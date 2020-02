Resumo das Novelas

SEGUNDA-FEIRA, 24

Malhação

Filipe avisa a todos sobre o desaparecimento de Rita, e Lígia acompanha o filho à delegacia. Carla se desespera com a ausência de Rita. O inspetor de polícia desconfia da história contada por Filipe e Lígia sobre Rita. Andressa conta a Fafi que está namorando Henrique. Madureira confronta Rui pelo sumiço de Rita. Max anuncia a Regina que se tornou sócio de Serginho. Carla, Filipe e Lígia questionam Rui sobre o paradeiro de Rita.

Éramos Seis

Inês tenta conter o sofrimento de Alfredo. Zeca agradece a colaboração de Afonso. Lola chega a Itapetininga e fica mexida ao saber que Afonso esteve na cidade. Genu passa mal ao saber da morte de Tião, e Maria a ampara. Lola desabafa com Clotilde sobre sua decepção com Afonso. Olga comenta com Zeca que teme não ter o afeto de Chiquinho no futuro.

Osório provoca Alfredo. Karine tranquiliza Julinho e diz que apoia seu namoro com Soraia. Lili desconfia quando Soraia anuncia que ela receberá uma carta de Julinho. Alfredo foge do acampamento, e Osório registra. Assad surpreende a todos e diz que Elias deseja cortejar Soraia. Alfredo procura Inês.

Salve-Se Quem Puder

Alexia/Josimara se sensibiliza com a declaração de amor de Zezinho. Kyra/Cleyde supõe que Luna esteja apaixonada por Téo. Verônica finge gostar de Micaela. Dionice ajuda Tarantino a planejar um jantar romântico para Bia. Zezinho arma para que a Polícia Federal não perceba que eles estão em São Paulo. Bia e Tarantino se beijam. Alexia/Josimara comunica a Ivo que ela e as amigas descobriram os nomes dos bandidos que mataram Vitório. Petra se incomoda com a animação de Alan sobre Kyra/Cleyde. Rafael descobre que o dinheiro da Labrador sumiu. Ivo surpreende Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde, ao dizer que já sabia sobre Dominique e Renzo. Alexia fica mal por permanecer no Programa de Proteção.

Amor de Mãe

Álvaro é levado para o hospital, e Miriam questiona Davi sobre o atirador. Álvaro comemora o sucesso de seu plano. Danilo provoca Thelma, e afirma que a mãe gosta de Durval. Leila diz a Magno que Penha se tornou uma bandida. Vitória anuncia seu novo serviço de costuras. Penha revela a Magno que foi Leila quem o denunciou para a polícia. Betina e Nicete visitam Álvaro. Lurdes tem um sonho sobre sua mãe e pede ajuda a Januário. Sandro comenta com Raul suas desconfianças sobre o acidente com Álvaro. Lurdes expulsa Leila de sua casa. Leila ameaça tirar Brenda de Magno. Lurdes e Camila se emocionam ao ligar para Maria. Brenda sente falta de Leila. Matias aconselha Durval a se declarar para Thelma. Davi investiga o acidente com Álvaro e conhece Penha. Raul se incomoda com o comportamento de Vitória. Lurdes anuncia que viajará para Malaquitas.

RECORD

Escrava Isaura

Tomásia pergunta a Belchior quem atirou no Conde. Malvina pressiona Leôncio para que lhe conte sobre o local onde está Isaura. Isaura e Miguel contam toda a verdade sobre eles para Álvaro e Perpétua. Henrique se despede de seu pai para voltar ao garimpo. Cel. Sebastião diz a Rosa que dará sua liberdade quando ele morrer. Rosa toma café com seu pai que corrige a toda hora seus erros de português. Álvaro diz a Isaura que vai lhe proteger enquanto viver. Malvina proíbe Francisco de contar a Leôncio sobre a mensagem do telégrafo sobre o paradeiro de Isaura. Belchior conta a Tomásia o que se passa na fazenda de Leôncio.

Tomásia pergunta a Belchior quem atirou no Conde. Miguel sugere que eles fujam. Isaura diz que não vai fugir, pois trairia Álvaro. Cel. Sebastião ensina Rosa como se portar na mesa. Leôncio vê Malvina queimando a mensagem sobre Isaura. Álvaro escreve uma carta para Leôncio pedindo que estipule um preço pela liberdade de Isaura. Branca e Estela se revoltam com Geraldo. Ambas não concordam com a ajuda dele a Isaura. Miguel pede para que Isaura e Pedrinho fiquem dentro de casa, pois os capangas estão por perto. Leôncio manda uma mensagem para Martinho. Francisco avisa Leôncio que Tomásia fará um jantar. Leôncio planeja outra vingança para ela. Rosa quer se casar com o Dr. Paulo. Miguel vai até os capangas pedir para que eles vão embora, mas eles negam.

