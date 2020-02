Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 21

Malhação

Rita pede para Filipe visitar o túmulo de seu pai com ela. Neide anuncia o resultado da eleição. Marco garante a Rugieri que não denunciará ninguém. Fafi se insinua para Henrique. Regina surpreende Max. Henrique defende Andressa de Fake. Anjinha conta para Carla que dormiu com Cléber. Filipe espera Rita no carro enquanto ela compra água em um posto de gasolina. César repreende Thiago. Carla e Anjinha não entendem o comportamento de Marco. Rita desaparece no posto de gasolina, e Filipe se desespera.

Éramos Seis

Alfredo e Lúcio socorrem Tião. Alfredo consegue levar Tião até o acampamento e afirma que encaminhará o amigo até o hospital. Shirley provoca Lola por causa de Afonso. Inês promete a Alfredo que os médicos ajudarão Tião. Afonso sofre ao pensar em Lola. Almeida confessa a Gusmões que ficou mexido após o encontro com Clotilde.

Natália desabafa com Karine sobre seu casamento com Almeida. Julinho confirma a Soraia que enviou a carta terminando o noivado com Lili. Lola e Genu partem para Itapetininga. Tião não resiste e morre nos braços de Alfredo, que é amparado por Inês.

Salve-Se Quem Puder

Kyra/Cleyde pede ajuda a Ignácio para conquistar os filhos de Alan. Luna/Fiona confessa a Zezinho e a Ermelinda que está trabalhando para Helena. Alan aprecia a forma com que Kyra/Cleyde conversa com as crianças. Dionice conta a Bia que Tarantino terminou com Tammy. Bia teme ser rejeitada por Tarantino por causa de seu marca-passo. Renzo conta a Lúcia que vai ajudar Rafael a reerguer a Labrador. Kyra tem receio de que Rafael a esqueça e volte para Renatinha. Verônica elogia a competência de Micaela. Zezinho avisa a Luna/Fiona que ela terá de deixar o Programa de Proteção. Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde veem quando Renzo e Dominique se aproximam da entrada do clube.

Amor de Mãe

Betina apoia Raul, e Álvaro ofende a irmã. Leila comemora a tentativa de engravidar para curar Brenda, e Magno pensa em Betina. Elias pressiona Ryan, que garante que gravará a música do rapaz. Érica confessa a Ryan que não gosta de Elias. Nicete se preocupa com a segurança de Betina. Camila e Thelma escolhem roupas para o bebê.

Álvaro deixa a presidência da PWA. Sílvia discute com Elias, e Érica ouve. Verena estranha o comportamento de Álvaro. Natália sente ciúmes de Durval com Thelma. Érica arma para desmascarar Elias, e Ryan se revolta contra o rapaz. Penha e Leila discutem e acabam se agredindo. Sílvia pede perdão a Lurdes pelos erros de Elias. Natália afirma a Thelma que Durval é apaixonado por ela. Álvaro contrata Penha para atentar contra Raul.

RECORD

Escrava Isaura

Álvaro diz a Isaura que vai lhe proteger enquanto viver. Raimundo conta a Álvaro que Isaura é uma escrava. Leôncio joga pôquer com seu sogro. Miguel e Pedrinho se aproximam de Isaura e Álvaro. Isaura confessa ser escrava durante a festa. Isaura desmaia e Álvaro chama um médico. Branca fica vitoriosa com o escândalo. Geraldo e o chefe de polícia não concordam com o fato de Isaura ser escrava. Cel. Sebastião ganha no pôquer e Leôncio volta para casa. Geraldo vai à direção dos capangas e diz a eles que não podem levar Isaura sem um mandado assinado por Leôncio. Gabriel consegue mexer os pés. Isaura acredita que Álvaro não vá perdoá-la. Álvaro diz a sua mãe que continua a gostar de Isaura. Tomásia quer descobrir quem acertou o tiro no Conde durante o duelo.

Caminhos do Coração

Janete conta sobre a visão que teve da Liga do Bem. Toni e Cléo decidem voltar para o depósito, mas são surpreendidos por Leão, que aparece diante deles. Leão os ameaça e Toni se prepara para lutar. Leão avança na direção de Toni, mas ele desvia com sua super-agilidade. Leão vai para cima de Cléo, que se pendura num galho e lhe dá um chute. Leão cai no chão e se machuca, e os dois aproveitam para fugir. Eric atira em Maria, mas ela consegue desviar e eles começam a lutar. Juanita parte para cima de Noé e Fernando luta contra Beto. Juanita se transforma em cobra e se enrosca em Noé, que começa a sufocar, mas segura a cobra com força. Demétrio dá um beijo em Ísis. Os dois são surpreendidos por Golias, que os ameaça. Ísis fica invisível e Demétrio vai subir numa árvore, mas o gigante o segura pelo rabo e o impede.

