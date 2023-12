Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 14

ELAS POR ELAS

Marcos questiona Carol sobre sua relação com Bruno. Natália e Pedro fazem as pazes. Giovanni comunica a Sérgio e Helena que se afastará da empresa por um tempo. Edu afirma a Yeda que a considera uma mulher bonita e atraente. Míriam convence Helena a levá-la para um fim de semana na serra.

Carol conta a Natália que Marcos dormiu em sua casa. Mário confessa a Roberto sua paixão por Érica. Natália encontra o anel que Marcos devolveu e exige que Pedro peça perdão ao sobrinho. As amigas preparam uma festa de despedida para Renée. Míriam arma para Danilo conhecer Helena.

FUZUÊ

Merreca entrega a arma de Pascoal para Luna e Miguel. César vê a foto de Luna, e Julião a admira. Miguel e Luna fazem a arma de Pascoal chegar até Barreto. Preciosa visita Pascoal na delegacia. Maria faz compras contando com o dinheiro do tesouro, e Luna a repreende. César combina com Julião a fuga do garimpo.

Nero se acerta com Francisco. Preciosa e Heitor jantam juntos. Jefinho se aconselha com Lampião. César e Julião fogem do garimpo. Bebel, Luna e Preciosa fazem uma reunião na joalheria. Nero tenta convencer Miguel a assumir a Fuzuê. Chega o dia do casamento de Nero e Bebel. César aparece na igreja.

TERRA E PAIXÃO

Irene aconselha Antônio a tentar sabotar a herança dos filhos de Aline por vias legais. Kelvin confessa a Ramiro que teme ser suspeito da morte de Agatha. Dirceu avisa a Irene que está chegando a Nova Primavera. Antônio fica irritado ao saber por Silvério que os filhos de Aline serão legalmente seus herdeiros, e resolve fazer uma proposta à professora.

Petra conta a Luigi que pensa em sair da cidade para ser voluntária em alguma ação social. Petra tem uma lembrança com Dirceu durante um sonho. Andrade sofre e pede ajuda a Gladys. Dirceu entra no quarto de Petra.

