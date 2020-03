Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 5

Malhação

Rui confidencia a Filipe que sabe quem pode ter sequestrado Rita. Filipe é rude com Leila, que afirma não ter a ver com o sumiço de Rita. Nanda aconselha Andressa sobre Henrique. Diana ouve quando Marquinhos confessa que não acredita em sua campanha de abstinência sexual. Lígia desabafa com César sobre Joaquim. Diana repreende o comportamento de Andressa com Henrique. Serginho e Beto sentem ciúmes de Guga e Meg. Thiago conta para Madureira e Lígia que Carla está muito abalada com o desaparecimento de Rita. Carla recebe uma ligação sobre Rita. Rui ameaça a vida de Leila.

Éramos Seis

Almeida propõe passar a vida junto a Clotilde, e os dois se beijam. Selma inicia uma nova sessão com Justina, que se desespera ao lembrar de Hamilton. Alaor contrata Alfredo como garçom. Zeca, Olga, Maria e Candoca se surpreendem ao encontrar Almeida com Clotilde. Higino revela a Adelaide e Justina a coleção de armas na casa de Emília. Olga teme perder Chiquinho. Maria aconselha Clotilde a contar a verdade sobre Chiquinho para Almeida. Felício se apresenta a Lola. Clotilde decide deixar Chiquinho com Olga, que se emociona. Justina lembra de seu trauma com Hamilton. Shirley recebe notícias sobre o paradeiro de Afonso. Emília conta a Adelaide o que aconteceu com Hamilton.

Salve-Se Quem Puder

Renatinha acusa Alexia/Josimara de querer seduzir Rafael. Kyra desliga a luz, fazendo com que Renatinha fique presa no elevador da empresa. Renzo diz a Dominique que se sentiu obrigado a ajudar Rafael, por tudo o que fez à noiva do empresário. Mário ganha o concurso de gastronomia do hotel. Kyra/Cleyde assombra Renatinha. Alexia/Josimara venda os olhos de Rafael como condição para ele ter contato ‘espiritual’ com Kyra. Kyra se aproxima de Rafael e fica emocionada com o reencontro. Edgar paquera Ermelinda. Renatinha não consegue convencer Rafael de que Alexia/Josimara é uma impostora. Gabi convence Juan a beber para comemorar a vitória de Mário, e aproveita para tirar uma foto beijando o rapaz. Úrsula pergunta a Téo o que ele sente por Luna/Fiona. Luna/Fiona fica decepcionada ao ver a foto do beijo de Gabi e Juan na rede social.

Amor de Mãe

Thelma se preocupa com a contratação de Fátima. Lurdes afirma a Érica e os filhos que pedirá demissão da casa de Lídia. Brenda tem aula de tênis com Marina. Leila manipula Brenda contra Betina. Iolanda visita Lídia, que decide indicar Érica para a marca de cosméticos da amiga. Brenda insiste em morar com Leila, e Magno conta a Lurdes. Ryan encontra o cartão de Ingrid. Leila arma com Penha para conseguir um emprego de fachada. Thelma confessa a Durval que contratou Fátima para se fingir de mãe biológica de Danilo. A pedido de Ryan, Ingrid dá uma nova chance a Marina. Lídia não aceita a demissão de Lurdes. Érica ganha uma bolsa de estudos em Paris. Ryan e Sandro pensam em trabalhar juntos. Raul rejeita a ideia de Sandro. Estela procura Álvaro.

RECORD

Escrava Isaura

Miguel chega em casa e encontra os capitães do mato. Rosa fica chateada por seu pai não arranjar um casamento para ela. Pedrinho e Isaura ficam acuados com a presença e ameaças de Martinho e Raimundo. Álvaro chega na casa de Isaura e ouve seus berros por socorro. Miguel chega em casa e encontra os capitães do mato de saída. Álvaro conta a Isaura que Tomásia virá visitá-lo. Leôncio chega na casa de viagem na casa de Branca. Tomásia chega na casa de Álvaro e Perpétua e logo fica sabendo que Isaura é noiva de Álvaro. Moleca volta para o quilombo com as crianças. Álvaro informa a Tomásia que ela verá Isaura após a visita deles na casa de Geraldo.

Caminhos do Coração

Golias, Leão, Vlado e Fúria se unem à Liga Bandida. Perpétua encontra Demétrio e Ísis com Vavá e Pachola. Ela fica aliviada, mas se assusta ao saber que Pachola também é um homem-lobo. Cassandra ameaça matar Júlia, caso algo de ruim aconteça com Janete e Lucas. Amália liga para Gór e conta que Cassandra marcou uma reunião para desmascarar seu plano. Gór se irrita e arma um plano contra Cassandra. Eric, Fernando, Taveira e Dino caminham pela mata, quando vêem uma cobra congelada. Eric sente o cheiro e avisa que é Juanita. Ele e Fernando jogam água na cobra, que começa a se mexer e se transforma em Juanita. Eric entrega um cobertor para Juanita e ela avisa ter sido atacada pelo Homem-Gelo. Eles são surpreendidos pela chegada de Vlado, Fúria, Golias e Leão, que os cercam. Eric, Juanita, Dino e Taveira sacam suas armas. Cassandra liga para Mauro e conta que Lucas e Janete foram para ilha.

