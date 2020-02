Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 25

Malhação

Lígia afirma que a polícia vigiará os passos de Rui. Regina diz que guarda ressentimentos de Max. Guga interroga Leila sobre Rui e Rita. Carla pede ajuda a Marco para acionar seus contatos na polícia. Regina conversa com Serginho e desconfia de Max. Joaquim não apoia Lígia nas questões sobre a guarda de Nina. Rui diz a Filipe que descobrirá o que aconteceu com Rita. Fafi confessa seu amor por Henrique. Thiago e Jaqueline encontram um homem que diz ter visto Rita. Leila procura Filipe.

Éramos Seis

Inês e Alfredo se amam. Osório avisa a Lúcio sobre a fuga de Alfredo. Karine impede que Soraia fale de Julinho para Assad. Natália se insinua para Elias. Lúcio repreende Alfredo por ficar com Inês. Ajudadas por Zeca, Lola e Genu se encontram com Alfredo e Lúcio. Lili decide ir ao encontro de Julinho, e Marcelo diz que a acompanhará. Virgulino se preocupa ao encontrar o bilhete de Lili. Felício propõe passar a noite com Isabel. Alfredo e Inês ficam juntos novamente. Clotilde encontra Afonso e o leva até Lola. Afonso garante a Lola que Shirley está tramando contra os dois. Soraia afirma a Lili que está com Julinho. Afonso e Lola se beijam.

Salve-Se Quem Puder

Luna repreende Alexia e Kyra diante de Ivo. Rafael se desespera com o roubo na empresa. Luna/Fiona comenta com Ermelinda que acredita que Ivo não percebeu que elas estão em São Paulo. Renzo ameaça um executivo, a mando de Dominique. Tarantino fica chateado com a falta de atenção de Alan. Alexia/Josimara garante a Zezinho que não o ama. Ermelinda lembra Luna/Fiona de não usar a correntinha perto de Téo. Úrsula comenta com Helena que Téo está diferente. Lúcia encontra uma arma no armário de Renzo e questiona o rapaz. Helena flagra Luna/Fiona mexendo em sua Virgem de Guadalupe.

Amor de Mãe

Camila decide acompanhar Lurdes à casa de Maria. Álvaro convence Raul de que o salvou por amizade, e convida o empresário para ser padrinho de Júnior. Camila se incomoda quando Danilo e Thelma não a esperam para a consulta sobre o bebê. Magno revela a Betina que Leila o denunciou, e os dois ficam juntos. Leila pede abrigo a Penha, que exige que a amiga se una a seus negócios. Vitória sofre com sua dificuldade financeira.

Thelma pede desculpas a Camila. Davi descobre que Penha é companheira de Belizário, e conta para Betina. Camila e Lurdes partem para Malaquitas. Vitória faz um empréstimo de dinheiro com Penha. Magno e Betina namoram. Álvaro anuncia, durante uma reportagem, que se dedicará a uma fundação em seu nome. Sandro afirma a Raul que Álvaro está tramando um plano. Raul se magoa com Vitória. Lurdes chega em Malaquitas, e os irmãos de Jandir a observam.

RECORD

Escrava Isaura

Branca ri do vexame no baile. Miguel expulsa Raimundo e Martinho de sua casa. Álvaro consulta Geraldo para conseguir a liberdade de Isaura. Francisco consegue a cópia do telex de Martinho. Leôncio manda bombons envenenados para Tomásia. Sargento avisa Tomásia que ela foi absolvida dos processos. Gabriel convida Sebastião para o jantar. Rosa marca encontro com Dr. Paulo. Henrique encontra Moleca ameaçada pelo capitão-do-mato. Álvaro fica indignado com a escravidão. Henrique conta a Bernardo que foi enganado. Bernardo diz que vai comprar a liberdade de Moleca com o dinheiro falso. Branca ri do vexame no baile. Álvaro discute com Martinho. Sebastião vai ao jantar de Tomásia que recebe a caixa de bombons. Dr. Paulo encontra Rosa que diz que quer casar com ele. Álvaro pensa em comprar Martinho para dar informações falsas a Leôncio.

Caminhos do Coração

Lucas e Janete avisam que irão para a ilha. Eric dá um mata-leão em Maria e começa a sufocá-la. Beto dá vários golpes em Fernando, que tenta revidar, mas foge. Beto pega uma cadeira e acerta Eric, que solta Maria. Eric fica acuado e foge. Maria vê Noé ajoelhado no chão, olhando para Juanita nua e inerte. Noé fica em estado de choque e diz que Juanita está morta. Marcelo joga terra na cara de Dino e Taveira e sai correndo. Os dois vão atrás de Marcelo, que consegue se afastar. Vlado e Fúria sentem o cheiro de alguém e se escondem no laboratório. Capeletti dá de cara com Vlado e Fúria, que ameaçam atacá-lo. Pachola e Vavá ouvem um barulho atrás de uma árvore, onde Demétrio e Ísis estão escondidos. Ísis fica invisível e Demétrio sobe numa árvore, surpreendendo Pachola e Vavá, que vêem o homem macaco. Ísis pede que eles os deixem em paz. Pachola consegue segurar Ísis, que fica visível e se apavora.

