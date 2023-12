Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 4

ELAS POR ELAS

Lara se desculpa com Taís pela perda do processo. Roberto e Vilma pagam ao assistente do juiz pela sentença. Sérgio aconselha Helena a dar um passo atrás para preservar sua relação com Giovanni. Márcia implora para que Renée a ajude com Vic e Tony. Giovanni conversa com Jonas. Sérgio briga com Míriam, e Maninha percebe. Tony se preocupa com sua dívida no banco, e disfarça para Cris. Helena se surpreende ao ver que Giovanni desconfia dela. Chega o dia da exposição de Natália, e todos comemoram. Natália apresenta Marcos como filho de Bruno.

FUZUÊ

Luna avisa à Maria Navalha a presença de Barreto e pede que ela não volte para casa. Maria vai ao Beco do Gambá para se aconselhar com Lampião. Merreca teme pela segurança de Soraya. Pascoal e Preciosa tramam para pegar o baú do tesouro. Lampião ouve a conversa entre Merreca e Maria. Cata Ouro deixa o Beco do Gambá com o baú e encontra Preciosa e Cecília. Pascoal sonda Gláucia sobre Merreca. Selena tenta convencer Jefinho a acabar com a dupla com Luna. Pascoal segue Soraya. Maria se aconselha com Rejane. Pascoal atrai Soraya para uma armadilha. Merreca encontra Cata Ouro.

TERRA E PAIXÃO

Ramiro recebe ordem de Agatha para ir armado atrás de Irene e Luigi. Petra convoca reunião com diretores e apresenta o dossiê que comprova o desfalque de Luigi na empresa. Vinícius confirma para Caio e Jurecê que levou o tiro de Antônio, ao ver a foto do produtor rural. Anely vasculha o quarto de Hélio. Antônio volta para casa com Agatha, contrariando a recomendação médica para internação. Luigi avisa a Irene que Hélio é filho de Agatha. Irene, Luigi e Caio invadem a casa de Antônio para avisar a Petra que Hélio é filho de Agatha e que a jovem está sendo vítima de um golpe.

