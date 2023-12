Resumo das novelas

SÁBADO, 2

GLOBO

ELAS POR ELAS

Renée exige que Márcia se afaste de seus filhos. Jonas decide deixar a casa de Adriana, que fica arrasada. Marlene confessa a Ísis que não simpatiza com Sérgio. Jonas sofre com todas as perdas em sua vida. Aramis e Tony pedem ajuda a Giovanni para provar a inocência de Jonas. Márcia afirma a Eugênia que pedirá a guarda dos filhos na Justiça. Cris diz a Helena que desistiu de Giovanni. Edu diz a Mário que Lara gosta dele. Pedro insiste para saber a identidade do pai do filho de Taís. Jonas pede Adriana em casamento. O juiz dá ganho de causa para Silas.

FUZUÊ

Merreca tenta intimidar Cata Ouro. Pascoal ameaça Merreca para Preciosa. Maria conta para Luna e Miguel sobre o baú do tesouro. Pascoal persegue Merreca. Luna e Miguel vão ao esconderijo de Cata Ouro. Preciosa vai à casa de Luna, e Maria Navalha a recebe. Gilmar e Cata Ouro conseguem um lugar para esconder o baú do tesouro. Nero pede Bebel em casamento. Francisco pede para namorar Soraya. Pascoal ameaça Merreca.

Preciosa faz uma oferta para Maria Navalha. Merreca encara Pascoal e consegue resgatar seu celular. Luna repreende Maria Navalha por causa do baú do tesouro. Cata Ouro avisa a Lampião que o baú pertence ao tesouro da Dama de Ouro. Merreca procura Maria Navalha. Barreto vai à casa de Luna atrás de Maria Navalha.

TERRA E PAIXÃO

Hélio teme as ameaças de Agatha e pensa em salvar Petra. Luigi e Anely descobrem que o dinheiro que o italiano pegou de Sidney era falso. Tadeu é obrigado a entregar o cargo de presidente da cooperativa. Petra aceita o pedido de casamento de Hélio. Tadeu fala com Gladys e Graça sobre o que aconteceu com Sidney. Marino e Lucinda ficam noivos. Vinícius se lembra do homem que atirou nele. Luigi se nega a dar o divórcio a Petra, tentando convencer a moça de que Hélio e Agatha estão juntos no plano para roubar Antônio. Agatha mostra a Petra um dossiê forjado por Frazão, demonstrando que Luigi desvia dinheiro das empresas de Antônio. Petra confronta Luigi e pede ao italiano que deixe a mansão. Luigi pede ajuda a Irene. Agatha impede que Irene e Luigi levem Antônio embora de casa.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

