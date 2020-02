Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 20

Malhação

Rui induz Rita a gravar uma mensagem dos dois para Nina. Leila tenta convencer Filipe de que Rita ainda gosta de Rui. Tatoo alerta Rita sobre Rui. Rita se preocupa com a segurança de Filipe. Guga, Serginho e Beto advertem Filipe por confiar em Leila. Carla estranha o comportamento de Rita. Madureira fica tenso ao ouvir Lígia falar sobre Joaquim. Termina a apuração na escola. Rita disfarça sua preocupação para Filipe.

Éramos Seis

Alfredo salva Tião e atira contra o inimigo. Alfredo desconfia do comportamento de Osório. Almeida admira Francisco. Olga, Zeca e Maria querem despistar Almeida. Adelaide encontra Alfredo. Afonso desabafa com Virgulino sobre a dispensa de Lola. Zulmira surpreende Felício e Isabel. Lili confessa a Lola que teme perder Julinho. Soraia promete contar a Assad sobre seu romance com Julinho, assim que o rapaz terminar o noivado com Lili. Alfredo confronta Osório. Lola tem a ideia de se instalar em Itapetininga para ficar perto de Alfredo, e Genu gosta. Tião ajuda Alfredo em uma ação, e acaba atingido.

Salve-Se Quem Puder

Helena e Úrsula destratam Luna/Fiona. Helena encara Luna/Fiona e tem uma sensação estranha. Renatinha repreende Alexia/Josimara por ter faltado no primeiro dia de trabalho na Labrador. Téo convida Luna/Fiona para ser sua fisioterapeuta. Juan pede a Gabi para experimentar o prato que Mário irá preparar para o concurso de culinária. Zezinho confessa a Ermelinda que gosta de Josimara.

Kyra/Cleyde conta a Luna que Téo é o diretor da novela que Alexia iria fazer. Graziela se preocupa com a obsessão de Petra por Alan. Juan manda notícias de Mário para Luna. Queen e Mosquito tramam contra Kyra/Cleyde. Zezinho flagra Luna/Fiona conversando com Juan pelo computador. Alan tenta salvar Kyra/Cleyde das armações de seus filhos.

Amor de Mãe

Thelma expulsa Jane do restaurante e pede que a amiga se afaste de sua família. Jane se despede de Durval, que sofre ao ter descoberto a verdade sobre Danilo. Camila e Danilo comemoram a notícia da gravidez de Thelma. Januário e Oliveira decidem se unir para confrontar Lurdes. Durval confessa a Thelma que sabe que Danilo é adotado, e a mulher exige que o amigo guarde segredo. Álvaro pede que Verena agrade Nicete e Betina. Jane se despede de Matias. Durval acaba contando para Natália o segredo de Thelma. Natália se incomoda com Thelma.

Lurdes se irrita com Oliveira e Januário, e Érica conversa com a mãe. Raul comenta com Vitória que gostou da reunião com possíveis investidores da PWA. Lurdes pede que Januário descubra notícias de sua mãe. Manipulada por Álvaro, Nicete pede que Betina não confronte o irmão. Chega o dia da disputa de Raul e Álvaro pela presidência da PWA. Betina hesita em escolher o novo presidente da empresa.

RECORD

Escrava Isaura

Álvaro diz a Isaura que vai lhe proteger enquanto viver. Raimundo conta a Álvaro que Isaura é uma escrava. Leôncio joga pôquer com seu sogro. Miguel e Pedrinho se aproximam de Isaura e Álvaro. Isaura confessa ser escrava durante a festa. Isaura desmaia e Álvaro chama um médico. Branca fica vitoriosa com o escândalo. Geraldo e o chefe de polícia não concordam com o fato de Isaura ser escrava. Cel. Sebastião ganha no pôquer e Leôncio volta para casa. Geraldo vai à direção dos capangas e diz a eles que não podem levar Isaura sem um mandado assinado por Leôncio. Gabriel consegue mexer os pés. Isaura acredita que Álvaro não vá perdoá-la. Álvaro diz a sua mãe que continua a gostar de Isaura. Tomásia quer descobrir quem acertou o tiro no Conde durante o duelo.

