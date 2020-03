Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 10

Malhação

Filipe conta a Lígia e Carla que o homem preso não sequestrou Rita. Filipe pede que Lígia anuncie uma recompensa em troca de notícias sobre Rita. Lígia comenta com Carla sobre sua preocupação em atrapalhar as investigações sobre Rita. Rugieri diz a Marco que acredita que Rita conhecia seu sequestrador. Marco diz a Carla que Lígia e Filipe não devem atrapalhar as investigações da polícia. Henrique agradece sua amizade com Fafi, que fica frustrada. Max compra um carro para trabalhar como motorista, e Serginho se preocupa. Lígia conversa com Filipe.

Éramos Seis

Alfredo é encarcerado. Almeida se surpreende com a firmeza de Clotilde. Nero alerta Adelaide sobre a prisão de Alfredo. Shirley mente para Afonso sobre Inês e Lola. Adelaide suborna Gusmões e liberta Alfredo. Inês não se sente bem. O prefeito se convida para jantar na casa de Zeca e Olga se aflige. Alfredo presenteia Lola com um rádio. Durvalina e Marcelo sentem falta de Carlos. Afonso questiona Shirley sobre o anúncio do rádio à sua procura. Inês descobre que está grávida.

Salve-Se Quem Puder

Zezinho confessa a Alexia sobre o disfarce. Rafael apresenta Renzo como o novo sócio da Labrador. Petra não gosta de saber que Alan trará os filhos e Kyra/Cleyde para o Rio. Luna não resiste ao beijo de Téo, mas afirma que tem um namorado. Helena admite a Úrsula que Luna/Fiona a incomoda. Vicky comenta com Micaela que acha Bruno estranho. Verônica se recorda de um acidente de carro que está associado à vingança que planeja contra Micaela. Renatinha pede a Renzo para demitir Alexia/Josimara. Dominique ameaça Lúcia dizendo que ela sofrerá caso a funcionária não convença Renzo a voltar a trabalhar para ela.

Amor de Mãe

Álvaro trama contra Davi. Betina e Magno não conseguem se entender. Belizário se interessa por Leila. Érica sente ciúmes ao ouvir Sandro falar de Betina. Danilo é assaltado, e Thelma e Camila se desesperam. Thelma conta a Lurdes que Jane tem técnicas de vidência. Jane prevê o futuro de Lurdes e afirma que ela já encontrou Domênico. Vitória vibra com sua nova atuação na advocacia. Magno conversa com Ryan sobre seu namoro com Betina. Belizário arma um atentado contra Davi, e Carol acaba se machucando. Vitória confronta Álvaro.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura foge, mas a charrete é parada pela polícia. Leôncio discute com Álvaro. Bernardo, Henrique, Moleca e João atacam o acampamento dos capitães-do-mato. Dr. Paulo sequestra Diogo. Sebastião está preocupado com seus filhos. Malvina se culpa por ter beijado Geraldo. Chefe de polícia alerta Perpétua que o juiz vai expedir o mandato de busca em sua casa. Dr. Paulo atira em Diogo. Leôncio recebe o mandato de busca. Isaura foge, mas a charrete é parada pela polícia. Leôncio persegue uma carruagem, mas encontra Tomásia no comando.

Caminhos do Coração

Pachola, Vavá, Perpétua, Ísis e Demétrio se deparam com o Homem-Gelo. Gór, Meduso e Meta-César chegam para a reunião na Progênese. Paola vai à mansão e Batista avisa que não tem ninguém em casa. Ela diz que só quer tomar uma água e ele sai para cozinha. Capeletti se aproxima de Marcelo e o cutuca para ver se ele está vivo ou morto. Marcelo agarra os pés de Capeletti e o derruba. Os dois rolam pelo chão e tentam pegar a arma, que dispara. Pachola, Vavá, Perpétua, Ísis e Demétrio andam por uma trilha, quando se deparam com o Homem-Gelo. Vavá rosna e o Homem-Gelo aponta o dedo para ele, mas Pachola se joga na frente e fica congelado. Homem-Gelo aponta para Demétrio, que sobe numa árvore. Ísis fica invisível e o Homem-Gelo vai para cima de Vavá, mas Perpétua o protege.

Homem-Gelo lança gelo em Perpétua, que revida com raios elétricos. Tati se afasta do sapo-bufo e sai correndo. Ela olha para trás e vê Velociraptor vindo em sua direção. Tati se esconde e o dinossauro se aproxima. Gór, Meta-César e Meduso entram na sala da presidência e Cassandra encara Meta-César. Danilo e Lúcia chegam e Meta-César olha para ela com cara de sedutor. Lúcia fica desconfortável, enquanto Cassandra observa o jeito de Meta-César. Cassandra faz várias perguntas a Meta-César e o manda confessar que é Metamorfo. Capeletti fica ferido na altura do abdômen e diz que precisa de ajuda. Marcelo pergunta a Capeletti como pode salvá-lo. Capeletti avisa que precisa de sangue e tenta morder Marcelo, mas ele se afasta e o deixa no chão. Capeletti fica fraco e avisa que precisa contar algo importante para Marcelo antes de morrer. Ele não consegue terminar a frase e Marcelo se desespera.