Ela diz para Mauro voltar para casa, mas ele se recusa e fica preocupado com os netos. Capeletti encontra Marcelo no meio da mata e diz ter ordens para levá-lo de volta ao laboratório. Marcelo se recusa a ir com Capeletti e os dois lutam. Capeletti saca a arma, mas Marcelo acerta uma pedra na cabeça dele e sai correndo. Capeletti atira na direção de Marcelo. Janete tem uma visão e avisa que os mutantes do mal estão se juntando na ilha para atacar os do bem. Taveira propõe uma aliança entre os mutantes do mal e diz para eles se unirem contra a Liga do Bem. Golias, Leão, Vlado e Fúria aceitam a proposta e se unem à Liga Bandida. Maria, Beto, Noé, Toni, Cléo, Lucas, Janete, Aquiles e Guiga dão as mãos e se concentram para vencer o mal. Esmeralda avisa que nunca irá abandonar Ernesto e os dois se abraçam emocionados.

Tati dá de cara com o sapo-bufo gigante, que cospe uma gosma em sua direção. Tati reage rápido e consegue fazer a gosma parar no ar. Cris e Iara fogem de Velociraptor, que se aproxima cada vez mais deles. Iara olha para trás, tropeça e cai. Cris pára para acudir Iara, quando o dinossauro chega por ali. Iara começa a cantar e consegue hipnotizar Velociraptor. Cris faz surgir uma bola de fogo e joga na direção do dinossauro, que foge. Teófilo sai para pescar e Eugênio aproveita para fazer uma visita à Ágata. Mauro olha seu laptop e Simone se aproxima dele. Mauro fecha o computador rapidamente e ela reage surpresa. Simone pede para checar seus e-mails, mas Mauro avisa que não pode emprestar o laptop e volta a digitar. Capeletti atira Marcelo, que cai no chão.

O Rico e Lázaro

Evil ora ao Deus dos Hebreus. A sala do trono se ilumina e Shala, filha do novo rei, desperta do sono profundo. Nitócris tenta falar com o irmão, mas ele não dá atenção. Absalom manda Larsa ficar longe de Dana. Ela gosta de ser protegida por Absalom. Sammu-Ramat aconselha Asher a deixar o palácio com Joana. Joaquim convida Neusta para deixar a cidade com ele e Edissa. Evil se emociona ao ver que Shala está bem. Daniel diz que o novo rei está em perigo. Nitócris pede para Amitis falar com Evil. Nebuzaradã avisa que Arioque deve estar longe no momento do golpe. Alguns babilônicos nas ruas reclamam da atitude de Evil. Amitis pede para falar com Asher. Daniel diz que precisa proteger o rei. Ilana conversa com Joana. Amitis pede para Asher ficar de olho em Nebuzaradã.

Joana ajuda uma criança carente. Zac arma um plano com uma mulher na Casa da Lua. Oziel é humilhado por alguns clientes. Para proteger os familiares de Evil, Amitis aconselha o filho a mandar Shamiran e as filhas para longe da Babilônia. Shag-Shag defende Oziel. Zac encontra Beroso e diz ter encontrado alguém para o plano. Evil autoriza a partida de Joaquim. Asher diz que ficará ao lado do rei. Evil avisa que fará um pronunciamento. Amitis encontra Nitócris e diz que a esposa e filhas de Evil fugirão. A princesa se recusa a deixar o palácio. Amitis diz amar a filha, que se emociona. Rebeca diz que acompanhará Shamiran até a saída da cidade. Neusta não aceita partir com Joaquim. Elga se prepara para o casamento com Fassur. Hurzabum diz que acompanhará Rebeca. Neusta se despede do filho. Rebeca inventa uma desculpa para Namnu. Sammu-Ramat questiona a presença de Rebeca. Escondida, Joana escuta Nebuzaradã dizer que matará Evil-Merodaque.

Amor Sem Igual

Tobias nega ao delegado que tenha sequestrado seu próprio pai para obter vantagem financeira. Furacão mostra um lindo vestido à Furacão. Yara agradece à Donatella por conceder um cantinho de seu quarto para cuidar dos seus hematomas. Vânia pergunta a Bernardo se ele acha que o namorado de Fernanda tem alguma coisa a ver com o sequestro de Ramiro. Bernardo disfarça e diz que não pode descartar nenhuma possibilidade e que todos são considerados suspeitos. Furacão está preocupada com Poderosa sobre os lances do leilão e teme que Bernardo dê o lance mais caro. Na delegacia, Xavier está machucado, sentado em uma cadeira. Fonseca dispensa Xavier e ameaça matá-lo caso ele diga a alguém que foi torturado. Começa o leilão e Bernardo e Leandro entram na disputa por Poderosa.

SBT

As Aventuras de Poliana

Raquel pergunta se sua mãe não se sente solitária por morar sozinha. Pendleton pede para Poliana não contar sobre o modo invisível de Sara. Roger apresenta documentos falsos da obra para Verônica, e ela pede desculpas ao marido pela desconfiança. Gleyce passa no vestibular. Guilherme recebe a resposta positiva de uma escola australiana que havia se inscrito. Feijão destrói as partituras de Bento. Luisa pergunta a Pendleton se Sara é capaz de ficar invisível. Kessya tenta descobrir se Eric é o admirador secreto de Poliana. Luca e Gabriela confessam a Ruth e Helô sobre suas armações como Dark Lady. Kessya diz a Poliana que Hugo gosta dela. Waldisney diz a Nancy e Branca que sua mãe faleceu repentinamente. As crianças do Clubinho conversam com Ester sobre o túnel na casa de OTTO. Raquel fica chateada ao saber da possibilidade de Guilherme ir para Austrália. Na escola, Filipa recebe um buquê de um admirador secreto. Luisa procura por uma sala subterrânea na casa de Pendleton.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

