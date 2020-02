Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 27

Malhação

Rugieri revela a Marco que Rita está morta. Carla se desespera ao receber a notícia de Marco sobre Rita. Max tenta convencer Serginho de montar seu negócio de quentinhas. Todos se chocam com a notícia de que Rita pode estar morta. Max pede para reatar com Regina, que expulsa o ex-marido de sua casa. Filipe faz o reconhecimento do corpo e afirma que a menina morta não é Rita. Lígia desabafa com César sua preocupação com Filipe. Filipe questiona Thiago sobre as ligações de Rita para Tadeu.

Éramos Seis

Adelaide conforta Alfredo, enquanto Inês cuida de Lúcio. Shirley insinua a Lola que Inês foi para a guerra por conta de Alfredo. Lúcio aprecia a companhia de Inês durante sua recuperação. Zeca e Clotilde comentam que a revolução deve terminar em breve. Nero, Alfredo e outros soldados são rendidos. Isabel anuncia a Lola que a guerra acabou. Alfredo volta para casa, e Lola e Isabel comemoram. Adelaide se revolta ao encontrar Justina ainda mais dopada. Genu, Lili e Virgulino recebem Lúcio. Julinho e Soraia ficam noivos. Lola, Inês e Shirley se preocupam com a ausência de Afonso. Olga se espanta ao ver Clotilde amamentando Chiquinho. Natália retorna, e Almeida avisa que os dois precisam conversar. Zulmira descobre o endereço de Isabel. Lola reza por Afonso, que se recupera sozinho em um hospital desconhecido.

Salve-Se Quem Puder

Alexia/Josimara sente ciúmes de Zezinho. Renzo insiste para Rafael aceitá-lo como sócio. Dominique ameaça Lúcia. Zezinho se arrepende de ter beijado Bel. Ermelinda aconselha Luna/Fiona a não voltar à casa de Helena e Téo. Micaela aceita entrevistar os primos de Verônica para trabalhar no restaurante, sem saber que a falsa amiga tem planos de vingança. Renzo e Rafael celebram a nova sociedade. Petra diz a Queen e Mosquito que Alan está interessado em Kyra/Cleyde. Alexia diz a Kyra que Petra deve ter intrigado os filhos de Alan contra a amiga. Rafael fica surpreso quando Alexia/Josimara afirma que ele conseguirá falar com Kyra.

Amor de Mãe

Davi afirma que ajudará Vitória a se livrar de dívida com Penha. Sabrina arma para se aproximar de Ryan. Érica e Sandro sentem atração um pelo outro. Ryan e Sabrina ficam juntos. Danilo sonda Nuno sobre a época do incêndio em sua casa. Durval afirma a Danilo que não revelará outro segredo de Thelma. Camila passeia com Maria e Lurdes, sem perceber que Rita a observa. Davi e Raul combinam uma forma de ajudar Vitória. Vitória quita sua dívida com Penha, que desconfia da mulher. Penha exige que Leila siga Vitória. Durval alerta Thelma sobre a desconfiança de Danilo. Rita revela que é a mãe biológica de Camila, que é hostil com a mulher. Lurdes e Camila voltam para o Rio de Janeiro. Danilo divide com Camila suas desconfianças sobre Thelma.

RECORD

Escrava Isaura

Branca vê Álvaro conversar com os capitães-do-mato. Álvaro oferece o dobro de dinheiro para Martinho e Raimundo. Henrique consegue comprar Moleca e as crianças. Belchior ouve Leôncio falar que mandou os bombons envenenados. Tomásia desconfia de Leôncio. Dr. Paulo atende Sebastião. Álvaro convence Raimundo e Martinho a aceitarem o dinheiro. André, Moleca, Bernardo e Henrique se escondem na fazenda de Tomásia. Sebastião e Malvina interrogam Leôncio sobre os bombons envenenados. Branca vê Álvaro conversar com os capitães-do-mato.

