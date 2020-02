Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 28

Malhação

Filipe decide procurar Tadeu. Lara se recusa a ajudar Lígia a encontrar Rita. Raíssa tem a ideia de usar sua fama com Nanda para divulgar o desaparecimento de Rita. Beto tenta fazer com que Filipe se alimente, mas o menino acaba passando mal. Jaqueline investiga Rui, e acaba presa em seu bar. Carla e Anjinha estranham a intimidade de Marco com Rugieri. Thiago estranha a ausência de notícias de Jaqueline e sai à procura da namorada. Filipe e Beto vão atrás de Tadeu. Rui chega à casa de Tadeu.

Éramos Seis

Afonso é tratado por médicos, que afirmam não terem pistas da identidade do paciente. Almeida e Natália não conseguem se entender. Clotilde confessa a Olga que se arrependeu de ter lhe dado Chiquinho. Lúcio repreende Alfredo por seu comportamento com as mulheres. Zulmira finge interesse pelos doces de Lola e investiga sua casa. Maria conversa com Clotilde sobre Chiquinho. Inês fica aflita com o sumiço de Afonso. Isabel alerta Felício sobre a presença de Zulmira em sua casa. Zeca conforta Olga, que teme perder Chiquinho. Justina aceita voltar ao tratamento com Selma, sem que Emília saiba. Zulmira ameaça Felício.

Salve-Se Quem Puder

Kyra conta a Luna que Alexia/Josimara fingirá psicografar uma carta sua para Rafael. Bia revela a Agnes que seu marcapasso é um empecilho para ela se relacionar com alguém. Rafael lê a suposta carta psicografada por Kyra e tem a impressão de que a moça ainda está viva. Téo pensa em seguir as sessões de fisioterapia com Luna/Fiona. Vicky percebe o clima entre Luna/Fiona e Téo. Alan e Tarantino se preocupam com a confusão mental de Ignácio. Téo confessa a Enéas que Luna/Fiona mexe com ele. Kyra/Cleyde, Queen e Mosquito constatam que Ignácio fugiu de casa.

Amor de Mãe

Danilo e Camila decidem adiar a conversa com Thelma, por conta da gravidez. Lurdes e Camila comentam com Magno, Érica e Danilo sobre o surgimento de Rita. Vitória pede desculpas a Raul. Sabrina manipula Ryan para ficar famosa. Leila insinua para Brenda que Magno quis a separação para ficar com Betina. Érica e Sandro se aproximam, mas temem a reação de Raul. Sabrina se declara namorada de Ryan. Raul deduz que Sandro está apaixonado. Raul e Sandro cuidam de Tiago. Leila investiga Vitória, a mando de Penha. Lurdes repreende Ryan. Érica confessa a Ryan que acredita ter se apaixonado por Sandro. Ryan diz a Érica que quer se casar com Sabrina.

RECORD

Escrava Isaura

Branca vê Álvaro conversar com os capitães-do-mato. Álvaro oferece o dobro de dinheiro para Martinho e Raimundo. Henrique consegue comprar Moleca e as crianças. Belchior ouve Leôncio falar que mandou os bombons envenenados. Tomásia desconfia de Leôncio. Dr. Paulo atende Sebastião. Álvaro convence Raimundo e Martinho a aceitarem o dinheiro. André, Moleca, Bernardo e Henrique se escondem na fazenda de Tomásia. Sebastião e Malvina interrogam Leôncio sobre os bombons envenenados. Branca vê Álvaro conversar com os capitães-do-mato.

Caminhos do Coração

Toni e Cléo sentem um frio insuportável quando surge o Homem-Gelo. Maria tem um pesadelo com Juanita e Noé diz que ela ficou traumatizada com o que aconteceu com a cobra. Juanita-cobra se arrasta, mas eles não a vêem. Paola segura Célia e lhe dá um abraço. Ela quebra um vaso na cabeça de Paola. A duas rolam pelo chão e Paola tenta sufocar Célia, quando Simone e Mauro entram no apartamento. Os dois gritam por socorro. Paola solta Célia e pega o que roubou. Mauro corre para socorrer Célia e vê Helga desmaiada. Esmeralda observa Ernesto dormir e diz que nunca irá abandoná-lo. Tati diz que precisa ir para ilha, mas os adultos não a deixam e todos ficam esperando que ela provoque o fenômeno do “poltergeist”. Capeletti avança contra Júlia. A médica entrega um picolé de sangue para Capeletti, que se acalma e sai para procurar Marcelo.

