Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 5

GLOBO

ELAS POR ELAS

Todos ficam surpresos com a semelhança entre Marcos e Bruno. Ulisses se irrita com Carol. Tony desabafa com Cris sobre a volta de Márcia. Sérgio se alarma ao saber da existência de Marcos. Aramis garante a Jonas que conseguirá descobrir quem adulterou suas negociações. Cris ouve Tony falando sobre sua dívida. Taís nota o interesse de Lara por Mário. Marcos visita a fazenda de Pedro e Natália. Carol convida Carlinhos para ser voluntário em uma pesquisa da universidade. Márcia se sensibiliza ao ver Renée com Vic. Érica desperta, e Edu e Mário comemoram.

FUZUÊ

Merreca tira o baú de Cata Ouro, e Gilmar vê. Miguel fala com Barreto sobre o sumiço de Maria. Maria se sente mal, e Rejane a ampara. Miguel segue Gilmar sem ser visto. Merreca esconde o baú. Soraya é sequestrada. Gilmar conta para Miguel que Merreca pegou o baú. Edgar tira o baú da casa de Gláucia. Preciosa tenta fazer negócio com Merreca. Pascoal manda a foto de Soraya para Merreca. Bebel comenta com Vânia que afastará Pascoal da Conde de Montebello. Maria vê Pascoal na casa de Gláucia. Merreca encontra o cativeiro de Soraya. Edgar leva Miguel até o baú do tesouro.

TERRA E PAIXÃO

Hélio confessa a Petra que é filho de Agatha. Antônio continua confuso. Petra decide enfrentar Hélio. Caio teme que Agatha envenene Antônio. Luana emociona os alunos com sua aula sobre Direitos Humanos. Hélio explica a Petra toda a verdade sobre o plano de Agatha e sofre ao ser dispensado pela filha de Antônio. Agatha consegue a assinatura de Antônio em uma procuração, e avisa ao marido que veio para resgatar os bens que foram roubados da família. Angelina avisa a Caio que viu Agatha dar papéis para Antônio assinar. Ramiro se nega a obedecer à ordem de Agatha para matar Irene.

