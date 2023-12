Resumo das novelas

QUINTA-FEIRA, 7

GLOBO

ELAS POR ELAS

Pedro recomenda que Taís conte a Lara que namorou Átila. Aramis orienta Jonas sobre o que fazer com a conta do exterior. Edu comenta com Yeda que teme que Érica não o perdoe. Lígia alerta Natália para não projetar Bruno em Marcos. Helena concorda em retomar o projeto das gestantes. Taís mostra a Raquel o celular secreto de Átila. Míriam esvazia os pneus do carro de Fagundes. Míriam conta a Danilo seu plano. Giovanni pergunta a Helena se foi ela quem vendeu o apartamento e depositou o dinheiro na conta de Jonas, a fim de incriminá-lo.

FUZUÊ

Preciosa não aceita ficar longe do tesouro. Maria tenta consolar Merreca. Miguel e Luna abrem o baú. Merreca conversa com Maçarico e seus comparsas sobre Pascoal. Caíto, Bartô, Jefinho e Luna cuidam de Soraya. Maria culpa Luna por não ter ficado com o tesouro. Preciosa revira a casa de Pascoal. Edgar flagra o flerte entre Gláucia e Domingos. Miguel conta para Francisco sobre o sequestro de Soraya. Bernardo liga para Preciosa, e Heitor fica tenso ao falar com ela. Pascoal vai atrás de Merreca. Soraya se surpreende com a visita de Francisco. Maçarico e todos os capangas se unem a Merreca contra Pascoal.

TERRA E PAIXÃO

Vinícius declara seu amor por Iraê. Yandara não gosta de ver sua mãe com Vinícius. Caio entrega a erva que Agatha está usando na comida de Antônio para Marino. Gentil fica feliz ao ver a disposição de Jonatas com a fisioterapia, mas preocupado em como conseguirá pagar o tratamento do filho. Agatha convida Marino para a coletiva de imprensa em sua casa. Hélio pensa em fazer Agatha desistir do plano de vingança. Marino consegue o mandado contra Agatha. Marino encontra Agatha no chão na mansão.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também