Caminhos do Coração

Toni e Cléo sentem um frio insuportável quando surge o Homem-Gelo. Maria tem um pesadelo com Juanita e Noé diz que ela ficou traumatizada com o que aconteceu com a cobra. Juanita-cobra se arrasta, mas eles não a vêem. Paola segura Célia e lhe dá um abraço. Ela quebra um vaso na cabeça de Paola. A duas rolam pelo chão e Paola tenta sufocar Célia, quando Simone e Mauro entram no apartamento. Os dois gritam por socorro. Paola solta Célia e pega o que roubou. Mauro corre para socorrer Célia e vê Helga desmaiada. Esmeralda observa Ernesto dormir e diz que nunca irá abandoná-lo. Tati diz que precisa ir para ilha, mas os adultos não a deixam e todos ficam esperando que ela provoque o fenômeno do “poltergeist”. Capeletti avança contra Júlia. A médica entrega um picolé de sangue para Capeletti, que se acalma e sai para procurar Marcelo.

Júlia pega um frasco e comenta que somente este líquido poderá salvá-lo. Tati não esboça reação. Ângela e Clara estranham. A menina diz que Guiga está certo em não deixá-la ir para ilha. Tati sai discretamente. Noé e Beto observam Maria dormindo. Ela sonha com Marcelo e acorda assustada. Toni e Cléo escutam o barulho de gelo quebrando e sentem um frio insuportável quando surge o Homem-Gelo. O Homem-Gelo aponta o dedo na direção de Maria, que desvia e vê que o local para onde ele apontou ficou congelado. Helga acorda e implora para Simone não chamar uma ambulância. Simone verifica o que Paola roubou e fica decepcionada. Ângela, Clara, Érica e Eugênio procuram Tati por todos os cantos da casa, mas não a encontram. Noé joga uma faca no Homem-Gelo, mas a faca cai no chão. Cléo avisa que o ponto fraco do Homem-Gelo é que ele não pode se molhar.

Noé joga um balde de água sobre ele. Homem-Gelo desvia e aponta o dedo para Noé, que fica congelado. Gór liga para Júlia e conta que Cassandra descobriu o plano delas. Júlia chama Gór de incompetente. Gór manda Meduso e Metamorfo se livrarem de Júlia depois de acabarem com Cassandra. Ernesto acorda e tenta mexer as pernas, mas não consegue. Ele pergunta o que aconteceu e Esmeralda, Marisa e Carvalho ficam na saia justa. Ágata olha pela janela e vê Aquiles, Guiga, Lucas e Janete se afastando em direção à ilha. Cassandra descobre que seus filhos foram para ilha e fica arrasada. Homem-Gelo aponta para Toni, que desvia e aponta para Cléo, que congela na hora. Beto, Maria e Toni se apavoram e Homem-Gelo começa a apontar para várias direções. Beto sai, sem ser notado, e Homem-Gelo atinge Toni, que também congela. Homem-Gelo vai para cima de Maria e ela fica em pânico.

O Rico e Lázaro

Shag-Shag e Hurzabum se abraçam emocionados. Hurzabum pergunta porque a mãe não o procurou antes e ela diz que tinha medo de estragar a felicidade do filho. Hurzabum diz que a única coisa que o impedia de ser feliz por completo era a ausência dela. Nitócris enfurecida diante de Evil, que diz que Belsazar deve ficar mais um tempo exilado. Nabonido tenta acalma-la. Ravinae Zadoque indignados com as acusações de Fassur, que avisa estar noivo deElga. Malca e Zelfa falam sobre Zac e Joana. Deborah conversa com Ilana e fala do encontro com a mendiga. Zelfa aconselha Malca a amar a si mesma. Shag-Shag e Hurzabum conversam na Casa da Lua. Shag conta que conheceu Deborah e ela é uma criança encantadora. Hurzabum conta que ela foi adotada depois que o filho deles nasceu morto.

