Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 4

Malhação

Todos comemoram o sucesso da manifestação por Rita. Leila se queixa de ter sido hostilizada. Lara insinua que Lígia pode perder Nina. Tatoo alerta Cléber e Anjinha sobre Rui. Vânia e César conversam sobre seu passado. Cida tenta animar Filipe, que afirma que não quer mais Leila em sua casa. Andressa questiona Henrique. Henrique defende Fafi para Andressa. Joaquim ameaça se afastar de Nina, e Lígia se revolta contra o ex-marido. Rui propõe que Filipe se una a ele para encontrar Rita.

Éramos Seis

Isabel enfrenta Zulmira. Todos comentam sobre o escândalo entre Zulmira e Isabel. Alfredo pede que Isabel se afaste de Felício. Marcelo pede para se aproximar de Lili. Almeida pensa em Clotilde. Felício se revolta contra Zulmira e garante a Isabel que conseguirá a separação. Isabel pede que Lola dê uma chance a Felício. Lúcio confronta Inês sobre Alfredo. Justina decide continuar seu tratamento com Selma, e Emília alerta Adelaide. Lola incentiva Almeida a procurar Clotilde. Felício devolve a Zulmira o escritório de sua família. Almeida se declara para Clotilde.

Salve-Se Quem Puder

Alexia avisa que desistiu de deixar o Programa de Proteção e pede para Zezinho ficar. Edgar combina com Bel que Zezinho ficará em sua casa por um tempo. Juan sente saudades de Luna. Enéas sugere que Téo repense seu relacionamento com Úrsula. Micaela contrata Bruno e Gael como garçons do restaurante. Verônica arma um plano contra Micaela. Renatinha pede a Renzo para demitir Alexia/Josimara. Marieta incentiva Alexia/Josimara a ficar com Zezinho. Alexia e Kyra combinam seu plano para salvar Rafael. Bia ignora Tarantino. Luna pede permissão a Zezinho para acompanhar pela internet o resultado do concurso de gastronomia do qual Mário está participando. Dominique descobre que Renzo entrou como sócio na Labrador. Renatinha desconfia das intenções de Alexia/Josimara e a deixa nervosa.

Amor de Mãe

Fátima pede para falar com Thelma. Érica se revolta contra Ryan, e Lurdes tenta acalmar os filhos. Fátima chantageia Thelma e inventa uma história para Danilo. Lídia muda o visual de Betina. Lurdes procura emprego com Natália, que a indica para Lídia. Raul pede permissão para ajudar Vitória a voltar a advogar. Lurdes conhece Lídia e se surpreende com a falta de educação da socialite. Álvaro organiza o show de Verena para a abertura de sua fundação. Lídia afirma ter gostado de Lurdes. Davi e Raul comemoram a nova fase da PWA. Lurdes descobre que Lídia é a ex-mulher de Raul. Fátima pede um emprego a Danilo. Vitória revela a Raul que poderá ter sua carreira de volta. Danilo anuncia a Thelma que Fátima é a nova funcionária de seu restaurante.

RECORD

Escrava Isaura

Miguel chega em casa e encontra os capitães do mato. Rosa fica chateada por seu pai não arranjar um casamento para ela. Pedrinho e Isaura ficam acuados com a presença e ameaças de Martinho e Raimundo. Álvaro chega na casa de Isaura e ouve seus berros por socorro. Miguel chega em casa e encontra os capitães do mato de saída. Álvaro conta a Isaura que Tomásia virá visitá-lo. Leôncio chega na casa de viagem na casa de Branca. Tomásia chega na casa de Álvaro e Perpétua e logo fica sabendo que Isaura é noiva de Álvaro. Moleca volta para o quilombo com as crianças. Álvaro informa a Tomásia que ela verá Isaura após a visita deles na casa de Geraldo.

Caminhos do Coração

Júlia faz uma experiência misteriosa. Marcelo volta a sentir uma forte dor e encosta em Perpétua, tentando se apoiar para não cair. Perpétua acha que está sendo atacada e lança um raio em Marcelo, que leva choque. Marcelo cai no chão com dor e diz que precisa de ajuda, mas Perpétua foge com medo. Cris pergunta se foi Vlado quem matou Marli e ele confirma. Cris fica furioso e diz que Vlado irá pagar pelo que fez. Fúria corre para atacar Iara, mas Cris cria um campo de força em volta da sereia e Fúria cai no chão, sem conseguir se mover. Vlado tenta atacar Cris, mas ele o faz levitar e começa a sufocar Vlado no ar. Vlado manda Fúria fazer alguma coisa, mas ela sente medo e ele se desespera. Leão dá uma mordida no braço de Hélio e ele se apavora. Hélio dá um golpe em Leão, que cai no chão.

Hélio joga uma pedra na cabeça de Leão, que desmaia. Hélio sai correndo. Tati faz um pedaço de pau voar na cabeça de Golias, que grita de dor. Tati morde a mão do gigante e se solta dele. Lúcia fica preocupada e diz ter quase certeza de que o filho que está esperando é de Metamorfo. Cassandra encara Amália e fala que está desconfiada de suas atitudes. Cassandra avisa que Amália terá que decidir se irá ficar ao seu lado ou do lado de Júlia e Gór. Júlia faz uma experiência misteriosa. Golias avança novamente contra Tati, mas ela o faz levitar. Tati faz um movimento com a mão e Golias voa longe e cai, desmaiado. Tati não vê mais ninguém e foge. Maria, Beto, Noé, Cléo e Toni vão sair do depósito, quando entram Janete, Guiga, Lucas e Aquiles. Toni e Janete se abraçam emocionados e todos se cumprimentam.

