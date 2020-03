Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 11

Malhação

Lígia afirma que não oferecerá a recompensa por notícias sobre Rita, e Filipe se desespera. Diana convida Henrique para estrelar sua campanha no colégio ao lado de Andressa, que teme que seu segredo seja descoberto. Lara garante a Filipe que Rui ganhará a guarda de Nina. Lígia sinaliza a possibilidade de Meg precisar de uma cesariana. Nanda aconselha Andressa a contar para Henrique que não é mais virgem. Regina pede o divórcio de Max. Lara afirma ao juiz que Lígia sabia do suborno a Isaura. Rui ganha o direito de passar uma noite por semana com Nina, sem supervisão.

Éramos Seis

Inês se desespera com a notícia da gravidez, e Lúcio a conforta. Shirley avisa a Durvalina que encontrou Afonso. Afonso se recupera, mas Shirley se sente mal. Inês, Lola e Alfredo comemoram a notícia sobre Afonso. Padre Venâncio apoia Clotilde em sua nova vida. Inês procura Alfredo, mas não consegue contar a ele sobre o bebê. Virgulino percebe a ansiedade de Lúcio. Felício e Isabel preocupam-se com seu futuro. Assad presenteia Julinho com um carro. O prefeito se encanta com Olga. Zeca pensa em concorrer à prefeitura e Olga incentiva o marido. Lili ajuda Marcelo a pesquisar sobre sua mãe biológica. Osório observa Alfredo. Afonso percebe que Shirley está doente. Lúcio afirma a Inês que pode ser o pai de seu bebê.

Salve-Se Quem Puder

Téo se surpreende com a reação de Úrsula, que promete provar que Luna/Fiona é interesseira. Bel percebe que Edgar está interessado em Ermelinda. Dominique fica furiosa ao ser ameaçada por Lúcia. Helena ampara Úrsula. Rafael sugere a Júnior que Agnes participe da sessão espiritual para entrar em contato com Kyra. Graziela nota que Alan está interessado em Kyra/Cleyde, e avisa a Petra. Ivo flagra Zezinho e Alexia em trajes íntimos no sítio e questiona a atitude do filho de Ermelinda. Úrsula ameaça Luna/Fiona.

Amor de Mãe

Davi agride Álvaro, que afirma que denunciará o ativista. Tiago e Nicolas brigam novamente, e Raul repreende Matias e Miranda. Jane alerta Thelma sobre sua disputa com Camila. Lurdes pensa na previsão de Jane. Oliveira parabeniza Danilo por suas mudanças no cardápio do restaurante. Raul conta a Vitória sobre sua briga com Matias, e a advogada pensa em falar com Miranda. Camila sofre por não conseguir amamentar Caio. Magno decide se afastar de Betina. Matias anuncia que Lurdes precisará passar por uma cirurgia. Raul aceita patrocinar o projeto de Davi, e Álvaro se irrita com Belizário. Danilo é assaltado novamente e pede ajuda a Durval. Jane confirma a Lurdes sua profecia.

RECORD

Escrava Isaura

André quer matar Leôncio. André quer matar Leôncio. Geraldo diz a sua mãe que ama Malvina. Cel. Sebastião ensina Rosa a dançar. Leôncio vai atrás de Isaura na direção certa. Geraldo quer se casar com Malvina. Francisco convida as meninas do bordel para uma festa. Leôncio captura Isaura e Miguel é preso.

Caminhos do Coração

Iara e Cris encontram Ariadne, a Mulher-Aranha. Batista tenta beijar Paola, mas ela desvia e se enrosca por trás dele. Ela o aperta cada vez mais e Batista começa a se assustar. Paola se transforma em cobra e fica enroscada no pescoço de Batista. Janete tem uma visão e avisa que a batalha entre o a Liga do Bem e os mutantes do mal será terrível. Ela desmaia e todos ficam assustados. Júlia puxa pela coleira um grande cachorro e diz que ele terá a oportunidade de experimentar sua maior criação. A médica lhe dá algumas gostas do soro da juventude e ele vira um filhote. Marcelo caminha perdido, sem saber para onde ir, quando começa a sentir frio. Ele dá de cara com Homem-Gelo, que aponta o dedo para ele e solta um raio congelante. Marcelo consegue desviar a tempo e diz que o homem não irá conseguir congelá-lo. Tati levanta as mãos e joga uma rajada de areia em Velociraptor, que vai embora. Ela sente medo e procura da Liga do Bem. Simone desconfia que Mauro esteja guardando algum segredo no laptop. Batista tenta tirar a cobra do seu pescoço. Regina o ajuda. Os dois conseguem jogar a cobra longe. A cobra se transforma em Paola. Batista e Regina saem correndo para chamar os seguranças.

Paola se veste rapidamente e foge. A Liga do Bem escuta o barulho de pessoas se aproximando e se esconde no depósito. A Liga Bandida entra no local. Cassandra diz que irá provar que César na verdade é Metamorfo. Iara e Cris se beijam e a sereia leva um susto ao abrir os olhos e dar de cara com Ariadne, a Mulher-Aranha. Teófilo vai para dentro de casa e Ágata finge que vai estudar. Ela se aproxima de onde Eugênio está escondido e diz para ele ir embora. Os dois se beijam. Teófilo os flagra e grita o nome da filha. Taveira procura Maria dentro do depósito e ela aparece por trás dele. Taveira atira em Maria, que desvia e lhe dá um chute. Ele larga a arma e os dois lutam. Maria dá uma seqüência de golpes em Taveira. Eric encontra Beto e os dois apontam as armas um para o outro. Beto se joga atrás do móvel e Eric atira. Beto tenta atirar, mas sua arma falha e Eric coloca a arma na cabeça dele. Beto joga a arma de Eric longe e o derruba no chão. Os dois lutam. Golias tenta acertar Noé, que atira várias vezes no gigante. Golias se defende e parte para cima de Noé.