Júlia pega um frasco e comenta que somente este líquido poderá salvá-lo. Tati não esboça reação. Ângela e Clara estranham. A menina diz que Guiga está certo em não deixá-la ir para ilha. Tati sai discretamente. Noé e Beto observam Maria dormindo. Ela sonha com Marcelo e acorda assustada. Toni e Cléo escutam o barulho de gelo quebrando e sentem um frio insuportável quando surge o Homem-Gelo. O Homem-Gelo aponta o dedo na direção de Maria, que desvia e vê que o local para onde ele apontou ficou congelado. Helga acorda e implora para Simone não chamar uma ambulância. Simone verifica o que Paola roubou e fica decepcionada. Ângela, Clara, Érica e Eugênio procuram Tati por todos os cantos da casa, mas não a encontram. Noé joga uma faca no Homem-Gelo, mas a faca cai no chão. Cléo avisa que o ponto fraco do Homem-Gelo é que ele não pode se molhar.

Noé joga um balde de água sobre ele. Homem-Gelo desvia e aponta o dedo para Noé, que fica congelado. Gór liga para Júlia e conta que Cassandra descobriu o plano delas. Júlia chama Gór de incompetente. Gór manda Meduso e Metamorfo se livrarem de Júlia depois de acabarem com Cassandra. Ernesto acorda e tenta mexer as pernas, mas não consegue. Ele pergunta o que aconteceu e Esmeralda, Marisa e Carvalho ficam na saia justa. Ágata olha pela janela e vê Aquiles, Guiga, Lucas e Janete se afastando em direção à ilha. Cassandra descobre que seus filhos foram para ilha e fica arrasada. Homem-Gelo aponta para Toni, que desvia e aponta para Cléo, que congela na hora. Beto, Maria e Toni se apavoram e Homem-Gelo começa a apontar para várias direções. Beto sai, sem ser notado, e Homem-Gelo atinge Toni, que também congela. Homem-Gelo vai para cima de Maria e ela fica em pânico.

O Rico e Lázaro

Benjamim anda pela cidade e pratica pequenos furtos. Fassur considera a hipótese de tornar Oziel um homem livre. Labash-Marduk conversa com Rebeca e Hurzabum. Darice avisa à Shag-Shag que voltará para o palácio. Oziel procura emprego na Casa da Lua. Aspenaz retira as estatuetas pagãs do quarto de Evil. Neusta tenta cuidar da beleza de Edissa. Asher conversa com Daniel e Abednego. Evil diz que Joaquim pode ir para onde desejar. Beroso descobre que Evil mandou retirar todas as estatuetas do quarto. Amitis fica preocupada ao saber que o filho desfez das imagens pagãs. Beroso avisa à Sammu sobre a atitude de Evil. Joana fala da aproximação de Zac e acaba discutindo com Asher. Shag-Shag se desculpa com Hurzabum. Amitis pede conselho a Arioque. Lior diz que Asher é muito teimoso. Amitis pede para Arioque ficar atento a todos no palácio. Elga questiona o amor de Zac por Joana.

Amor Sem Igual

Poderosa se aproxima, com sangue nos olhos, encarando Bernardo. Bernardo faz que vai arrancar a máscara de Poderosa, mas Duplex chega antes e impede. Poderosa circula pelo salão, arrancando olhares, assovios e palmas. Os clientes ficam em polvorosos com a performance e gritam por quem paga mais. Poderosa retira a máscara.

Olympia fica impressionada com Poderosa. Maria Antônia diz para Fernanda que quer ir embora. Policial leva Ramiro a um prédio abandonado. Fernanda sugere a Tobias que chame a polícia para descobrir o paradeiro de Ramiro. Miguel sentado em sua poltrona, olha para a pashimina de Poderosa. Miguel envia uma mensagem para Poderosa. Tobias pede para Fernanda se acalmar.

SBT

As Aventuras de Poliana

Antônio apresenta formalmente Branca a sua filha Violeta. Samuel não consegue aceitar que seu filho namore Sophie. Ruth decide deixar Feijão fora de casa. Roger chama Nadine e Débora para pensar em uma solução que contorne a situação com o CLP. Filipa fica furiosa ao descobrir que Eric está na casa de Poliana. João defende Feijão e diz que ele não foi o responsável por rasgar a almofada. Iure peita seu pai e diz que não irá tolerar que ele desrespeite Sophie. Ester conta para Poliana sobre o beijo de Pendleton e Luísa. Marcelo pede que Nadine levante mais provas contra Pendleton. Débora vê Marcelo e Violeta juntos na padaria e fica enciumada. Durval vai até a casa de Mosquito para pedir desculpas pessoalmente ao menino.

