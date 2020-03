Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 3

Malhação

Filipe e Beto vão atrás de Rita. Max ajuda Guga na confecção das camisetas de Rita. Regina afirma que não reatará com Max. Peixoto diz a Raíssa que Filipe e Beto podem estar correndo perigo. Filipe confronta o homem que está com o celular de Rita. Rugieri orienta Peixoto a ir atrás de Filipe e Beto. Marquinhos acredita que Rita foi embora porque quis. Filipe e Beto perseguem Militão. Vinícius presenteia Andressa, e Henrique se incomoda. Peixoto impede Filipe de seguir sua investigação. Rugieri confessa a Marco que trocaria seu comando no batalhão pela liberdade do amigo. Lígia repreende Filipe. Todos se reúnem para a manifestação por Rita. Jaqueline confronta Leila.

Éramos Seis

Marcelo constata que Lili o beijou para provocar Julinho, e fica magoado. Julinho anuncia a Lola e seus irmãos que está noivo de Soraia. Selma garante a Adelaide que pode ajudar Justina a lembrar de seu passado. Emília implora para que Adelaide interrompa as sessões de terapia de Justina. Natália e Almeida se separam. Inês desabafa com Alfredo sobre a ausência de Afonso. Lúcio confronta Alfredo sobre Inês. Julinho pede perdão a Lili. Durvalina nota o sentimento de Inês por Alfredo. Alfredo pede para conversar com Adelaide. Rita e Ernesto apoiam Almeida. Zulmira arma um escândalo na casa de Lola, revelando a todos que Isabel é amante de Felício.

Salve-Se Quem Puder

Ermelinda demonstra não gostar da ideia de Zezinho namorar Alexia. Úrsula pede perdão a Téo e promete não implicar mais com Luna/Fiona. Kyra/Cleyde não consegue escapar da viagem com Alan e os filhos para o Rio de Janeiro. Dominique ameaça Lúcia quando Renzo diz que não trabalhará mais com ela. Alexia/Josimara garante a Rafael que pode trazer Kyra do mundo dos mortos. Renzo diz a Lúcia que Dominique não pode saber que ele é sócio de Rafael. Luna/Fiona sugere a Téo que crie um blog sobre as viagens que fez. Petra não consegue decorar os textos para a gravação da novela. Ermelinda concorda em ajudar Luna no plano para unir Zezinho e Alexia. Alexia se surpreende quando Zezinho afirma que voltará para Judas do Norte para esquecê-la.

Amor de Mãe

Álvaro consegue avisar a Penha sobre o plano de Davi. Danilo diz a Thelma que deseja conhecer sua mãe biológica. Thelma diz a Lurdes que sabe como encontrar a mãe biológica de Danilo. Danilo se embriaga e desabafa com Nuno. Lurdes repreende o comportamento de Brenda com Magno. Raul e Vitória se ajudam no cuidado com a casa e os filhos. Ryan procura Marina, que é hostil com ele. Ryan se culpa por seus erros com Marina. Thelma apresenta Fátima a Danilo, que estranha a suposta mãe biológica. Lurdes aconselha Danilo. Ryan tem uma crise e afirma a Érica que jamais voltará a se apresentar. Sandro apoia Érica. Raul e Vitória se casam. Fátima volta à casa de Danilo.

RECORD

Escrava Isaura

Cel. Sebastião deserda Henrique. Malvina decide ir junto com Leôncio para buscar Isaura. Álvaro avisa a Isaura que dia ela pegará o navio para fugir. Isaura ensina Pedrinho a escrever. Cel. Sebastião coloca Rosa de castigo. Malvina conta a Henrique que vai para São junto com Leôncio. Álvaro recebe a mensagem de Tomásia e diz a sua mãe que irá hospedá-la em sua casa. Geraldo avisa sua mãe e a sua irmã sobre a visita de Tomásia. Cel. Sebastião deserda Henrique. Tomásia e André seguem viagem. Leôncio e Malvina se preparam para viajar. Miguel sai um pouco de casa. Os capitães do mato aproveitam para ir até Isaura.

Caminhos do Coração

Perpétua lança um raio em Marcelo. Marcelo volta a sentir uma forte dor e encosta em Perpétua, tentando se apoiar para não cair. Perpétua acha que está sendo atacada e lança um raio em Marcelo, que leva choque. Marcelo cai no chão com dor e diz que precisa de ajuda, mas Perpétua foge com medo. Cris pergunta se foi Vlado quem matou Marli e ele confirma. Cris fica furioso e diz que Vlado irá pagar pelo que fez. Fúria corre para atacar Iara, mas Cris cria um campo de força em volta da sereia. Fúria cai no chão, sem conseguir se mover. Vlado tenta atacar Cris, mas ele o faz levitar e sufoca Vlado no ar. Vlado manda Fúria fazer alguma coisa, mas ela sente medo. Leão dá uma mordida no braço de Hélio, que se apavora. Hélio joga uma pedra na cabeça de Leão, que desmaia. Hélio sai correndo. Tati faz um pedaço de pau voar na cabeça de Golias. Tati morde a mão do gigante e se solta. Lúcia diz ter quase certeza de que o filho que está esperando é de Metamorfo. Cassandra encara Amália e fala que está desconfiada de suas atitudes.

