O uso de elementos naturais na decoração para um ambiente aconchegante

Quando o assunto é ambiente aconchegante, podemos considerar que cada pessoa tem uma visão diferente, afinal, cada indivíduo se sente à vontade da sua maneira. Entretanto, alguns aspectos parecem ser unanimidade, esse é o caso do uso de elementos naturais, como as plantas, na decoração.

Para criar um ambiente mais “natural”, também é possível recorrer a outros itens simples, como pedras e fibras. Quem deseja investir mais, pode garantir móveis em madeira e economizar com cupons da MadeiraMadeira. O importante é entender a tendência para transformar o espaço em um lugar aconchegante de maneira assertiva!

Elementos naturais e decoração

Os elementos naturais e a decoração são companheiros de longa data. Quem nunca viu alguns vasos de planta na sala da casa da tia, da avó ou da mãe? Essa é uma tendência que perdura há anos e se moderniza de acordo com as transformações no estilo de decorar.

Hoje, as plantas são apenas um dos elementos naturais que compõem o design de interiores. Abaixo, você confere os 4 mais populares:

Pedras

De diferentes cores, formatos, tamanhos e preços, as pedras são uma opção versátil para quem deseja trazer a natureza para dentro de casa. Elas podem ser adquiridas em lojas de decoração ou comércios especializados, que costumam vender itens semelhantes, como cristais.

O uso também é flexível: as pedras podem ser colocadas em cima dos móveis, no chão ou até mesmo fazerem parte do revestimento. Nesse último caso, é essencial ter cuidado com a colocação e buscar a ajuda de um profissional.

Madeiras

A madeira é um item clássico quando se pensa em decoração mais rústica ou natural. Ela pode ser encontrada em diferentes tonalidades, espessuras e ranhuras, abrangendo os mais distintos gostos e estilos.

O material ainda pode ser aplicado em móveis, no piso, no teto ou em itens decorativos como painéis. É importante manter os cuidados adequados para que a madeira tenha boa durabilidade.

Plantas

É impossível falar do tema sem citar as plantas, como já foi possível perceber acima. Mesmo após tantos anos fazendo parte da decoração, elas não saem de moda e continuam sendo tendência em 2024.

Na hora de trazer o elemento para dentro de casa, é importante ter o cuidado de escolher espécies que se adaptem bem aos ambientes internos. Outra alternativa é investir em plantas artificiais de qualidade.

Fibras naturais

Talvez você não conheça esses itens como fibras, mas com certeza já ouviu falar ou até mesmo tem em casa um objeto de decoração feito em lã, vime, bambu, sisal, corda ou palha.

O uso desses materiais transmite a ideia de um ambiente mais natural, mesmo quando aplicados em itens menores. A variedade de opções, estilos e texturas permite que as fibras façam parte da composição dos mais diversos espaços.

Como combinar os elementos?

Após conhecer os principais elementos naturais usados na decoração, pode surgir a dúvida de como os combinar entre si e com o design já presente no ambiente. Não existe uma regra, mas é possível atingir a harmonia avaliando 3 pontos:

Considere o estilo

O primeiro passo para introduzir os elementos em casa é avaliar o estilo, tanto pessoal quanto do próprio ambiente. A dica é fazer uma lista daquilo que você gosta e entender melhor o que se encaixa no espaço. Quem já possui uma decoração chamativa em casa deve optar por utilizar itens naturais menores e mais discretos.

Tenha cuidado com as cores

As cores têm influência direta na harmonia de um ambiente. Para evitar o desequilíbrio, a dica é priorizar tons neutros e trabalhar nuances de uma mesma cor. Dessa forma, fica mais fácil acertar em cheio.

Considere as texturas

As texturas são um aspecto muito importante, mas por vezes passam despercebidas. Para evitar que o visual do ambiente fique poluído, o ideal é escolher um único tipo de textura e replicá-lo em todos os objetos naturais que farão parte da decoração.