Ísis bate em Golias, que solta Demétrio e corre na direção dela. Ísis fica invisível novamente e Demétrio joga uma pedra em Golias, que sente o golpe. Demétrio e Ísis fogem. Marcelo se esconde e Taveira sente seu cheiro. Taveira e Dino se aproximam do esconderijo, quando Marcelo volta a correr. Marcelo sente dor na cabeça e cai de joelhos, enquanto Taveira e Dino avisam que ele não tem como escapar. Batista diz para Célia que a ama de verdade e lhe pede uma chance. Helga diz estar sentindo uma presença negativa dentro do apartamento. Janete e Lucas chegam à casa de Guiga e ela conta sobre a visão que teve da Liga do Bem. Tati pergunta sobre Marcelo, mas Janete avisa que não consegue vê-lo. A menina fica nervosa. Tati chora e começa a quebrar e explodir vários objetos.

O Rico e Lázaro

Edissa e Joaquim são encontrados. Ravina é levado preso, juntamente com opríncipe e a serva. Daniel conta que Nebuzaradã tentou matar Joaquim na fuga. Shamiran diz que chegou a hora de Evil mostrar quem manda e ele sai com Daniel, decidido. Fassur diz para Elga que é melhor eles esperarem mais tempo para se casarem, pois ele precisa retomar seu cargo na Sinagoga. Evil questiona Nebuzaradã e diz que Joaquim e Edissa não são mais procurados. Ochefe da guarda real fica furioso. Zac pede para falar com Nebuzaradã. Evil conversa com Arioque e diz que pretende mantê-lo como seu homem de confiança. Joaquim, Edissa e Ravina são levados pelos guardas pelas ruas da Babilônia. Tamir e Shamir se espantam.

Nicolau e Absalom se preocupam. Oziel corre para a Sinagoga para contar a Fassur o que viu. O sacerdote sorri, vitorioso. Beroso diz que é provável que Evil aceite Belsazar de volta e Nabonido diz que fará o pedido ao novo rei. Gadise visita Neusta e Ebede na prisão. Nebuzaradã, muito irritado, diz que Evil, Daniel e Asher devem sereliminados. Zac diz que esse seria o momento perfeito para esses eliminarem seus inimigos. Tamir e Shamir são extorquidos por Larsa. Aspenaz vai à Casa da Lua e pede para falar com Shag-Shag. O eunuco fala que o menino Labash-Marduk tem as mesmas pintas do rei e de Hurzabum. Shag-Shag e Darice se assustam. Rebeca e Hurzabum encontram com Labash-Marduk.

Ela diz que é difícil acreditar que um menino tão doce seja filho de Sammu e Nebuzaradã. Shag-Shag insinua que Labash-Marduk possa ser filho do rei. Aspenaz diz nãoacreditar. A adivinha não revela o motivo do encontro para Darice, que sai rapidamente. Joana e Matias pedem ajuda a Daniel para libertar Ravina. Zelfa passa mal ao saber que o filho de Zadoque está preso. Levi vai à casa de Ravinae encontra com Dana. Ela começa a chorar e diz que não pode mais se casar, pois não é mais pura. Nebuzaradã vai ao calabouço e ameaça Joaquim. Dariceencontra com Sammu-Ramat e diz que precisa falar sobre o segredo da origem do menino Labash-Marduk.

Amor Sem Igual

Miguel se espanta com o que Poderosa lhe diz. Ele pergunta se foi porque não falou nada sobre o Tobias. Poderosa agradece muito Miguel mas diz que chegou a hora de se separarem e que tem de seguir a vida. Miguel pergunta onde Poderosa vai morar. Miguel oferece carona para Poderosa fazer suas malas e ela aceita. Maria Antônia sonha com Miguel mas é acordada com José batendo na porta de sua casa. No Mercado Municipal, Poderosa se despede de Oxente. José, todo feliz, se arruma para sair com Donatella. Antônio pede carona e diz que também tem um encontro mas faz mistério. Maria Antônia toda feliz ajudando Poderosa a arrumar as malas. Poderosa conversa com Maria Antônia e diz que não basta só uma pessoa amar em um relacionamento, mas sim os dois. Maria Antônia com sua imaturidade não liga e leva a mala de Poderosa para a sala. Miguel e Poderosa em silêncio no carro. Ao chegar na casa de Furacão, eles entram e Miguel deixa a mala. Furacão oferece alguma coisa para beber mas Miguel prefere ir embora. Ao fechar a porta, Poderosa o chama e diz para Miguel não abandoná-la. Ele a beija na testa e vai embora. No Mademoiselle, Olympia apresenta Dona Carmen a Antônio como sua nova patroa.

SBT

As Aventuras de Poliana

Na reunião do CLP, Verônica pede que Débora libere verba para investir no projeto de Gleyce. Débora diz que não tem verba no caixa e as mulheres ficam desconfiadas. Ruth começa a implicar com Feijão. Ester leva Filipa para conhecer seu antigo quarto. Gleyce, Arlete e Verônica, vão até o terreno supostamente comprado por Débora, e notam que as obras não foram iniciadas. Afonso vai até a casa de Fernanda, e ela finge não estar em casa. Violeta e Marcelo começam a se conhecer melhor. Bento começa a criar intrigas entre Ruth e João. Verônica pressiona Roger quanto o andamento da obra do CLP. Antônio pede que Violeta não se aproxime de Marcelo. Na casa de Pendleton, Filipa presencia e filma uma cena chocante.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