Cassandra avisa que Amália terá que decidir se irá ficar ao seu lado ou do lado de Júlia e Gór. Júlia faz uma experiência misteriosa. Golias avança contra Tati, mas ela o faz levitar. Tati faz um movimento com a mão e Golias voa longe e cai, desmaiado. Tati foge. Maria, Beto, Noé, Cléo e Toni vão sair do depósito, quando entram Janete, Guiga, Lucas e Aquiles. Toni e Janete se abraçam emocionados. Gór diz que Metamorfo precisa de um treinamento para convencer que é César e o manda falar algumas palavras em inglês. Taveira e Dino encontram Eric e Fernando e contam que Marcelo está vivo. Eric diz que irá acabar com ele. Vlado e Fúria imploram para Cris deixá-los ir embora. Iara dá um grito e aponta para Velociraptor. Cris solta Vlado e Fúria. Cris e Iara correm para um lado e Vlado e Fúria vão para outra direção. Ernesto diz ter uma coisa séria para falar com Esmeralda. Ele avisa que irá anular o casamento deles, pois não quer que Esmeralda se sacrifique por ele. Érica tenta falar com Guiga, mas não consegue e fica preocupada. Eugênio comenta que a ilha é perigosa e diz que eles serão atacados.

O Rico e Lázaro

Evil e Shamiran pedem para Beroso cuidar da pequena Shala. Joaquim se declara para Edissa e eles se deitam. Evil fica preocupado com o estado de saúde da filha. Nicolau chega em bêbado. Zelfa critica a presença de Fassur na vida de Elga. Beroso diz que Shala está doente por castigo dos deuses. O sacerdote pede para Evil trazer as imagens de volta. Nebuzaradã e Sammu fazem planos ambiciosos. Shamiran diz que é importante ouvir a opinião de outra pessoa sobre o estado de saúde de Shala. Hurzabum ensina as crianças do palácio a orarem por Shala. Ebede pede para Neusta deixar de se preocupar com Joaquim. Gadise diz que Matias aceitou morar em outra cidade. Rabe-Sáris diz para Namnu se preparar para o pior. Joana ensina tear para outras mulheres. Asher diz estar desconfiado de Nebuzaradã. Joaquim diz temer a reação de Neusta quando souber que pretende partir. Lia visita Shala.

Matias avisa que deixará a cidade. Fassur provoca Ravina. Daniel aconselha Evil. Sammu pergunta se Nebuzaradã está pronto para dar o golpe. Zac vai até a Casa da Lua. Shag-Shag ensina as tarefas para Kidist. Neusta fica chocada ao saber que Joaquim pretende morar longe. Asher conversa com o menino Labash. Oziel se mostro inseguro perto das mulheres na casa da Lua. Zac encontra uma mulher na Casa da Lua e oferece dinheiro para que ela seduza Asher. Sammu se irrita ao ver Asher com Labash-Marduk. Evil pede para ficar sozinho. Lia estende as mãos para Amitis e Shamiran. Elas começam a orar por Shala. Dana vê Larsa passando na rua e se apavora. Ela lembra do ataque sofrido no beco e se desespera. Neusta vai até o quarto de Joaquim e Edissa. Ela questiona o filho sobre sua saída da cidade. Sozinho na sala do trono, Evil-Merodaque pede ajuda ao Senhor dos hebreus.

Amor Sem Igual

Na escolinha de futebol, Mauro comenta com Ernani que a festa da Fernanda estava muito animada. Yoná desperta do profundo sono, sendo observada por Olympia. Olympia diz que sua confiança em Ioná acabou. No Mercado Municipal, Pedro comenta com Miguel que se sentiu um peixe fora d’água no mundo da Fernanda. Fonseca aperta Xavier para saber o paradeiro de Ramiro, que nega tudo e chora. Fernanda teme que seu pai tenha sido assassinado. Em um prédio abandonado, Ramiro finge dor e pede para ser medicado. O policial diz que vai buscar alguma medicação e quando volta, percebe que Ramiro fugiu. Ramiro acerta o policial e foge.

SBT

As Aventuras de Poliana

Luca diz a Durval que o episódio com a Raquel foi apenas uma brincadeira e pede para ele não contar nada a polícia. Brenda perdoa Jeff e o casal retoma o namoro. Sara avisa Pendleton que alguém tentou invadir o sistema de sua casa. Arlete e Lindomar tentam devolver o dinheiro que pegaram com o agiota. Luca avisa os comparsas que Durval descobriu tudo e terão que se entregar. Mário acha que Ester pode ser uma Vetherniana. Nadine descobre que Pendleton tem um projeto de invisibilidade e comenta com Marcelo. Vini pede desculpas para Mosquito. Durval dá uma bronca nos envolvidos pela pegadinha com Raquel. Gleyce presta o vestibular e aguarda ansiosa o resultado.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

