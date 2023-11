Resumo das novelas

SEGUNDA-FEIRA, 27

GLOBO

ELAS POR ELAS

O médico explica a Edu que Érica continua inconsciente. Vic agradece a Márcia/Susana pela ajuda com o teste na escola. Sérgio exige que Helena reassuma a presidência da empresa. Adriana sugere que Giovanni procure ajuda profissional para tratar sua ansiedade. Tony encontra Wagner e manda que o pai se afaste de sua mãe. Yeda defende Edu, e Tony se surpreende. Natália conta a Lígia que está se sentindo bem, sem pensar em Bruno. Aramis assume o caso de Jonas. Natália vê um rapaz idêntico a Bruno em uma de suas fotografias.

FUZUÊ

Bebel ajuda Maria Navalha com o exame de DNA. Cláudio, Miguel e Luna mostram documentos para Mariângela. Preciosa finge aceitar as investidas de Pascoal. Alícia e Francisco pressionam Nero a ficar com o tesouro. Lampião percebe o interesse de Selena em Jefinho. Maria Navalha fica revoltada com a decisão da Justiça.

Preciosa e Pascoal descobrem quando o tesouro irá para o banco. Jefinho critica as atitudes de Luna. Pascoal fala com Maçarico, e Merreca tenta descobrir o conteúdo da conversa. Bebel avisa a Maria Navalha sobre o resultado do exame de DNA. Nero toma uma decisão e comunica a Luna.

TERRA E PAIXÃO

Ramiro não consegue atirar em Sidney. Caio acode Ramiro e o leva para casa onde está Kelvin. Agatha continua dando uma erva a Antônio para enfraquecer o marido. Irene fica surpresa ao ser confrontada por Kelvin, que defende Ramiro das ameaças dela. Aline se preocupa com Caio. Marino orienta Franco a dar o dinheiro falso para Tadeu. Luigi encontra Tadeu para falar sobre os direitos de Anely no filme e acaba rendido por Sidney.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também