Resumo das novelas

ELAS POR ELAS

Sérgio implora para que Ísis não conte a Giovanni que ele não é filho biológico de Helena e Jonas. Adriana confronta Helena. Giovanni diz a Cris que não consegue perdoar mentiras. Lara pede a Nice que não a deixe esmorecer em relação a Mário.

Disfarçado, Marcos agride Ulisses e rouba seu carro para entregar a Jairinho. Tony não gosta de ver Renée e Rico juntos. Lara desabafa com Adriana, Natália e Carol sobre Mário. Roberto tem uma nova ideia para afastar Lara do trabalho. Aramis apoia Yeda, e Carmen se incomoda. Ísis revela a Adriana o segredo sobre Giovanni, e Cris ouve.

FUZUÊ

Pascoal mente para Preciosa. Merreca critica os métodos de Miguel para descobrir quem dopou Maria. Maria conversa com Bebel sobre a ida ao especialista. Luna questiona Bebel ao vê-la com os exames da mãe. César critica Preciosa por ter atrapalhado seus planos com Maria e Luna.

Cecília avisa a Miguel que descobriu que Pascoal pode ter causado o atentado contra César. Luna se incomoda com o comportamento de Julião e o repreende. Preciosa afirma a Rui que César desenhará uma nova coleção de joias para ela. César procura Maria. Miguel ouve Bebel falando com o médico de Maria e a questiona.

TERRA E PAIXÃO

A emissora não divulga o resumo do penúltimo capítulo.

