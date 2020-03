Resumo das Novelas

SÁBADO, 14

Malhação

Éramos Seis

Isabel consegue fugir, e Felício detém Zulmira. Zulmira é presa e tenta subornar Gusmões. Durvalina e Genu têm uma conversa franca sobre Marcelo e Lili. Lola sofre ao se ver jantando sozinha. Zeca faz sucesso entre a população e o prefeito se incomoda. Alfredo beija Adelaide. Afonso pede que Inês avise a Lola que ele deseja lhe falar. Inês diz a Lola que necessita ter Afonso e Shirley juntos. Lola recusa falar com Afonso. Inês sente falta de Lúcio. Isabel descobre que Zulmira partiu para a França. Osório arma para Alfredo e avisa a Gusmões. Isabel visita Lola. Julinho e Soraia se angustiam com a imposição a seu casamento. Osório ataca Alfredo, que se defende e acaba ferindo o agressor.

Salve-Se Quem Puder

Graziela avisa a Petra sobre o sequestro de Alan e Kyra/Cleyde e manda a filha ir para o hotel cuidar das crianças. Luna/Fiona conta a Téo que seu ex-namorado a traiu com uma amiga. Téo garante a Luna/Fiona que não desistirá dela. Após serem deixados presos em um local deserto, Alan e Kyra/Cleyde conseguem se livrar das amarras. Alexia comenta com Zezinho sobre a preferência da mãe por Petra. Rafael comunica a Renzo que a empresa perdeu metade da receita com a saída repentina de clientes. Dominique avisa a Renzo que é a responsável pelas perdas da Labrador.

Amor de Mãe

Raul afirma a Érica que apoia seu namoro com Sandro. Lurdes estranha o comportamento dos filhos em relação a seu aniversário. Sandro conversa com Raul sobre sua dúvida entre Érica e Betina. Lídia apoia a aproximação entre Betina e Sandro. Lurdes vê os filhos chorando e acredita estar com uma doença grave. Todos preparam a festa surpresa de Lurdes. Sandro repreende Érica por ter falado com Raul. A pedido de Álvaro, Belizário e Penha exigem que Leila se infiltre na ONG de Davi. Leila conta para Belizário e Álvaro sobre Benjamim. Lurdes se emociona com sua festa surpresa.

RECORD

Escrava Isaura

Caminhos do Coração

O Rico e Lázaro

Amor Sem Igual

SBT

As Aventuras de Poliana

