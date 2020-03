Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 6

Malhação

Rui acredita que Leila não sabe do paradeiro de Rita e liberta a menina. Jaqueline se incomoda com a proximidade entre César e Vânia. Filipe afirma a Carla que irá entrar em contato com o homem que ligou para ela. Max desabafa com Serginho sobre a dificuldade de encontrar um emprego. O homem acusado de sequestrar Rita é preso. Rui beija Leila à força. Tatoo conta para Rui sobre a prisão do homem que sequestrou Rita. Cida se espanta com a frieza de Leila. Fafi aconselha Henrique. Filipe é rude com Lígia. Max diz a Serginho que decidiu trabalhar como motorista. Filipe recebe uma ligação do delegado responsável pelo caso de Rita.

Éramos Seis

Adelaide confronta Emília. Clotilde sofre ao deixar Itapetininga com Almeida e os filhos. Shirley mente para Lola, Inês e Durvalina e vai ao encontro de Afonso. Assad mima Soraia, e Julinho se incomoda de ser manipulado pelos dois. Lili propõe a Marcelo que investigue sobre seu passado. Lúcio se declara para Inês. Zulmira arma um escândalo em uma confeitaria.

O prefeito de Itapetininga anuncia que Zeca será homenageado. Clotilde e Almeida chegam à sua nova casa. Emília se emociona com a união de Adelaide e Justina. Gusmões detém Nero, e Alfredo se revolta. Clotilde revela a Almeida que Chiquinho é seu filho.

Salve-Se Quem Puder

Luna desabafa com Kyra e acredita que sua relação com Juan chegou ao fim. Téo confessa a Micaela que sente algo por Luna/Fiona. Alexia pensa em ir atrás de Zezinho. Rafael diz à enfermeira que a noiva o curou de suas manias. Juan repreende Gabi por postar a foto. Alan fica impressionado como Kyra/Cleyde conquistou seus filhos, e demonstra sentir atração pela babá. Helena e Hugo discutem. Petra não tem bom desempenho na novela e diretor pede para reduzir a participação dela. Alexia/Josimara revela a Marieta que está apaixonada por Zezinho. Tarantino briga com Erick para defender Bia. Téo se declara para Luna/Fiona e os dois se beijam.

Amor de Mãe

Estela afirma a Álvaro que se afastará dele. Lurdes é hostil com Leila no aniversário de Brenda. Estela inventa uma história para Miriam sobre seu sumiço. Leila manipula Brenda e conta para a filha sobre seus erros com Magno. Thelma diz a Danilo que Fátima foi embora. Verena se incomoda com Álvaro. Marina comemora com Betina sua nova oportunidade no tênis. Raul e Tiago conversam sobre Sandro. Álvaro e Estela se reaproximam. Marina entrega documentos de Amanda para Davi, e Penha alerta Álvaro. Érica e Ryan fazem as pazes. Érica se prepara para viajar, e beija Sandro. Miguel alerta Lídia sobre seu hábito de beber. Raul surpreende Sandro na inauguração de seu negócio com Ryan. Marina afirma que não quer reatar com Ryan. Há uma passagem de tempo. Thelma, Camila e Danilo aguardam o nascimento do bebê.

RECORD

Escrava Isaura

Miguel chega em casa e encontra os capitães do mato. Rosa fica chateada por seu pai não arranjar um casamento para ela. Pedrinho e Isaura ficam acuados com a presença e ameaças de Martinho e Raimundo. Álvaro chega na casa de Isaura e ouve seus berros por socorro. Miguel chega em casa e encontra os capitães do mato de saída. Álvaro conta a Isaura que Tomásia virá visitá-lo. Leôncio chega na casa de viagem na casa de Branca. Tomásia chega na casa de Álvaro e Perpétua e logo fica sabendo que Isaura é noiva de Álvaro. Moleca volta para o quilombo com as crianças. Álvaro informa a Tomásia que ela verá Isaura após a visita deles na casa de Geraldo.

Caminhos do Coração

Golias, Leão, Vlado e Fúria se unem à Liga Bandida. Perpétua encontra Demétrio e Ísis com Vavá e Pachola. Ela fica aliviada, mas se assusta ao saber que Pachola também é um homem-lobo. Cassandra ameaça matar Júlia, caso algo de ruim aconteça com Janete e Lucas. Amália liga para Gór e conta que Cassandra marcou uma reunião para desmascarar seu plano. Gór se irrita e arma um plano contra Cassandra. Eric, Fernando, Taveira e Dino caminham pela mata, quando vêem uma cobra congelada. Eric sente o cheiro e avisa que é Juanita. Ele e Fernando jogam água na cobra, que começa a se mexer e se transforma em Juanita. Eric entrega um cobertor para Juanita e ela avisa ter sido atacada pelo Homem-Gelo. Eles são surpreendidos pela chegada de Vlado, Fúria, Golias e Leão, que os cercam. Eric, Juanita, Dino e Taveira sacam suas armas. Cassandra liga para Mauro e conta que Lucas e Janete foram para ilha.

