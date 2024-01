Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 15

GLOBO

ELAS POR ELAS

Mário se desespera com o término do relacionamento, mas Lara não volta atrás em sua decisão. Rico garante a Renée que sua equipe já está à procura de Wagner. Giovanni comenta com Ísis sua desconfiança em relação a Sérgio e Míriam. Os policiais encontram Wagner, que foge novamente. Érica incentiva Renée a ficar com Rico. Helena se insinua para Jonas. Sérgio pede ajuda a Adriana para reformar o abrigo de Ísis. Natália termina com Ulisses pela traição a Carol. Taís e Mário se unem contra Roberto para proteger Lara. Giovanni investiga Míriam

FUZUÊ

Maria Navalha é acolhida, e Rui vai embora sem ser visto. César pega o inventário da fortuna de Maria . Rui conta para Preciosa sobre seu plano contra Maria. Luna recebe a notícia do atropelamento da mãe e vai para o hospital. Lampião tenta animar Mercedes. César vai com Rejane para o hospital visitar Maria. Rui faz uma sugestão para ajudar Preciosa a superar Luna. Maria se desespera ao ver César e passa mal. Pascoal confirma suas suspeitas sobre Rui. Cláudio alerta Alícia sobre as intenções de Heitor. Merreca tenta descobrir o que aconteceu com Maria. A médica revela o diagnóstico de Maria.

TERRA E PAIXÃO

Irene fica irritada por não conseguir falar com Vinícius. Vinícius diz a Rodrigo que deseja pagar pelo que fez a Aline. Hélio sugere a Petra que ambos devem dar uma chance para o amor. Petra pede demissão a Antônio. Rodrigo avisa a Vinícius e a Jurecê que Irene está foragida da polícia. Irene contrata Guilherme para produzir documentos falsos. Marino descobre que Angelina envenenou Agatha. Angelina revela a Marino quem empurrou Agatha da escada. Angelina pede perdão a Caio. Marino prende Angelina. Magalhães avisa a Marino que prenderam o suspeito de ter atirado em Lucinda. O matador confessa a Marino que foi Antônio quem mandou matar Lucinda.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também