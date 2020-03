Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 9

Malhação

Rui acredita que Leila não sabe do paradeiro de Rita e liberta a menina. Jaqueline se incomoda com a proximidade entre César e Vânia. Filipe afirma a Carla que irá entrar em contato com o homem que ligou para ela. Max desabafa com Serginho sobre a dificuldade de encontrar um emprego. O homem acusado de sequestrar Rita é preso. Rui beija Leila à força. Tatoo conta para Rui sobre a prisão do homem que sequestrou Rita. Cida se espanta com a frieza de Leila. Fafi aconselha Henrique. Filipe é rude com Lígia. Max diz a Serginho que decidiu trabalhar como motorista. Filipe recebe uma ligação do delegado responsável pelo caso de Rita.

Éramos Seis

Alfredo conforta Lola. Justina se ilumina quando Emília elogia seus desenhos. Adelaide aconselha Emília. Alfredo diz que tem um sentimento diferente por Adelaide. Lola sofre com sua solidão. Zeca é homenageado e o prefeito o convida para ser seu assessor. Olga sente ciúmes de Zeca. Clotilde visita Lola. Afonso desperta e pede que Shirley avise a Lola e Inês sobre seu paradeiro. Zulmira questiona Lola sobre Felício e Isabel. Marcelo pede Lili em namoro. Alfredo confronta Lúcio e Inês. Clotilde e Almeida sofrem ataques da vizinhança. Alfredo é detido por panfletar.

Salve-Se Quem Puder

Luna/Fiona diz a Helena que Ermelinda é sua mãe. Helena se arrepende de ter ido à casa de Luna/Fiona e fica desconcertada quando a fisioterapeuta deixa claro que deseja o bem de Téo e da empresária. Zezinho se fantasia para que Alexia não o reconheça. Bia surpreende Tarantino com um jantar à luz de velas. Micaela se interessa por Gael e Bruno. Zezinho consegue chegar ao sítio de Judas do Norte antes de Alexia. Alexia se prepara para se declarar a Zezinho, quando vê o sutiã que o filho de Ermelinda usou em seu disfarce e questiona se o rapaz está com outra mulher.

Amor de Mãe

Thelma rejeita a ajuda de Camila a caminho do hospital. Jane retorna e afirma que cuidará de Thelma. Magno confessa a Betina que se sentiu humilhado por Lídia. Raul diz que irá preparar Sandro para assumir a PWA. Camila não consegue amamentar seu bebê, e Lurdes tenta acalmar a filha. Matias beija Jane. Nicolas e Tomás implicam com Tiago. Lurdes pede que Thelma deixe Camila se aproximar do bebê. Raul conversa com Tiago. Durval visita Thelma e o bebê na maternidade. Verena discute com Álvaro. Estela comenta com Jorge que Álvaro está apaixonado por ela. Tiago agride Nicolas, e Miranda cobra explicações de Vitória e Raul. A família de Camila conhece Caio. Lídia aconselha Betina a se separar de Magno. Belizário é libertado. Sandro e Betina sentem atração um pelo outro. Belizário segue Davi a mando de Álvaro. Jane questiona Thelma sobre a mentira a respeito da adoção de Danilo.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio dá queixa contra Álvaro para o chefe de polícia. André encontra Isaura, Raimundo vê. Isaura fica sabendo que Leôncio está a caminho. Tomásia encontra Leôncio e Malvina na casa de Branca. Álvaro e Leôncio discutem. Sebastião presenteia Rosa com sapatos altos. André fica triste com o noivado de Isaura. Álvaro oferece dinheiro pela liberdade de Isaura. Álvaro bate em Leôncio. Gioconda fica preocupada com Tomásia. Bernardo planeja atacar o acampamento dos capitães-do-mato. Leôncio dá queixa contra Álvaro para o chefe de polícia. Raimundo e Martinho surpreendem André, Isaura e Miguel.

Caminhos do Coração

Pachola, Vavá, Perpétua, Ísis e Demétrio se deparam com o Homem-Gelo. Gór, Meduso e Meta-César chegam para a reunião na Progênese. Paola vai à mansão e Batista avisa que não tem ninguém em casa. Ela diz que só quer tomar uma água e ele sai para cozinha. Capeletti se aproxima de Marcelo e o cutuca para ver se ele está vivo ou morto. Marcelo agarra os pés de Capeletti e o derruba. Os dois rolam pelo chão e tentam pegar a arma, que dispara. Pachola, Vavá, Perpétua, Ísis e Demétrio andam por uma trilha, quando se deparam com o Homem-Gelo. Vavá rosna e o Homem-Gelo aponta o dedo para ele, mas Pachola se joga na frente e fica congelado. Homem-Gelo aponta para Demétrio, que sobe numa árvore. Ísis fica invisível e o Homem-Gelo vai para cima de Vavá, mas Perpétua o protege.

