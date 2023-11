Resumo das novelas

TERÇA-FEIRA, 28

GLOBO

ELAS POR ELAS

Natália pede ajuda a Carol para encontrar o rapaz da fotografia­. Mário encontra Agenor, que garante que Taís foi a última namorada de Átila, mas a filha de Agenor diz a Mário que seu pai está com demência. Helena humilha Míriam. Renée confronta Tony sobre seu encontro com Wagner. Roberto tem uma ideia para sabotar a audiência de Lara. Helena insinua que Jonas o roubou, e Giovanni tem uma lembrança que o atordoa. Yeda se encanta por Edu. Chega o dia da audiência de Lara e Taís. Roberto esconde páginas do processo de Lara.

FUZUÊ

Nero pede discrição para Luna sobre sua decisão. Bebel confronta Preciosa. Preciosa deixa Bernardo preso dentro do carro e se encontra com Pascoal. Heitor invade o apartamento de Pascoal. Maria Navalha não aceita a decisão de Nero. Merreca se junta ao grupo de Calango para roubar o carro-forte. Bebel expulsa Preciosa de casa. Soraya procura por Merreca.

Calango encaminha Merreca e seus capangas para cercarem o carro-forte. Maria Navalha confirma a Luna que ela é filha de César. Merreca vê Pascoal perto dos bandidos e alerta Barreto. Bebel desabafa com Nero. Luna recebe Preciosa na ONG. Calango e Pascoal avançam contra o carro-forte. Merreca e os outros bandidos observam o carro-forte explodir.

TERRA E PAIXÃO

Sidney manda Tadeu seguir com o carro para fora da cidade. Caio persegue o carro de Tadeu. Marino conclui que Tadeu e Luigi estão reféns de Sidney, ao receber uma mensagem do italiano. Anely não perdoa Andrade durante conversa com o ex-cunhado. Lucinda aconselha Hélio a abrir seu coração para Petra. A polícia cerca o carro de Tadeu e Sidney acaba entrando na mata levando Luigi como refém. Anely e Berenice concordam com a proposta de Enzo de ter duas Rainhas Delícias no filme. Petra conta a Antônio que Agatha mexeu nos relatórios da empresa. Marino prende Sidney. Caio pergunta a Sidney quem foi o responsável pela morte de Daniel.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também