Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 2

Malhação

Rui ameaça Tadeu e exige que o rapaz conte o paradeiro de Rita. Thiago descobre que Jaqueline está presa no bar de Rui. Filipe confronta Tadeu, que jura não saber onde está Rita. Daniel e Milena ajudam Thiago a resgatar Jaqueline. Todos disfarçam a situação de Jaqueline diante de Tatoo. Nanda e Raíssa comemoram o sucesso de sua divulgação sobre o sumiço de Rita.

Éramos Seis

Zulmira exige que Felício se afaste de Isabel. Alfredo pede demissão a Almeida. Lola aconselha Alfredo sobre o amor. Higino ajuda Adelaide a conseguir fotos de Hamilton, e Justina tem crises. Almeida desconfia do comportamento de Natália. Zeca conversa com Clotilde sobre Chiquinho. Karine afirma a Natália seu desgosto pela família de Lola. Clotilde e Olga se emocionam ao ouvir Tavinho falar de Chiquinho. Shirley provoca Lola, que rebate a rival. Lúcio se incomoda quando Inês fala de Alfredo. Adelaide desabafa com Alfredo sobre Justina. Lili afirma a Isabel que jamais perdoará Julinho. Lili beija Marcelo para provocar Julinho. Selma inicia uma sessão de hipnose com Justina.

Salve-Se Quem Puder

Bel pede desculpas a Alexia/Josimara. Tammy faz Bia acreditar que Tarantino espalhou para os amigos que ela o acusou de assédio. Alexia pede ajuda a Zezinho para deixar o Programa de Proteção. Petra convida Alan para acompanha-la na festa de lançamento da novela. Luna questiona Alexia sobre seus sentimentos por Zezinho. Renzo pensa em Alexia/Josimara.

Téo repreende Hugo por descaso com Micaela. Micaela fica encantada com Bruno e Gael, os primos de Verônica. Alexia avisa a Kyra que ela precisa salvar Rafael. Helena pede a Vicky que conte tudo o que sabe sobre Luna/Fiona. Luna conta a Zezinho que tem um plano para fazer Alexia confessar que gosta do rapaz.

Amor de Mãe

Camila pede que Lurdes não comente com Thelma sobre a descoberta de Danilo. Danilo sonda Thelma sobre sua infância. Sandro e Tiago comemoram o casamento de Raul e Vitória. Marina conta a Betina que dará aulas de tênis para Brenda. Betina se muda de sua antiga casa. Brenda se irrita ao saber que Magno está com Betina. Lurdes conversa com Thelma sobre a adoção de Danilo.

Thelma diz a Lurdes que falará sobre o assunto com o filho. Davi descobre a identidade do atirador. Brenda diz a Magno que deseja morar com Leila. Raul se preocupa com a reação de Davi a seu casamento com Vitória. Lurdes conhece Sabrina. Miranda e Natália planejam uma festa de casamento para Vitória e Raul. Ryan desabafa com Lurdes. Thelma conversa com Danilo sobre sua adoção. Davi faz denúncia para Miriam e confronta Álvaro.

RECORD

Escrava Isaura

Branca vê Álvaro conversar com os capitães-do-mato. Álvaro oferece o dobro de dinheiro para Martinho e Raimundo. Henrique consegue comprar Moleca e as crianças. Belchior ouve Leôncio falar que mandou os bombons envenenados. Tomásia desconfia de Leôncio. Dr. Paulo atende Sebastião. Álvaro convence Raimundo e Martinho a aceitarem o dinheiro. André, Moleca, Bernardo e Henrique se escondem na fazenda de Tomásia. Sebastião e Malvina interrogam Leôncio sobre os bombons envenenados. Branca vê Álvaro conversar com os capitães-do-mato.

Caminhos do Coração

Cris e Iara combinam de ficar juntos para sempre. Maria atravessa a parede e sai do depósito. Beto volta correndo e surpreende Homem-Gelo carregando um balde de água. Ele ameaça jogar e Homem-Gelo foge com medo. Maria volta pela parede e avisa que eles precisam salvar Cléo, Toni e Noé. Beto joga água nos três e o gelo começa a derreter. Meduso e Metamorfo discutem e lutam. Gór os hipnotiza e avisa que eles não podem brigar, pois são aliados. Ela diz que precisa achar uma solução para acabar com Cassandra. Esmeralda diz para Ernesto que ele precisa ser forte. Esmeralda conta que Ernesto nunca mais voltará a andar. Ernesto fica revoltado e Esmeralda tenta confortá-lo. Marcelo se depara com Perpétua, que fica receosa.

Ela pergunta se ele é um mutante e ameaça lhe dar um choque, mas Marcelo avisa que perdeu a memória. Fernando encontra Eric e pergunta por Juanita, que diz achar que ela morreu. Fernando fica desesperado e Eric diz que eles irão se vingar da Liga do Bem. Eric sente o cheiro de vampiros e os dois ficam em alerta. Cassandra manda Amália ligar para Gór e avisar que a diretoria da Progênese está convocando uma reunião com a presença de César. Gór desconfiada e manda Amália falar o que Cassandra está planejando ou então não irá contar o que mais descobriu sobre seus filhos. Amália disfarça e desliga, sem que Cassandra perceba. Hélio dá de cara com Leão. Os dois lutam e Leão dá uma patada em Hélio. Leão derruba Hélio no chão, mas ele joga terra nos olhos de Leão. Guiga, Aquiles, Lucas e Janete chegam à ilha. Eles seguem por uma trilha, enquanto Tati se esconde e espera eles se afastarem.