Caminhos do Coração

Lucas e Janete avisam que irão para a ilha. Eric dá um mata-leão em Maria e começa a sufocá-la. Beto dá vários golpes em Fernando, que tenta revidar, mas foge. Beto pega uma cadeira e acerta Eric, que solta Maria. Eric fica acuado e foge. Maria vê Noé ajoelhado no chão, olhando para Juanita nua e inerte. Noé fica em estado de choque e diz que Juanita está morta. Marcelo joga terra na cara de Dino e Taveira e sai correndo. Os dois vão atrás de Marcelo, que consegue se afastar. Vlado e Fúria sentem o cheiro de alguém e se escondem no laboratório. Capeletti dá de cara com Vlado e Fúria, que ameaçam atacá-lo. Pachola e Vavá ouvem um barulho atrás de uma árvore, onde Demétrio e Ísis estão escondidos. Ísis fica invisível e Demétrio sobe numa árvore, surpreendendo Pachola e Vavá, que vêem o homem macaco. Ísis pede que eles os deixem em paz. Pachola consegue segurar Ísis, que fica visível e se apavora.

Ísis implora que Pachola a solte e avisa que não irá fazer mal a eles. Demétrio manda Pachola soltar Ísis, mas ele fica com olhos vermelhos e os ameaça. Teófilo coloca Ágata de castigo e diz que não irá permitir o namoro com Eugênio. Clara segura a mão de Tati e consegue acalmá-la. Janete tem uma visão de Toni lutando com Leão. O mutante-leão corre atrás de Cléo e Toni e consegue alcançá-los. Leão parte para cima de Cléo, mas Toni se joga na frente e os dois lutam no chão. Cléo acerta uma paulada na cabeça de Leão, que desmaia. Toni e Cléo fogem. Capaletti aponta uma arma para Vlado e Fúria. Ele atira na direção dos dois, que desviam e se escondem. Batista tenta beijar Célia, mas ela desvia o rosto e diz que gosta dele como amigo.

Lucas e Janete avisam que irão para ilha. Demétrio troca cumprimentos com Vavá e Pachola e os quatro ficam amigos. Marcelo sobe numa árvore e sente muita dor, enquanto Dino e Taveira vêm correndo. Cris envelhece e aparece com barba e cabelo mais curto. Iara sai da água, cantando, e o beija. Perpétua vê os dois se beijando e se afasta triste. Amália conta para Aristóteles, Irma, Danilo e Lúcia, que Cassandra contratou um detetive para investigar a vacina. Ela diz que Cassiano descobriu que a vacina é verdadeira, mas Aristóteles não acredita e diz que irá descobrir tudo sozinho. Mauro e Simone se despedem de Helga e saem. Paola volta a sua forma normal e se esconde, mas Helga pressente que há alguém no apartamento e se preocupa.

O Rico e Lázaro

Levi encontra Absalom e avisa que não casará mais com Dana, pois ela não é mais pura. Absalom o agride. Sammu e Darice impactadas pelas lembranças. Sammu diz que não se arrepende do que fez. Darice pergunta o que ela vai fazer e Sammu diz que vai pensar em algo. Zac encontra Joana no palácio epede desculpas. Ele se depara com Asher e deixa o local. Aspenaz diz que Evil precisa de Amitis. Beroso faz o papel de acusador de Joaquim. Daniel odefende. Nebuzaradã diz que livrar o príncipe de Judá seria o mesmo que apagar as decisões de Nabuco.

Amitis, que já está na sala do trono sem ser vista, se aproxima e diz ao filho que ele não precisa viver na sombra do pai e pode tomar suas próprias decisões. Elga se recusa a visitar a família de Ravina com Zelfa. Asher conversa com Joana e diz que Zac não mudará. Evil decide libertar Joaquim, Edissa e Ravina. Nebuzaradã fica furioso. Fassur discursa difamando Ravina. Todos comemoram a volta do sacerdote para casa. Dana é a única que permanece calada. Joaquim pede Edissa em casamento. Daniel se mostra preocupado com a possível vingança de Nebuzaradã. Sammu-Ramat tenta acalmar Nebuzaradã e diz que está chegando a hora de matar Evil.

Amor Sem Igual

Olympia sugere um novo tipo de emprego a Antônio. Poderosa se oferece para fazer a comida para comer com Duplex e Furacão. Oxente leva a pashimina de Poderosa para Miguel. Poderosa, Furacão, Caio e Duplex comem carne moída com macarrão e suco. Olavo visita Poderosa, que diz que vai trabalhar como garçonete no Mademoiselle e lhe pede um favor.

Donatella e Ioná discutem e são interrompidas pela chegada de Olympia. Olympia pergunta por Santiago, Olavo e a nova garçonete. É quando Poderosa adentra o salão, linda, altiva. Ioná fica impressionada com a beleza e altivez de Poderosa.

SBT

As Aventuras de Poliana

Mirela diz para Nancy que a suposta mãe de Waldisney na verdade é uma atriz. Pendleton e Luísa ficam com receio de que Filipa tenha visto o beijo. João e Bento discutem. Filipa mostra a foto do beijo de Pendleton e Luísa Roger e ele pede para a filha mostrar a Marcelo. Marcelo pede para Débora desistir do processo. Antônio diz a Branca que está desconfiado com a chegada repentina da filha. Brenda bloqueia Jeff em todas as redes sociais. Após o ataque de ciúmes de Arlete na live, Lindomar perde muitos seguidores. Afonso pede conselhos amorosos para Durval. Lorena diz a Raquel que está com ciúmes de aproximação do pai com os gêmeos. Luísa pergunta a Ester se a menina tem algo contra ela. Samuel cria uma situação constrangedora entre Sophie e Violeta.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

