocam uma insegurança geral despertando, assim, reações sombrias dos personagens.

ECO é fruto de uma pesquisa iniciada em 2018. Próximo às eleições daquele ano, o grupo foi inspirado pelas metáforas presentes no romance “A hora dos ruminantes” de José J. Veiga, que conta a história de uma cidade pequena que amanhece sob ameaça da opressão e da violência a obra é uma alegoria da chegada dos militares ao poder após um golpe de Estado.

Unindo dança, teatro, características da linguagem desenvolvida pelo grupo Retalho Coletivo, além de um toque de realismo mágico, o espetáculo ECO proporciona ao espectador uma experiência de aproximação e distanciamento.

ECO - Sessões em março

Sábado, 16 às 19h

Local: CEU das Artes Emílio Manzano (CRAS)

Endereço: Rua Luiz Luchesi Filho, São Carlos VIII

Entrada Franca

Domingo, 17, às 19h

Local: ginásio municipal de esportes “José Eduardo Gregoracci”

Endereço: R. Alberto Lanzoni, 180, Parque Santa Felícia (Ao lado da Pista de Skate)

Entrada Franca

