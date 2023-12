Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 11

ELAS POR ELAS

Érica expulsa Edu de sua casa e afirma que ele jamais terá seu amor. Raquel, Lara e Mário improvisam um jantar. Pedro briga com Natália por abrigar Marcos. Renée tenta consolar Edu. Giovanni se esquiva das manipulações de Helena. Lara confessa a Taís que está apaixonada por Mário, e Roberto ouve. Cris procura Tony.

Roberto tenta convencer Lara a fazer cursos no exterior, a fim de afastá-la do escritório. Marcos se aproxima de Carol. Edu desabafa com Yeda. Ulisses e Carol discutem. Sérgio aconselha Helena a retirar a queixa contra Jonas, para não perder Giovanni. Renée conta para Vic que seu convite de trabalho é na Bahia. Fagundes surpreende Míriam.

FUZUÊ

César se revela desmemoriado. Preciosa cumprimenta Bebel e Nero. Pascoal contesta sua prisão com Barreto, e se surpreende ao ver o vídeo do assalto ao carro-forte. César se lembra de Preciosa. Heitor e Preciosa se encontram. Selena filma ela e Jefinho juntos. Jefinho e Tonico se incomodam de ver Luna e Miguel cantando juntos nas redes sociais de Alícia.

Bebel entrega o quadro de César para Preciosa. Luna e Maria assinam o contrato de compra de seu apartamento. Nero pede para ter uma conversa com Maria Navalha. César vê algumas joias da Dama de Ouro e se lembra de seu passado.

TERRA E PAIXÃO

Luigi se impressiona com a disposição de Antônio. Ramiro reconhece o corpo de Sidney. Menah não gosta de saber que Gentil contou a Graça sobre a dificuldade financeira da família. Aline pede a Caio que não conte a Antônio sobre sua gravidez. Antônio pede a Silvério que anule seu casamento com Agatha. Hélio avisa a Antônio que ficará na cidade para descobrir o assassino de sua mãe.

Ademir convida Lucinda para ser presidente da cooperativa. Kelvin sugere a Ramiro que os dois se casem e deixem Nova Primavera. Graça dá a Gentil o dinheiro para o tratamento de Jonatas e pede sigilo. Graça reage quando Jonatas sugere que ela possa estar interessada na suposta herança de Agatha. Antônio se surpreende ao ver Irene chegando ao jantar que oferece para alguns convidados.

