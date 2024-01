Resumo das novelas

SÁBADO, 13

GLOBO

ELAS POR ELAS

Lara cobra Taís por tê-la enganado. Um vizinho do abrigo entrega a Carlinhos e Ísis uma foto de um homem pulando o muro antes do incêndio. Yeda e Cris confrontam Taís, que confessa que seu bebê é de Átila. Lara expulsa Taís de sua casa. Giovanni sonda Sérgio sobre Míriam.

Cris dá o dinheiro de Helena para Júlia, e Ísis vê as duas juntas. Ulisses toma o lugar de Carol no projeto de pesquisa. Roberto intriga Lara contra Mário, insinuando que o detetive já sabia sobre a identidade da última amante de Átila. Lara termina o namoro com Mário.

FUZUÊ

Nero reclama da presença de Rui e exige explicações de César. Pascoal desconfia da narrativa de Preciosa sobre Rui. Maria percebe o interesse de Julião em Luna. Nero conta para Bebel que viu Rui e César na joalheria. Miguel se enfurece ao saber da volta de Rui. Maria conta para Luna sobre o interesse de Julião.

Emília marca o encontro de Lampião com Mercedes. Selena arma um escândalo durante o ensaio com Jefinho, e Tonico fica irritado. Miguel confronta Rui. Rui avisa a Preciosa que tem um plano contra Maria. Lampião e Mercedes se reencontram. Miguel conta para Luna sobre Rui. Rui observa Maria reagir a um assalto e acabar sendo atropelada.

TERRA E PAIXÃO

Graça se apavora com a insistência de Irene em levar Danielzinho. Marino liberta Gentil e explica que Irene plantou a arma do crime em sua casa. Jonatas ajuda a namorada a se livrar de Irene e aconselha Graça a ir para sua casa com o filho. Marino lembra a Silva e Magalhães que o médico legista detectou uma substância letal no corpo de Agatha.

Luigi resolve deixar a casa de Antônio e voltar para a pousada. Petra pergunta a Hélio se o fato de Irene ter tirado a vida de Agatha os impedirá de ficarem juntos. Irene se disfarça com novas vestimentas e acessórios. Irene observa Vinícius e Iraê no rio.

Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