Eugênio e Ágata se beijam. Ela leva um susto e avisa que Teófilo está chegando. Eugênio se esconde e Teófilo entra. Ágata fica com uma cara assustada e Teófilo pergunta o que ela está escondendo. Ângela diz que irá voar para procurar Tati. A menina sai correndo com as asas abertas e voa. A Liga Bandida se apronta e sai para a batalha contra a Liga do Bem. Tati foge de Velociraptor. Ela levita e o dinossauro fica tentando alcançá-la. Hélio passa mal, quando vê garras crescerem em suas mãos. Ele fica aterrorizado e se transforma em um homem-leão. Ernesto diz que irá colocar Taveira e Dino atrás das grades. Vavá, Demétrio e Ísis jogam pedras e galhos no Homem-Gelo, que se enfurece e foge. Os três tentam descongelar Pachola, mas não conseguem. Amália conta para Rodrigo que está sendo pressionada por Cassandra, que está desconfiada de que ela esteja traindo os verdadeiros donos da Progênese. Rodrigo pergunta se é verdade e Amália fica na saia justa. Batista coloca a mão em Paola e avisa que ela está gelada. Paola abraça Batista e começa a virar cobra.

O Rico e Lázaro

Inconformado com a traição de Nebuzaradã, Arioque o desafia para um duelo. Asher se recusa a aliar-se à Sammu-Ramat. Dana confessa ter sido atacada. Nebuzaradã e Arioque lutam na sala do trono. Dana diz não ter sido atacada por Absalom e avisa que pretende dar uma chance a ele. Arioque leva a melhor sob Nebuzaradã, que finge se render. O novo rei contra-ataca o general e corta a mão de Arioque. Elga reclama da falta de respeito com Fassur. Matias avisa que logo deixará a cidade com Gadise. Aspenaz e Daniel lamentam a morte de Evil e Amitis. Durante a cerimônia de casamento, Fassur começa a espirrar com as flores. Absalom pede para Zelfa defende-lo diante da família de Dana. Neusta finge ser uma adivinha para se adaptar à vida na Casa da Lua.

Beroso cuida dos ferimentos de Arioque. Hurzabum e Rebeca lamentam a morte do rei. Namnu tenta distrair Labash-Marduk. Em conversa com Lior, Benjamin escuta falar sobre Asher e Joana. Nebuzaradã nomeia Zac novo governador da Babilônia. Beroso pede permissão ao novo rei para sepultar os corpos de Amitis e Evil. Beroso deseja boa sorte a Daniel. Shag-Shag ensina Neusta a tornar-se uma adivinha. Zelfa vai até a casa de Ravina e pede para falar sobre Dana e Absalom. Matias se declara para Gadise. Daniel fala sobre Deus com Asher. Joana diz que seu coração sempre será de Asher. Shag-Shag fica impressionada ao saber que Sammu é a nova rainha. Nitócris procura Lia e avisa que, agora, elas precisam se aliar.

Amor Sem Igual

Seu Ernani se nega a trair seu amigo. Tobias o demite e diz que vai sujar seu nome para toda comunidade esportiva. Hugo comenta com Juliano sobre o comportamento de Maria Antonia, que insiste em não se abrir com ele. Na escolinha, seu Ernani pede que todos vão para a sala de aula. Seu Ernani abre o jogo e diz que a Bras precisa perder a partida para salvar a vida de Ramiro. Burburinho entre os jogadores, que ficam inconformados. Santiago questiona o que aconteceria caso se recusem a perder o jogo. Seu Ernani diz que Ramiro morre e todos vão ter que lidar com a culpa e dão adeus carreira no futebol. Jogadores se entreolham, cabisbaixos. No desalento de Seu Ernani, Mauro, Tatiana, Caio, Santigo, Peppe e os jogadores.

SBT

As Aventuras de Poliana

Preocupado, João procura Feijão pela rua. Kessya acha que Luigi pode estar interessado em Poliana. Guilherme avisa a família que tomou sua decisão e decidiu ir para a Austrália. Durval pede para Vini procurar Mosquito na comunidade. Luca e Mirela fazem um vídeo para contar sobre o término. Poliana pergunta a Luigi se ele é o seu admirador secreto. Samuel questiona Violeta quanto às mentiras que ela contou, e atordoado com a verdade, acaba passando mal. acaba passando mal. Waldisney se enrola cada vez mais em suas mentiras. Vini encontra Mosquito com os marginais do Bem-Te-Vi. O CLP pede a autorização de Helô para realização de uma sarau na escola. Iure vai visitar seu pai no hospital. João pede para passar a noite na casa de Marcelo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

