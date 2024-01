Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 16

GLOBO

ELAS POR ELAS

Giovanni descobre que Míriam esteve envolvida em diversas falcatruas. Jonas conta a Adriana que Helena o agarrou. Giovanni discute com Sérgio por conta de Míriam. Jonas revela a Giovanni que flagrou Sérgio atacando Míriam no período em que esteve no hospital. Mário tenta falar com Lara por meio de um drone.

Roberto garante a Vilma que fará Lara desistir do trabalho. Cris exige que Taís permaneça trabalhando com ela e Helena. Helena sugere que Cris investigue a vida de Ísis. Ísis ouve uma conversa entre Sérgio e Míriam, e descobre que Giovanni não é filho biológico de Helena e Jonas.

FUZUÊ

Bebel apoia Maria. Pascoal explica seu plano para Preciosa. Maria pede para Bebel não contar para Luna o seu diagnóstico. César questiona Heitor sobre o paradeiro de Preciosa. Maria exige que Luna, Merreca e Soraya fiquem sempre juntos. Pascoal manda seu advogado preparar uma procuração com os dados de Maria.

Maria tenta convencer Merreca a abandonar o crime. Francisco tenta conter os ciúmes ao ver Soraya com Merreca. Pascoal se disfarça de enfermeiro e chega ao hospital. Nero tenta confortar Bebel. Pascoal aplica uma medicação no soro de Maria. Merreca chega ao hospital para proteger Maria. Pascoal tenta fazer Maria assinar a procuração.

TERRA E PAIXÃO

Marta dá alta para Ramiro. Vinícius aceita ajudar Aline e Caio na extração dos diamantes. Caio aconselha Vinícius a tomar cuidado com Irene. Antônio e seus capangas são surpreendidos por Marino, que dá voz de prisão a ele. Jonatas conta a Graça que Marino reunirá algumas pessoas na delegacia para contar como Agatha morreu. Gentil visita Angelina na cadeia e promete que não contará a verdade sobre o crime.

Aline e Caio comemoram a prisão de Antônio. Natercinho flagra Anely e Luigi juntos. Graça se desespera ao perceber que Irene levou Danielzinho. Antônio manda Silvério armar sua fuga da prisão. Vinícius finge estar receptivo a Irene quando ela o surpreende no rio. Vinícius se assusta ao ouvir de Irene que ele e Danielzinho serão sua família.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também