Juanita tenta atacar Cléo, mas ela se defende com agilidade. Ela dá uma rasteira em Cléo, que cai no chão. Juanita se enrosca em Cléo e a sufoca. Dino atira em Toni, mas ele desvia com super-agilidade e dá um chute na arma. Os dois lutam e Dino avança em Toni, tentando mordê-lo. Leão parte para cima de Guiga e crava suas garras no peito dele. Guiga tenta se defender, mas Leão é mais forte e finca as garras em sua barriga. Guiga tenta resistir, mas começa a enfraquecer. Fernando encontra Aquiles e o segura com força. Ele aperta Aquiles, que tenta se soltar, mas não consegue. Fúria acha Lucas, que aponta a arma para ela. Fúria dá patada na arma e tenta atacar Lucas. Os dois lutam. Vlado olha para um canto e vê Janete. O vampiro vai para cima dela, que tenta fugir, mas fica acuada contra a parede. Vlado abre a boca e se prepara para mordê-la.

O Rico e Lázaro

Lia diz que ajudará Nitócris, ficando de olho em Nebuzaradã e Sammu-Ramat. Nabonido diz que o novo rei enviou uma tropa atrás de Shamiran e das filhas de Evil. Fassur se recusa a deitar com Elga. Zelfa pede para Ravina conceder a mão de Dana a Absalom. Fassur lamenta a união com Elga e sai com outra mulher. Hurzabum fala de suas pintas com Rebeca. Shag-Shag procura por Arioque na cidade. Fassur tem uma crise alérgica com as flores da casa de Elga. Zelfa ri do sacerdote e estranha ao ver que ele saiu sozinho durante a noite. Nebuzaradã avisa que irá no sepultamento de Evil e Amitis. Sammu-Ramat provoca Nitócris. Matias, Gadise e Saul se despedem dos familiares e deixam a cidade. Daniel oferece apoio a Aspenaz. Elga acorda de mau humor. Zac avisa aos familiares que foi nomeado novo governador da Babilônia.

Shag-Shag se preocupa com Arioque. Na sinagoga, Fassur avisa que se casou com Elga. Debilitado, Arioque defende Benjamin na cidade. Neusta se mostra incomodada com a falta de conforto na Casa da Lua. Nebuzaradã volta do sepultamento de Evil e Amitis. Ele distribui novas funções aos nobres do palácio. Nitócris diz ter uma ideia. Zadoque pede Zelfa em casamento. Zac encontra Beroso e diz ter arrumado alguém para prejudicar Asher. Fassur é eleito o novo administrador da sinagoga. Daniel descobre que Zac foi nomeado governador. Hurzabum visita Shag-Shag. Em conversa com Arioque, Benjamin fala sobre seu passado em Jerusalém. O general passa mal e desmaia. Lia ajuda Joana a entrar no palácio. Nitócris vai até o quarto de Amitis e pega alguns pertences. Ela é flagrada por Sammu-Ramat. Joana se espanta ao saber que Zac é o novo governador da Babilônia.

Amor Sem Igual

Caio e Santiago fazem tabelinha durante o jogo na escolinha de futebol. Seu Ernani fica inconformado com a atitude dos dois em não obedecê-lo. No Mercadão, Miguel fala para Oxente que achou a Maria Antonia estranha. Oxente diz que tentou diversas vezes conversar com ela, mas sem sucesso. Maria Antônia chorando decide ligar para Poderosa e pede que ela vá até sua casa para conversarem. Depois de muita insistência, Poderosa aceita. Santiago é machucado por um jogador do time da Gusmão e preocupa todos.

O time do Gusmão faz um gol. Seu Ernani reúne todo o time e agradece pelo esforço e comprometimento dos jogadores mesmo sabendo que esta derrota possa custar o sonho de cada um. Poderosa chega na casa de Maria Antônia e quer saber o motivo do choro. Maria Antônia revela que foi estuprada na casa do doutor Tobias pelo advogado da empresa dele, o Leandro. No jogo de futebol, Santiago passa a bola para Caio e fica esperando ele chutar para o gol.

SBT

As Aventuras de Poliana

Ainda no hospital, Samuel pede desculpas para Sophie e os dois fazem a pazes. Lorena, Gael, Benício e Sérgio se unem para ajudar Mário a curar seu vício. Vini conta para Durval que Mosquito voltou para a comunidade. Poliana fica triste por não poder contar a tia sobre a invisibilidade de Sara. Durval prepara um jantar romântico para Cláudia. Débora e Afonso começam a sair novamente. O CLP se une com o CLA para a realização do sarau no colégio. Yasmin e Luigi fazem as pazes. Raquel volta a escrever suas HQs. Roger insiste para que o time de tecnologia da O11O desenvolva o robô invisível.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

