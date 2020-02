Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 26

Malhação

Leila inventa para Filipe que Rita e Rui estão tramando contra sua família. Thiago e Jaqueline se decepcionam com o alarme falso sobre o paradeiro de Rita. Cida expulsa Leila da casa de Filipe. Rui ameaça Lígia e afirma que denunciará Lara. Guga se preocupa com o envolvimento de Serginho nos negócios de Max. Regina pede que Max deixe sua casa. Lígia se preocupa com a saúde de Filipe. Max pede abrigo a Serginho. Rugieri diz a Marco que tem notícias de Rita.

Éramos Seis

Lola e Afonso declaram seu amor um pelo outro. Assad não aceita que Soraia fique com Julinho. Marcelo ampara Lili. Isabel diz a Felício que deseja ser sua mulher. Adelaide e o capitão flagram Alfredo e Inês juntos. Maria e Clotilde incentivam Lola a ficar com Afonso. Afonso sofre um acidente na estrada. Adelaide alerta Inês sobre Alfredo. Julinho conversa com Assad e pede uma chance para fazer Soraia feliz. Lili agradece o apoio de Marcelo. Zeca resgata Juvenal, que consegue fugir. Assad permite que Julinho corteje Soraia. Lola conta sobre Afonso, e Durvalina provoca Shirley. Alfredo e Nero descobrem que Osório é um traidor. Lúcio é atingido por um tiro, e Alfredo se desespera.

Salve-Se Quem Puder

Helena repreende Luna/Fiona e pede que ela saia de sua casa. Dominique repreende Lúcia na frente de Renzo. Alexia/Josimara diz a Rafael que preparará uma sessão espiritual para ele conversar com Kyra. Renzo avisa a Lúcia que ajudará Rafael. Helena comenta com Úrsula que Luna/Fiona a deixa intrigada. Téo narra para Luna/Fiona como salvou uma menina no furacão do México, sem saber que está diante dela. Juan deixa claro a Gabi que sempre amará Luna. Alexia conta a Kyra sobre os problemas que Rafael enfrenta. Petra não gosta de saber que Alan promoverá um jantar para Kyra/Cleyde conhecer melhor os filhos do advogado. Luna/Fiona confessa a Ermelinda que está sentindo algo por Téo. Zezinho beija Bel para provocar Alexia/Josimara.

Amor de Mãe

Camila se emociona ao conhecer o local em que foi encontrada por Lurdes. Lurdes pede perdão a Maria. Camila questiona Celeste sobre a repercussão da morte de Jandir. Maria gosta de conhecer Camila. Davi e Betina concordam que Álvaro armou um plano para salvar sua imagem. Danilo desconfia ao ler anotações antigas de Thelma sobre seu passado. Miranda aceita se casar com Matias novamente. Davi descobre que Vitória pegou dinheiro emprestado com Penha. Lurdes enfrenta os irmãos de Jandir.

RECORD

Escrava Isaura

Álvaro pede Isaura em namoro. Isaura doa as jóias que ganhou de Almeida para a libertação de escravos. Leôncio diz a Malvina que vai castigar Isaura. Sebastião tira satisfações com Tomásia e Gioconda. Álvaro pede Isaura em namoro e Miguel concorda. Dr. Paulo tenta agarrar Rosa a força. Sebastião come os bombons envenenados. Perpétua não concorda com os planos de Álvaro. Sebastião acorda e Gioconda desconfia que foi Leôncio que mandou os bombons. Francisco fica sabendo que Sebastião passou mal. Henrique vai ao mercado de escravos comprar Moleca e as crianças raptadas com as moedas falsas. Francisco leva notícias de Sebastião para Malvina e Leôncio. Álvaro faz a proposta para Martinho e Raimundo.

Caminhos do Coração

Cassandra diz que irá acabar com Júlia e os mutantes do mal. Capeletti atira com a pistola de raios contra Vlado. Fúria joga um tubo de ensaio em Capeletti, mas nada acontece e ele dispara novamente contra eles. Vlado e Fúria fogem. Capeletti procura Júlia. Cassandra relembra os fatos e descobre o plano de Gór. Ela liga para Gór e diz que sabe que ela se aliou à Júlia e está usando Metamorfo para tentar enganá-la. Gór diz que Cassandra enlouqueceu e desliga o telefonea. Cassandra avisa que irá acabar com Júlia e os mutantes do mal. Helga leva um susto ao se deparar com Paola, que começa a se aproximar ameaçadoramente. Helga avisa que irá contar para Simone que Paola entrou no apartamento dela. Paola dá um pulo e se enrosca em Helga, que fica em pânico. Guiga vai à casa de Teófilo com Lucas e Janete.

