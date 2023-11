Resumo das novelas

QUARTA-FEIRA, 1

Giovanni liga para Ísis, que se apressa para ajudar o namorado. Carol esconde Ulisses e atende Wanda. Lara e Mário encontram vários recibos antigos de Átila, e Roberto fica apreensivo. Giovanni assume a vice-presidência da Helàne. Helena destrata Ísis. Jonas pede a ajuda de Marlene. Ísis incentiva Adriana a ficar com Jonas. Mário consegue vários novos clientes, e Raquel estranha. Marlene obriga Adriana a sair com ela. Renée fala com Érica sobre Edu. Giovanni agradece Ísis pelo apoio. Tony se surpreende ao descobrir que Vic está procurando Wagner. Adriana chega ao karaokê com Marlene e descobre que a tia armou um encontro com Jonas.

FUZUÊ

Jefinho se afasta de Luna, que fica confusa. Cláudio insiste para Miguel falar com Luna. Luna chora, e Jefinho tenta animá-la. Nero descobre que as chaves de lua e sol sumiram. Olívia questiona Rui sobre os negócios que ele fará com Preciosa. Bebel é dopada por Preciosa. Pascoal surpreende Heitor com notícias sobre a Fuzuê. Nero, Miguel e Francisco se preocupam com o concurso da Rainha da Fuzuê. Pascoal insiste para que Preciosa se preocupe com o legado de César. Maria Navalha consola Luna. Nero se preocupa com a ausência de Bebel. Luna se preocupa com o seu apartamento.

TERRA E PAIXÃO

Aline conta a Jussara que Jonatas corre risco de morte. Graça visita Jonatas no hospital. Aline sofre ao terminar de vez com Caio. E ele ressalta que não irá mais implorar por seu amor. Kelvin alerta Ramiro para a possibilidade de o capanga ser preso. Agatha avisa a Hélio que Anely desconfia dos dois. Irene sugere a Antônio que eles usem a ameaça pública de Aline a seu favor. Marino diz a Lucinda que a única maneira de ficar em paz com sua consciência é prendendo Antônio. O médico avisa à família de Jonatas que o rapaz pode ficar com sequelas do atentado. Emmy descobre o caso de Irene com Vinícius e faz registros do casal. Caio comunica a Antônio que provará que o pai mandou matar Aline.

