Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 13

Malhação

Lígia se preocupa com as insinuações de Joaquim. Rugieri afirma a Marco que Joaquim será intimado a depor sobre o caso de Rita. Meg conversa com Max sobre Regina. Carla, Raíssa e Thiago aconselham Nanda sobre suas declarações para a imprensa. Lígia comenta com Filipe sua desconfiança com Joaquim. Joaquim garante a Filipe que não está envolvido no desaparecimento de Rita. O delegado comprova o álibi de Joaquim, e Filipe pede desculpas ao pai. Henrique afirma que jamais namoraria Nanda, e Andressa se incomoda. Cléber pede Anjinha em casamento para Marco. Rafa acredita ter visto Rita na rua. Rui busca Nina na casa de Lígia, e afirma a Filipe que Rita voltará para ele.

Éramos Seis

Lola desiste de falar com Afonso e deixa o hospital com Genu. Marcelo descobre o nome de sua mãe biológica. Lola incentiva Marcelo a falar com Durvalina, que se emociona ao reencontrar seu filho. Lola sente quando Inês comemora o fato de Afonso cuidar de Shirley. Karine impõe condições para que Julinho se case com Soraia. Felício enfrenta Zulmira. Felício ajuda Clotilde e Almeida a se casarem. Genu flagra Lili beijando Marcelo e exige que o rapaz converse com Virgulino. Zulmira descobre onde Isabel e Felício moram. Zulmira ameaça Isabel.

Salve-Se Quem Puder

Mário hesita em aceitar o convite para trabalhar no Brasil, e Juan se anima com a oportunidade de rever Luna. Téo revela a Enéas que está apaixonado por Luna/Fiona. Helena decide manter o emprego de Luna/Fiona no Empório. Alexia garante a Zezinho que não sente nada por Renzo. Bruno e Gael presenteiam Micaela. Vicky desabafa com Baggio sobre sua desconfiança de um dos primos de Verônica. Tarantino convida Bia para jantar em sua casa. Dionice aconselha Bia a contar sobre seu marca-passo a Tarantino.

Amor de Mãe

Estela despista Verena, e Álvaro foge. Érica se prepara para voltar ao Brasil. Ryan, Magno e Camila planejam surpreender Lurdes com a chegada de Érica. Durval conta a Danilo sobre seu relacionamento com Thelma. Sandro conversa com Betina sobre Érica. Lurdes conta para Camila sobre as previsões de Jane. Durval e Thelma namoram. Lurdes comemora a volta de Érica. Álvaro se diverte com Estela. Érica estranha o comportamento de Sandro. Érica aceita ser empresária de Verena e Farula. Camila consegue amamentar Caio, e Thelma reage. Tiago vibra ao saber que Raul deseja ser seu pai. Érica procura Raul.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura diz que ama Álvaro e Leôncio se irrita. Malvina diz a Geraldo que não vai largar seu marido. Cel. Sebastião se lamenta com Margarida. Leôncio leva Isaura algemada para a casa de Estela. Isaura diz que ama Álvaro e Leôncio se irrita. Miguel é levado para a prisão. Isaura é trancada em um quarto. Rosa quer um dote para ela. Tomásia, André e Álvaro fazem um pacto contra Leôncio. Tomásia quer contratar advogados para libertar Miguel. Leôncio coloca mais ferros em Isaura para seguir viagem.

Caminhos do Coração

Beto se desespera com a possibilidade de virar um homem-cobra. Perpétua testa os sinais vitais de Pachola e avisa que ele não está respirando. Vavá pede para ela dar um choque em Pachola e ela lança raios elétricos próximos ao coração dele. Pachola continua sem respirar e Perpétua insiste mais uma vez. Hélio tenta acalmar Tati, mas ela fica aos prantos por causa do pai. Hélio vira homem-leão e fica com vontade de atacar Tati, mas se controla. Ele manda Tati fugir e avisa que não quer lhe fazer mal. Marcelo ouve o grito de Tati de longe e sente uma angústia. Ele dá de cara com Fernando e Juanita, que mostram a língua de cobra. Maria observa os amigos feridos dentro do depósito e se desespera. Toni corre para socorrer Janete. Aquiles se regenera e acorda.