Eles pedem para usar o barco de Teófilo, mas o pescador avisa que não volta para ilha de jeito nenhum. Maria fica triste ao pensar em Marcelo e Beto tenta reanimá-la. Capeletti encontra Júlia presa na cela e a solta. Júlia diz que está tudo fugindo ao seu controle e avisa que irá mudar os rumos dessa história. Gór fica furiosa por Cassandra ter descoberto seu plano e diz para Meduso e Metamorfo que eles terão que se livrar dela o mais rápido possível. Cassandra liga para Aristóteles e avisa que irá passar na mansão, pois precisa ter uma conversa séria com todos. Guiga pede para Teófilo emprestar o barco e Aquiles diz que poderá ir junto. Teófilo diz que se é para o bem da Liga do Bem, ele autoriza. Paola sufoca Helga, que desmaia.

Ela recolhe rapidamente vários objetos do apartamento, quando Célia chega e se assusta. Célia percebe que Paola está roubando a casa e vê Helga desacordada. Paola a ameaça e Célia se apavora. Noé faz um carinho em Maria, mas ela não percebe o clima. Eugênio recebe uma mensagem de Vivi dizendo que em breve irá ao Brasil. Paola parte para cima de Célia, que tenta se defender, mas acaba sendo enroscada por ela. Cassandra conta que Metamorfo se fez passar pelo detetive Cassiano e que Gór está aliada à Júlia. Ela diz desconfiar de que Metamorfo tomou o lugar de César na presidência da Progênese. Célia pega um objeto e bate na cabeça de Paola, que fica atordoada. Célia pede que Paola deixe todos em paz.

O Rico e Lázaro

Zac acaba concordando. Malca fica triste com as atitudes de Zac. Daniel conversa com Lia e diz estar registrando todas as maravilhas que presenciou. Amitis tem uma visão de Nabuco lhe dando forças. Zac discute com Malca. Nitócris decide falar com Evil sobre a volta de Belsazar. Nebuzaradã e Sammu tramam contra Asher e Evil. Beroso realiza a coroação de Evil-Merodaque no templo de Marduk. Ravina manda Absalom se afastar de Dana. Beroso diz desconfiar de Zabaia. Asher se aproxima de Evil e diz que o deseja um reinado próspero e longo.

O rei agradece e diz que quanto as acusações contra Nebuzaradã, precisa de provas, mas está de olho nele. Zac chega e Beroso sai com ele da sala do trono. Amitis conversa com Hurzabum sobre o tempo em que o rei permaneceu na floresta. Shag-Shag conversa às escondidas com Deborah, sua neta. Beroso pede para Zac investigar a compra de cerveja da Casa da Lua. Nebuzaradã e Rabe-Sáris provocam Joaquim. Nitócris e Nabonido se aproximam de Evil e a princesa implora pela volta de seu filho Belsazar. Zadoque e Ravina chegam na Sinagoga e se surpreendem ao verem que Fassurorganizou nova eleição. Hurzabum se surpreende ao rever Shag-Shag.

Amor Sem Igual

Olympia conversa com Maikitaison que Tobias aprontou novamente. Poderosa pergunta a Caio se ela deveria convidar Miguel para a reinauguração do Mademoiselle e Caio pede que ela invente outra desculpa. Poderosa liga para Miguel. Furacão chega da batalha com expressão cansada e dá um beijo em Caio. Miguel revela a Oxente que está nervoso em ir à festa de reinauguração. Oxente responde a Miguel que é só ele agir naturalmente e se divertir. Xavier comenta com Ludmila que faz um tempão que Ramiro não faz uma festança em sua casa. Ludmila responde que Fernanda merece. Peppe faz um gol e oferece a Rosa Flor, que sorri, meiga. Fernanda faz discurso para os convidados de seu aniversário. Pedro cumprimenta Fernanda e lhe dá um beijo. Fernanda mostra a joia que ganhou do pai. Poderosa pede que Furacão torça por ela. Furacão pede que Poderosa deixe seu noivo fora das suas armações.

SBT

As Aventuras de Poliana

Afonso tenta impressionar fernanda, mas seus planos não saem como esperado. Marcelo vai até a casa de Pendleton e questiona Luísa quanto ao beijo. Bento diz a Ruth que eles estavam melhor antes da chegada de João na casa. Débora não cumpre o combinado com Filipa e a menina fica furiosa. Gleyce vai até a O11O e tem uma séria conversa com Roger sobre o andamento das obras do CLP. Eric e Poliana começam a se aproximar. Mirela vê Carla saindo do prédio de Luca e fica desconfiada. Ruth diz para João ter paciência com Bento. Marcelo desabafa com sua mãe sobre a conversa com Luísa, Violeta escuta tudo. Lindomar recebe as contas de casa e teme que não consiga pagar. Vini informa Durval sobre uma diferença no caixa da padaria, e eles suspeitam de mosquito. Mirela encontra uma capa preta no quarto de Luca.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

