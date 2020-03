Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 6

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Éramos Seis

Almeida conforta Clotilde, que sofre com a separação de Chiquinho. Alfredo lamenta a distância de Adelaide. Shirley diz que cuidará de Afonso. Almeida e Clotilde anunciam a Olga e Zeca que irão ficar com Chiquinho. Lola se desespera quando Isabel diz que deixará a cidade com Felício. Zulmira denuncia Felício por adultério. Zeca tem uma conversa com Almeida. Olga e Clotilde se entendem, e Maria se emociona. O médico alerta Shirley sobre o estado grave de Afonso. Emília pede perdão a Adelaide. Karine desconfia quando ouve Julinho mencionar uma dívida ao telefone. Lola chora com a partida de Isabel.

Salve-Se Quem Puder

Luna/Fiona fica desconcertada com o beijo de Téo, e decide se afastar do rapaz. Alexia vê Zezinho conversando com Ermelinda, mas Kyra e a mãe do rapaz a fazem acreditar que ela teve uma visão. Micaela sugere que Téo termine seu namoro com Úrsula. Úrsula diz a Helena que sentiu um clima entre Luna/Fiona e Téo. Helena resolve seguir Luna/Fiona para descobrir informações sobre ela. Bel aconselha Alexia/Josimara a revelar o que sente por Zezinho. Edu diz a Dominique que Renzo não serve para trabalhar com ela. Dionice arma uma surpresa para Tarantino e avisa ao rapaz que Bia ficou presa no vestiário. Alexia anuncia que irá a Judas do Norte, atrás do homem que ama. Kyra avisa a Zezinho para chegar ao sítio antes de Alexia. Helena aparece na casa de Ermelinda e surpreende Luna/Fiona.

Amor de Mãe

Lurdes ameaça se demitir se Lídia não parar de beber. Álvaro insiste em ficar com Estela, que nega. Betina se despede de seus colegas do hospital. Camila discute com Thelma sobre a maternidade. Eunice apoia Camila. Danilo comenta com Durval sobre seus novos planos para o restaurante. Betina pede que Magno a acompanhe a um jantar da PWA. Davi organiza um projeto de revitalização do Bairro do Passeio. Lurdes leva Lídia para sua casa, para ajudá-la com seu alcoolismo. Álvaro proíbe Verena de se apresentar no jantar da fundação. Lídia se orgulha do novo visual de Betina. Verena confronta Álvaro ao ver Estela. Magno se incomoda com Lídia e Betina durante o jantar da PWA. Thelma entra em trabalho de parto.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