Maria diz para Aquiles acudir Noé, enquanto ela socorre Beto. Maria avisa que Guiga está muito mal e não sabe se ele irá resistir. A Mulher-Aranha ameaça atacar Cris e Iara. Cris cria um escudo de energia em volta dele e de Iara, enquanto Ariadne os cerca. Eugênio monta um rádio para tentar falar com Guiga no barco, mas não consegue fazer nenhum contato. Fernando e Juanita cercam Marcelo, que se afasta. Noé e Maria tentam fazer o sangramento de Guiga parar e ele chora muito. Maria corre para socorrer Beto, que continua desacordado e ferido. Cléo desperta e percebe que Noé não está bem. Ela examina suas feridas e ajuda a limpar. Janete acorda e Toni a enche de beijos. Ela sente a mordida de Vlado em seu pescoço e fica com medo de virar vampira.

Janete vai até Lucas, que está desmaiado e muito ferido. Perpétua, Ísis e Demétrio consolam Vavá, que fica arrasado por achar que Pachola morreu. O menino implora para Perpétua dar mais um choque em Pachola. Perpétua dá um choque máximo em Pachola, que finalmente acorda. Vavá abraça o pai. Ernesto fica deprimido e Esmeralda tenta consolá-lo. Aquiles limpa os ferimentos de Guiga, que desmaia. Maria cuida de Beto, que conta que foi picado por Juanita e se desespera com a possibilidade de virar um homem-cobra. Batista liga para Célia e conta que foi atacado por Paola. A Liga do Bem decide voltar para o barco, para levar Guiga, Lucas, Janete e Beto até Clara. Beto e Janete começam a sentir os sintomas da transformação e se apavoram. Beto avisa não estar se sentindo bem e fica com língua de cobra.

O Rico e Lázaro

Asher pede a ajuda de Deus. Daniel lê as palavras do Senhor. Asher pede perdão ao Altíssimo. Os ratos o mordem. Daniel continua lendo as palavras de Deus. Arioque desperta e Shag-Shag se emociona. Nebuzaradã é nomeado novo rei. Joana mantêm a fé em Deus. Milagrosamente, os ratos somem e Asher permanece vivo. Joana segue para o palácio. Nobres saúdam o novo rei. Elga acorda de mau-humor. Absalom é debochado com Fassur. Neusta descobre que foi aceita de volta no palácio e agradece o apoio de Shag-Shag. Zelfa diz para Ilana que foi pedida em casamento por Zadoque. Joana visita Asher e eles se abraçam emocionados. Shag-Shag tenta dar forças a Arioque. Asher diz que não quer mais se vingar. Joana diz que ele agora se chamará Lázaro.

Amor Sem Igual

No Mercado Municipal, Miguel, Oxente, José Antônio e Donatella comemoram a vitória da Brás. Miguel comenta que um deles terá a oportunidade de fazer carreira na Europa. Poderosa orienta Maria Antônia a contar tudo o que aconteceu para sua família e depois depor na delegacia da mulher. Maria Antônia diz que prefere deixar tudo como está. Seu Ernani diz a Ramiro que Tobias o queria morto. Fernanda e Ramiro ficam em choque. Seu Ernani explica que Tobias queria que a Bras ganhasse o jogo antes mesmo de saber que Ramiro estava solto.

No Mademoiselle, Ioná diz à Poderosa que a noite de reinauguração não foi a mesma sem ela. Poderosa nem responde e continua a se arrumar. Poderosa e Ioná se atacam e brigam. Bernardo tenta entrar no Mademoiselle porém é impedido por Duplex. Olympia apresenta Poderosa vestida de mascarada para Leandro. Leandro olha para Poderosa dos pés à cabeça e sorri. Fim do mistério, Leandro retira a máscara de Poderosa. O queixo dele cai imediatamente e Poderosa sorri.

SBT

As Aventuras de Poliana

Yasmin convida Luigi para um passeio. Eric confessa a Kessya que é o admirador secret de Poliana, mas pede que ela mantenha segredo. Tantando se aproximar de MArcelo, Violeta vai atpe sua casa. Poliana e João encontram Feijão. No colégio, todos ficam intrigdos com o vírus ‘Dark Lady’. João pede desculpas a Bento por ter desconfiado dele. DEsenpregado, Sérgio procura por profissões alternativas. Débora pede para Marcelo tomar cuidado com Violeta. Pedleton chega para o jantar na casa de Fernanda. Roger e sua família vão jantar na casa de Glória e conhecem Violeta. Na ausêcia de Pendleton, Luísa invade o quarto de Estella e Poliana a ajuda a encontrar a passagem secreta.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também