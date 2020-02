Resumo das Novelas

SÁBADO, 22

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Éramos Seis

Inês tenta conter o sofrimento de Alfredo. Zeca agradece a colaboração de Afonso. Lola chega a Itapetininga e fica mexida ao saber que Afonso esteve na cidade. Genu passa mal ao saber da morte de Tião, e Maria a ampara. Lola desabafa com Clotilde sobre sua decepção com Afonso. Olga comenta com Zeca que teme não ter o afeto de Chiquinho no futuro. Osório provoca Alfredo. Karine tranquiliza Julinho e diz que apoia seu namoro com Soraia. Lili desconfia quando Soraia anuncia que ela receberá uma carta de Julinho. Alfredo foge do acampamento, e Osório registra. Assad surpreende a todos e diz que Elias deseja cortejar Soraia. Alfredo procura Inês.

Salve-Se Quem Puder

Kyra/Cleyde e Alexia/Josimara conseguem se esconder de Renzo e Dominique. Luna/Fiona pede a Zezinho e Ermelinda para continuar com eles. Petra reclama das gravações da novela com a produtora. Zezinho e Ermelinda se arrependem e vão atrás de Luna/Fiona, com Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde. Luna/Fiona volta para a casa e conta para as amigas sobre o novo emprego. Alexia conta que ela e Kyra conseguiram uma cópia da identidade de Renzo para Zezinho informar à Polícia Federal. Zezinho se declara para Alexia/Josimara.

Amor de Mãe

Penha contrata um atirador de elite. Lurdes desmonta o mural com informações sobre Domênico, e Camila se preocupa com a mãe. Natália termina seu namoro com Durval, e Carol apoia a mãe. Lurdes tem uma nova ideia para encontrar Domênico e decide ir ao hospital. Betina tenta acalmar Lurdes, que sofre por não encontrar as pistas com que sonhou. Matias e Miranda começam a namorar. Durval volta para seu trailer e se incomoda com a bagunça de Matias. Álvaro se encaminha para a cerimônia de posse de Raul na PWA. Thelma procura Durval. Sandro, Vitória e Davi apoiam Raul. Davi vê a motocicleta do atirador de elite e desconfia. Raul inicia seu discurso e é confrontado pelo atirador. Álvaro defende Raul e acaba atingido por um tiro.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