Golias observa Tati e se aproxima, sem que ela o veja. Cris e Iara combinam de ficar juntos para sempre. Os dois se beijam, mas são surpreendidos pela chegada de Vlado e Fúria. Juanita caminha pela mata e se depara com o Homem-Gelo. Ela pergunta qual o poder dele e Homem-Gelo congela um galho de uma árvore. Juanita percebe o perigo e começa a se insinuar para ele. Ela se enrosca no Homem-Gelo e se transforma em cobra. Homem-Gelo se assusta ao ver a cobra enroscada nele e a joga para longe. Ele a congela e vai embora. Érica, Ângela, Clara e Eugênio ficam preocupados com o sumiço de Tati. Tati sai do esconderijo e vai atrás do pessoal, mas Golias a segura por trás. Golias tapa a boca de Tati, que tenta gritar por socorro.

O Rico e Lázaro

Zac confessa ter chantageado Joana e leva uma bronca de Elga. Ela avisa que ninguém poderá reclamar de sua união com Fassur. Amitis procura Nitócris e diz que Evil deve ter o apoio da família. Lior pede para Asher deixar de ser teimoso e o convida para o casamento de Joaquim. Ebede-Meleque ajuda Neusta a se arrumar para a cerimônia. Evil conversa com Shamiran e diz que permitirá que Joaquim deixe a cidade. Nitócris e Nabonido recebem uma mensagem do servo Madai. Dana fica mexida com o olhar de Absalom. Nebuzaradã diz que Arioque pode ser um problema em seu caminho. Nitócris recebe notícias de Belsazar. Sammu-Ramat aconselha Nebuzaradã a matar Arioque. O chefe da guarda se recusa. Joaquim fica ansioso à espera da noiva. Neusta pede para Ebede buscar um vestido da rainha e atrasa a cerimônia. Asher faz as pazes com Joana.

Amitis fica surpresa ao ver Neusta chegando trajando seu vestido. Joaquim se emociona ao ver Edissa vestida de noiva. Zac pede para Beroso tentar prejudicar Asher de alguma maneira. Shag-Shag dá dicas para Oziel atender melhor as mulheres na Casa da Lua. Zac e Beroso armam contra Asher. Namnu apresenta o palácio para Malca. Zadoque oficializa a união entre Joaquim e Edissa. Elga permite que Fassur converse com os netos. Nicolau se revolta com as grosseiras de Absalom. Samira e Talita estranha o comportamento dos filhos. Namnu diz que Zac não sabe dar valor à Malca. Shag-Shag conhece Kidist, sobrinha de Arioque. Beroso pede para Amitis convencer Evil de aceitar as divindades babilônicas. Edissa agradece o apoio de Joana. Daniel oferece apoio a Ravina. Hurzabum recebe o carinho de Shag-Shag. Nicolau dá em cima de Kidist. Oziel mostra insegurança perto da moça. Joaquim se irrita com as dicas de Neusta. Namnu avisa a Evil que sua filha está ardendo em febre.

Amor Sem Igual

Poderosa se aproxima, com sangue nos olhos, encarando Bernardo. Bernardo faz que vai arrancar a máscara de Poderosa, mas Duplex chega antes e impede. Poderosa circula pelo salão, arrancando olhares, assovios e palmas. Os clientes ficam em polvorosos com a performance e gritam por quem paga mais. Poderosa retira a máscara.

Olympia fica impressionada com Poderosa. Maria Antônia diz para Fernanda que quer ir embora. Policial leva Ramiro a um prédio abandonado. Fernanda sugere a Tobias que chame a polícia para descobrir o paradeiro de Ramiro. Miguel sentado em sua poltrona, olha para a pashimina de Poderosa. Miguel envia uma mensagem para Poderosa. Tobias pede para Fernanda se acalmar.

SBT

As Aventuras de Poliana

Ruth escuta Bento e João discutindo. Brenda desabafa com a mãe sobre o término com Jeff. Débora tenta difamar a imagem de Marcelo para Violeta. Pressionado por Ruth, Bento confessa que rasgou a almofada. Poliana pergunta se a tia está apaixonada por Pendleton. Roger pede para Verônica confiar em seu trabalho quanto a sede do CLP. Lindomar pede para fazer um show na padaria de Durval para arrecadar dinheiro. Nadine tenta hackear a Sara, mas não consegue. Mirela, Raquel e Guilherme contam para Durval que encontraram a capa preta na casa de Luca. Arlete pega dinheiro com um agiota para pagar as contas de casa. Jeff prepara uma surpresa para Brenda para pedir perdão a menina. Durval aparece na casa de Luca e tem uma dura conversa com o garoto.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