A adivinha diz sentir muito. Darice se intromete e diz que o que importa são os laços que se criam, não osangue. Shag-Shag olha desconfiada e Darice disfarça. Nitócris arrasada com a decisão de Evil. Shag-Shag pede desculpas ao filho por tudo que disse antes de partir. Hurzabum conta a mãe que tocou para o rei enquanto ele estava como bicho, pois apenas sua flauta o acalmava. Shag-Shag diz que sente orgulho do filho. Ele diz que se afeiçoou ao rei, e até notou que eles tinham pintas no mesmo lugar. Zac conversa com Rabe-Sáris e conta que Beroso quer sua ajuda para descobrir se andam vendendo cerveja clandestina na Casa da Lua. Rabe fica tenso. Shag-Shag diz que as pintas são só uma coincidência. Zac pede para Rabe-Sáris falar tudo sobre o contrabando de cerveja. Joana diz que Asher ainda precisa tomar juízo. Shamiran pergunta se Evil quer renegar as divindades babilônicas.

Nebuzaradã diz que se Evil virasse as costas para as divindades babilônicas, seria uma boa oportunidade para destrona-lo. O rei decide procurar Daniel. Daniel diz a Matias, Abednego e Asher que o rei precisa da ajuda deles, pois o palácio está cercado de inimigos. Zac conta a Beroso que descobriu que Zabaia estava mesmo produzindo cerveja clandestina. Sammu-Ramat se assusta ao saber que Zabaia será preso. Asher eJoana seguem nas ruas da Babilônia, quando se deparam com Malca. Joana os apresenta e Malca diz que precisa falar a sós com ela. Absalom procura Dana. Rabe-Sáris e outros oficiais vão até a Casa da Lua. Eles dizem que tem uma denúncia contra Zabaia, que gela. Absalom diz aceitar Dana. Evil procura Daniel e pergunta o que os profetas hebreus anteciparam sobre os anos em que ele estaria no poder. Daniel avisa sobre a destruição da Babilônia. Evil fica impactado e pergunta se tudo será destruído. Daniel diz que, caso continuem pecando, adorando outros deuses, sim.

Amor Sem Igual

No Mademoiselle, Maikitaison pede para Santiago servir os drinques novos e diz que o faturamento precisa ser espetacular. Fernanda é surpreendida com uma festa surpresa. Bernardo persegue o carro em que está Ramiro. Fernanda recebe em sua casa os familiares de Pedro. Ramiro é parado pela polícia. Ramiro cai em uma emboscada. Policial aponta uma arma para Ramiro e pede que ele entre no carro. Leandro beija Maria Antônia na festa e ela se entrega, mas confessa que ama Miguel. Leandro agarra Maria Antônia a força. Ramiro conversa com o suposto policial e pergunta se o que está acontecendo não é uma armação do Tobias. Maria Antônia chorando, trêmula e ajeitando a roupa. O policial tira Ramiro do carro e o manda ficar de joelhos. Ramiro implora para que não o mate. As luzes se apagam e tecidos aéreos iluminam o salão do Mademoiselle. Poderosa com uma máscara, sai de trás do tecido e começa a dançar. Todos ficam admirados. Poderosa dança, olhando fixamente para Bernardo.

SBT

As Aventuras de Poliana

Marcelo discute com Pendleton e o agride. Mirela desconfia cada vez mais de que Luca possa ser Dark Lady. Lorena, Gael e Benício convidam Mário para uma missão. Bento rasga a almofada de Ruth por acidente e culpa feijão. Vini diz a Durval que viu Mosquito esconder um bolo de dinheiro no bolso. Violeta descobre que o pai está namorando e não fica feliz com a Notícia. Iure pede que Sophie dê uma segunda chance a seu pai. Roger demite Sérgio da O11O. Eric vai até a casa de Poliana para fazer um trabalho escolar. Luísa e Marcelo discutem. Mosquito se sente ofendido com a desconfiança dos funcionários da padaria. Jeff tenta fazer as pazes com Brenda.