Homem-Gelo lança gelo em Perpétua, que revida com raios elétricos. Tati se afasta do sapo-bufo e sai correndo. Ela olha para trás e vê Velociraptor vindo em sua direção. Tati se esconde e o dinossauro se aproxima. Gór, Meta-César e Meduso entram na sala da presidência e Cassandra encara Meta-César. Danilo e Lúcia chegam e Meta-César olha para ela com cara de sedutor. Lúcia fica desconfortável, enquanto Cassandra observa o jeito de Meta-César. Cassandra faz várias perguntas a Meta-César e o manda confessar que é Metamorfo. Capeletti fica ferido na altura do abdômen e diz que precisa de ajuda. Marcelo pergunta a Capeletti como pode salvá-lo. Capeletti avisa que precisa de sangue e tenta morder Marcelo, mas ele se afasta e o deixa no chão. Capeletti fica fraco e avisa que precisa contar algo importante para Marcelo antes de morrer. Ele não consegue terminar a frase e Marcelo se desespera.

Eugênio e Ágata se beijam. Ela leva um susto e avisa que Teófilo está chegando. Eugênio se esconde e Teófilo entra. Ágata fica com uma cara assustada e Teófilo pergunta o que ela está escondendo. Ângela diz que irá voar para procurar Tati. A menina sai correndo com as asas abertas e voa. A Liga Bandida se apronta e sai para a batalha contra a Liga do Bem. Tati foge de Velociraptor. Ela levita e o dinossauro fica tentando alcançá-la. Hélio passa mal, quando vê garras crescerem em suas mãos. Ele fica aterrorizado e se transforma em um homem-leão. Ernesto diz que irá colocar Taveira e Dino atrás das grades. Vavá, Demétrio e Ísis jogam pedras e galhos no Homem-Gelo, que se enfurece e foge. Os três tentam descongelar Pachola, mas não conseguem. Amália conta para Rodrigo que está sendo pressionada por Cassandra, que está desconfiada de que ela esteja traindo os verdadeiros donos da Progênese. Rodrigo pergunta se é verdade e Amália fica na saia justa. Batista coloca a mão em Paola e avisa que ela está gelada. Paola abraça Batista e começa a virar cobra.

O Rico e Lázaro

Shag-Shag se espanta ao ver a rainha de Judá na Casa da Lua. Nebuzaradã consegue desarmar Asher e o manda para a prisão. Fassur começa a sentir uma coceira na cabeça. Aspenaz chora a morte da rainha. Nitócris se desespera ao saber do golpe. Beroso diz aceitar o novo rei. Lia fica chocada com os assassinatos. Joana vai até o calabouço. Lior conhece Benjamin. Nitócris chora a morte de Amitis. Joana se declara para Asher na prisão. Lia e Daniel ficam apreensivos. Fassur começa a ter coceira na cabeça. Shag-Shag oferece ajuda à Neusta. Joana avisa aos familiares sobre a prisão de Asher. Em conversa com Ilana, Dana diz que nenhum homem irá aceita-la. Zac descobre que o rei está morto. Sammu encontra com Asher no calabouço. Arioque chega ao palácio e questiona a traição de Nebuzaradã.

Amor Sem Igual

Leandro grita que conseguiu o leilão de Poderosa. Bernardo contrariado, grita por duzentos mil reais. Poderosa encara Bernardo com um olhar de vingança. Bernardo se ajoelha e beija a mão de Poderosa. No quarto, Bernardo pede que Poderosa tire a máscara e ela pede para fazer um pouquinho mais de suspense. Poderosa, na cama, retira a máscara para grande susto de Bernardo. Bernardo pega Poderosa pelos ombros com agressividade. Os dois discutem, e Bernardo pede para ela desaparecer definitivamente. Na mansão de Ramiro, Tobias cobra uma resposta sobre o que deve fazer. Ernani diz que é assinar uma sentença de morte de Ramiro, fazer o contrário do que os sequestradores exigem.

SBT

As Aventuras de Poliana

Os amigos de Mário convidam o garoto para brincar ao ar livre. Poliana e Luigi vão até a casa de Glória para pedir um favor a Antônio. Iure conta a Samuel que Violeta mentiu para ele. Luigi tenta dar um presente para Yasmin, mas é ignorado. Poliana recebe outro bilhete de seu admirador, pedindo que eles se encontram na praça. Bento deixa a porta de Ruth aberta e Feijão foge. Desempregado, Sérgio ajuda as crianças a construir uma ‘nave’. Pendleton vai ao encontro marcado pelo admirador secreto de Poliana, descobre que é Eric e o dispensa. Roger convoca uma reunião com os funcionários da O11O e pede que eles comecem a trabalhar em uma nova Sara. Durval e Vini estranham o sumiço de Mosquito. Pendleton conta para Luísa que Eric é o admirador secreto de Poliana e ela fica surpresa. Fernanda tenta descobrir quem é a nova namorada de Afonso.