Ela diz para Mauro voltar para casa, mas ele se recusa e fica preocupado com os netos. Capeletti encontra Marcelo no meio da mata e diz ter ordens para levá-lo de volta ao laboratório. Marcelo se recusa a ir com Capeletti e os dois lutam. Capeletti saca a arma, mas Marcelo acerta uma pedra na cabeça dele e sai correndo. Capeletti atira na direção de Marcelo. Janete tem uma visão e avisa que os mutantes do mal estão se juntando na ilha para atacar os do bem. Taveira propõe uma aliança entre os mutantes do mal e diz para eles se unirem contra a Liga do Bem. Golias, Leão, Vlado e Fúria aceitam a proposta e se unem à Liga Bandida. Maria, Beto, Noé, Toni, Cléo, Lucas, Janete, Aquiles e Guiga dão as mãos e se concentram para vencer o mal. Esmeralda avisa que nunca irá abandonar Ernesto e os dois se abraçam emocionados.

Tati dá de cara com o sapo-bufo gigante, que cospe uma gosma em sua direção. Tati reage rápido e consegue fazer a gosma parar no ar. Cris e Iara fogem de Velociraptor, que se aproxima cada vez mais deles. Iara olha para trás, tropeça e cai. Cris pára para acudir Iara, quando o dinossauro chega por ali. Iara começa a cantar e consegue hipnotizar Velociraptor. Cris faz surgir uma bola de fogo e joga na direção do dinossauro, que foge. Teófilo sai para pescar e Eugênio aproveita para fazer uma visita à Ágata. Mauro olha seu laptop e Simone se aproxima dele. Mauro fecha o computador rapidamente e ela reage surpresa. Simone pede para checar seus e-mails, mas Mauro avisa que não pode emprestar o laptop e volta a digitar. Capeletti atira Marcelo, que cai no chão.

O Rico e Lázaro

Joana avisa a Asher sobre o desejo de Nebuzaradã. Rebeca consegue despistar Sammu. Ebede-Meleque acompanha Joaquim e Edissa durante a fuga. Elga encontra Fassur e diz estar tudo pronto para o casamento. Shamiran, as filhas de Evil, Joaquim e Edissa deixam o palácio. Sammu-Ramat diz que logo estará no poder. Daniel se declara para Lia. Ravina permite a partida de Matias. Elga avisa que se casará no dia seguinte. Malca e Zelfa falam sobre Absalom e Dana. Asher agradece a amizade de Lior. Hurzabum toca uma canção na casa de Ravina. Evil ora ao Senhor dos Hebreus. Absalom vai até a casa de Dana e surpreende a todos. Zac diz não se conformar com a união entre Elga e Fassur. Zelfa estranha o comportamento dos filhos de Tamir e Shamir.

Absalom pede a mão de Dana em casamento. Ravina questiona a atitude do rapaz. Dana surpreende a todos ao aceitar o pedido. Evil pede para Aspenaz convocar todos os nobres para o pronunciamento. Ravina pede um tempo para pensar no pedido de Absalom. Lia vai até o quarto de Amitis. Neusta distrai Namnu. Amitis agradece o apoio de Lia. Temendo o pior, Amitis pede para Nitócris não ir até a sala do trono. Nebuzaradã beija Sammu-Ramat e diz que em breve se tornarão reis. Ebede aconselha Neusta a deixar o palácio. Fassur vai até a casa de Elga para a cerimônia. Zelfa pega o chapéu de Fassur. Ebede e Neusta vão para a Casa da Lua. Evil-Merodaque anuncia que a Babilônia terá um só Deus. Nebuzaradã e seus oficiais desembainham suas espadas, ameaçando o rei.

Amor Sem Igual

Leandro grita que conseguiu o leilão de Poderosa. Bernardo contrariado, grita por duzentos mil reais. Poderosa encara Bernardo com um olhar de vingança. Bernardo se ajoelha e beija a mão de Poderosa. No quarto, Bernardo pede que Poderosa tire a máscara e ela pede para fazer um pouquinho mais de suspense. Poderosa, na cama, retira a máscara para grande susto de Bernardo. Bernardo pega Poderosa pelos ombros com agressividade. Os dois discutem, e Bernardo pede para ela desaparecer definitivamente. Na mansão de Ramiro, Tobias cobra uma resposta sobre o que deve fazer. Ernani diz que é assinar uma sentença de morte de Ramiro, fazer o contrário do que os sequestradores exigem.

SBT

As Aventuras de Poliana

Poliana pede para Filipa deixa-la ver o bilhete do admirador secreto para que possa comparar a grafia com o dela. Mirela proíbe Luca de trabalhar no grêmio. Luisa suspeita de que possa haver algo secreto no quarto de Estella. O CLP decide organizar um Sarau. Mosquito diz a Falcão que voltará para o bando se ele parar de mexer com as pessoas que estão o ajudando. Fernanda vai atrás de Afonso, porém ele diz que já está com outra pessoa. Sérgio começa a participar de entrevistas. Todos descobrem que Filipa encomendou as flores para si própria. Débora e Sophie levantam algumas suspeitas sobre Violeta. Luisa faz uma busca no quarto de Estella, mas é interrompida por Sara. Mosquito demora a voltar das entregas e Durval fica preocupado. Branca faz uma pesquisa nas redes sociais de Waldisney.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também