Ísis implora que Pachola a solte e avisa que não irá fazer mal a eles. Demétrio manda Pachola soltar Ísis, mas ele fica com olhos vermelhos e os ameaça. Teófilo coloca Ágata de castigo e diz que não irá permitir o namoro com Eugênio. Clara segura a mão de Tati e consegue acalmá-la. Janete tem uma visão de Toni lutando com Leão. O mutante-leão corre atrás de Cléo e Toni e consegue alcançá-los. Leão parte para cima de Cléo, mas Toni se joga na frente e os dois lutam no chão. Cléo acerta uma paulada na cabeça de Leão, que desmaia. Toni e Cléo fogem. Capaletti aponta uma arma para Vlado e Fúria. Ele atira na direção dos dois, que desviam e se escondem. Batista tenta beijar Célia, mas ela desvia o rosto e diz que gosta dele como amigo.

Lucas e Janete avisam que irão para ilha. Demétrio troca cumprimentos com Vavá e Pachola e os quatro ficam amigos. Marcelo sobe numa árvore e sente muita dor, enquanto Dino e Taveira vêm correndo. Cris envelhece e aparece com barba e cabelo mais curto. Iara sai da água, cantando, e o beija. Perpétua vê os dois se beijando e se afasta triste. Amália conta para Aristóteles, Irma, Danilo e Lúcia, que Cassandra contratou um detetive para investigar a vacina. Ela diz que Cassiano descobriu que a vacina é verdadeira, mas Aristóteles não acredita e diz que irá descobrir tudo sozinho. Mauro e Simone se despedem de Helga e saem. Paola volta a sua forma normal e se esconde, mas Helga pressente que há alguém no apartamento e se preocupa.

O Rico e Lázaro

Na casa de Ravina, todos comemoram sua volta. Joana diz que só casa com Asher quando ele se livrar da ponta da flecha, e consequentemente de sua sede de vingança. Ravina pergunta o que está acontecendo com a filha e Dana diz que não vai mais se casar. Shag-Shag conversa com Arioque e diz que ainda não tomou coragem de procurar o filho. Larsa segreda algo a Zabaia. Elga aguarda ansiosa pela chegada de Fassur. Dana caminha, triste e pensativa. Todos cansados de esperarem por Fassur, quando ele finalmente chega acompanhado por Oziel. Elga se ilumina. Dana anda na borda do canal. Absalom a vê se longe. Seus pés se desequilibram e ela cai na água. Absalom corre e pula no canal atrás dela. Fassur fala mal de Joana e discute com Zelfa eZac. Absalom salva Dana. Ela o afasta e diz que tudo é culpa dele. Fassur finalmente consegue pedir a mão de Elga em casamento.

Amor Sem Igual

Nino fica boquiaberto quando vê Poderosa. Maikitaison conduz Poderosa para dentro do Mademoiselle. No Mercado Municipal, Miguel confessa a Pedro que não desistirá de Poderosa. Miguel conversa ao celular com Maria Antônia sobre o que ele quer jantar. Poderosa, eufórica, contando para Furacão e Caio sobre a reunião no Mademoiselle. Duplex também volta da reunião. Olympia pede para que Maikitaison fique de olho em Ioná. Miguel janta uma torta de legumes. Maria Antônia fala da visita do Leandro. Miguel estranha. Olympia liga para Ramiro e pergunta se ele irá para a reinauguração do Mademoiselle e Ramiro diz que não sabia do evento. Ramiro encara Tobias com raiva.

SBT

As Aventuras de Poliana

Após o beijo, Pendleton pede desculpas a Luísa e diz que não irá se repetir. Após ser revelada como Dark Lady, Raquel ganha fãs na escola. Filipa chantageia Débora para conseguir ser protagonista na apresentação de dança. Violeta esbarra com Branca na rua. Débora mostra o vídeo do beijo para Marcelo. Waldisney invanta uma desculpa pela mentira que contou a Nancy, e ela o perdoa. Os amigos de Mário tentam fazer o menino parar de jogar Vetherna. Iure passa um trabalho em dupla aos alunos, e Poliana sugere que João e Bento façam juntos. Brenda desconfia que Luca e Gabi estejam envolvidos com a falsa Dark Lady. Luísa conta para Cláudia e Joana sobre o beijo com Otto. Raquel encontra Jerry e Carla conversando na rua e estranha a aproximação entre os dois. João e Bento levam o trabalho para o pessoal e acabam discutindo na aula.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