Gór diz que Metamorfo precisa de um treinamento para convencer a todos de que é César e o manda falar algumas palavras em inglês. Taveira e Dino encontram com Eric e Fernando e contam que Marcelo está vivo. Eric fica pasmo e diz que irá acabar com ele. Vlado e Fúria imploram para Cris deixá-los ir embora, mas ele avisa que irá matá-los. Iara dá um grito e aponta para Velociraptor, que aparece por ali. Cris solta Vlado e Fúria e todos ficam apavorados. Cris e Iara correm para um lado, e Vlado e Fúria vão para outra direção. Ernesto diz ter uma coisa muito séria para falar com Esmeralda. Ele avisa que irá anular o casamento deles, pois não quer que Esmeralda se sacrifique por ele. Érica tenta falar com Guiga, mas não consegue e fica preocupada por não ter notícias da Liga do Bem. Eugênio comenta que a ilha é muito perigosa e diz que certamente eles serão atacados.

O Rico e Lázaro

Evil ora ao Deus dos Hebreus. A sala do trono se ilumina e Shala, filha do novo rei, desperta do sono profundo. Nitócris tenta falar com o irmão, mas ele não dá atenção. Absalom manda Larsa ficar longe de Dana. Ela gosta de ser protegida por Absalom. Sammu-Ramat aconselha Asher a deixar o palácio com Joana. Joaquim convida Neusta para deixar a cidade com ele e Edissa. Evil se emociona ao ver que Shala está bem. Daniel diz que o novo rei está em perigo. Nitócris pede para Amitis falar com Evil. Nebuzaradã avisa que Arioque deve estar longe no momento do golpe. Alguns babilônicos nas ruas reclamam da atitude de Evil. Amitis pede para falar com Asher. Daniel diz que precisa proteger o rei. Ilana conversa com Joana. Amitis pede para Asher ficar de olho em Nebuzaradã.

Joana ajuda uma criança carente. Zac arma um plano com uma mulher na Casa da Lua. Oziel é humilhado por alguns clientes. Para proteger os familiares de Evil, Amitis aconselha o filho a mandar Shamiran e as filhas para longe da Babilônia. Shag-Shag defende Oziel. Zac encontra Beroso e diz ter encontrado alguém para o plano. Evil autoriza a partida de Joaquim. Asher diz que ficará ao lado do rei. Evil avisa que fará um pronunciamento. Amitis encontra Nitócris e diz que a esposa e filhas de Evil fugirão. A princesa se recusa a deixar o palácio. Amitis diz amar a filha, que se emociona. Rebeca diz que acompanhará Shamiran até a saída da cidade. Neusta não aceita partir com Joaquim. Elga se prepara para o casamento com Fassur. Hurzabum diz que acompanhará Rebeca. Neusta se despede do filho. Rebeca inventa uma desculpa para Namnu. Sammu-Ramat questiona a presença de Rebeca. Escondida, Joana escuta Nebuzaradã dizer que matará Evil-Merodaque.

Amor Sem Igual

Dona Sônia e Yara vão até a escolinha de futebol tirar satisfação com seu Ernani e fazem um escândalo. Ramiro é recapturado. Seu Ernani confessa à Dona Sônia que teve um caso com Yara. Dona Sônia fica decepcionada. Yara avança em seu Ernani e lhe dê dá um soco, ele revida e derruba Yara no chão. Poderosa agradece a Duplex que estão sentados à mesa tomando um café. Ela diz que se não fosse ele, Santiago e Olavo, não teria conseguido se apresentar no Mademoiselle. Miguel visita o conjugado e Poderosa corre para abraçá-lo. Miguel devolve a pashimina de Poderosa. Maikitaison liga para Poderosa e diz que o leião está um sucesso, e todos querem a mascarada, e que os lances não param de subir. Miguel fica incrédulo com o que ouve e os dois discutem. Maria Antonia está abatida e Hugo pede que ela se abra com ele. Tobias recebe uma ligação anônima do suposto sequestrador de Ramiro.

SBT

As Aventuras de Poliana

Sérgio tenta pedir um emprego a Pendleton na Starship. Vini diz a Gabi que não quer mais nada com ela. Guilherme e Raquel comemoram o fim do drama com Dark Lady. Pendleton diz a Nadine que sabe que ela foi a responsável pela tentativa de invasão. Ruth sugere que João e Bento façam um passeio com ela. Marcelo diz a Luisa que Sara pode ter um modo invisível. Nancy insiste em conhecer a família de Waldisney antes do casamento. Violeta pede para Branca se afastar de seu pai. Poliana recebe um presente de um admirador secreto. Bento e João se divertem juntos no passeio organizado por Ruth. As crianças do Clubinho contam sua nova missão secreta para Marcelo. Falcão e Zóio vão até a padaria para atormentar Mosquito. O pai de Iure passa mal na padaria e Sophie o socorre. Luisa pergunta se Sara consegue ficar invisível e Pendleton teme por seu segredo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também