Caminhos do Coração

Janete conta sobre a visão que teve da Liga do Bem. Toni e Cléo decidem voltar para o depósito, mas são surpreendidos por Leão, que aparece diante deles. Leão os ameaça e Toni se prepara para lutar. Leão avança na direção de Toni, mas ele desvia com sua super-agilidade. Leão vai para cima de Cléo, que se pendura num galho e lhe dá um chute. Leão cai no chão e se machuca, e os dois aproveitam para fugir. Eric atira em Maria, mas ela consegue desviar e eles começam a lutar. Juanita parte para cima de Noé e Fernando luta contra Beto. Juanita se transforma em cobra e se enrosca em Noé, que começa a sufocar, mas segura a cobra com força. Demétrio dá um beijo em Ísis. Os dois são surpreendidos por Golias, que os ameaça. Ísis fica invisível e Demétrio vai subir numa árvore, mas o gigante o segura pelo rabo e o impede.

Ísis bate em Golias, que solta Demétrio e corre na direção dela. Ísis fica invisível novamente e Demétrio joga uma pedra em Golias, que sente o golpe. Demétrio e Ísis fogem. Marcelo se esconde e Taveira sente seu cheiro. Taveira e Dino se aproximam do esconderijo, quando Marcelo volta a correr. Marcelo sente dor na cabeça e cai de joelhos, enquanto Taveira e Dino avisam que ele não tem como escapar. Batista diz para Célia que a ama de verdade e lhe pede uma chance. Helga diz estar sentindo uma presença negativa dentro do apartamento. Janete e Lucas chegam à casa de Guiga e ela conta sobre a visão que teve da Liga do Bem. Tati pergunta sobre Marcelo, mas Janete avisa que não consegue vê-lo. A menina fica nervosa. Tati chora e começa a quebrar e explodir vários objetos.

O Rico e Lázaro

Daniel discursa no funeral do rei. Ele fala da ligação de Nabucodonosor com oSenhor dos hebreus. Na Casa de Ravina, Dana surpreende a todos e diz ser contra a presença de Joaquim e Edissa. Zac se recusa a adotar um filho com Malca. Neusta agradece pela fidelidade de Ebede-Meleque. Hurzabum toca durante o funeral do rei. Aliatis, servo de rei, avisa que deseja partir com osoberano. Beroso explica se tratar de um costume antigo. Madai tenta impediro pai de se matar. Zabaia se surpreende ao rever Shag-Shag. Tamir e Shamir descobrem que Larsa está vivo. Eles questionam as esposas, que ficam sem graça. As crianças do palácio falam sobre a morte do rei. Shamir e Tamir decidem trabalhar novamente. Rebeca visita Neusta e Ebede na prisão. Edissa agradece a hospitalidade de Joana e Ilana.

Ebede e Neusta depositam asesperanças no novo reinado de Evil. Fassur acha ruim ao ver Elga entrando na sinagoga. Joaquim fica tenso com toda a situação. Elga conversa com Fassur na sinagoga. Eles são surpreendidos com a chegada de oficiais a procura de Joaquim. Nebuzaradã conversa com Arioque sobre a busca. Joaquim se desespera ao ouvir os guardas batendo na porta de Ravina. Asher pede para Daniel conversar com Evil sobre a fuga de Joaquim. Nebuzaradã fica triste com a morte do soberano. Triste, Absalom pede para ficar sozinho. Amitis diz que oreino está nas mãos de Evil-Merodaque. Elga pede para marcar logo a data de casamento com Fassur. Nabonido ampara Nitócris. Evil diz sentir muito pelo pai de Madai. Daniel pede para falar sobre Joaquim com o novo rei. Os oficiais babilônicos encontram Joaquim e Edissa na casa de Ravina.

Amor Sem Igual

Miguel revela que Tobias pode ter sido o mandante. Ele avisa do perigo que Poderosa correrá trabalhando no Mademoiselle Olympia Night Club. Ela fica irritada e pensa que Miguel está dando um jeito de afastá-la da casa noturna. Maria Antônia (@mariantoniacord) se irrita com a revelação de Hugo. Furacão encoraja o filho Caio. Poderosa consola o menino e a amiga. Bernardo diz que ele e Leandro não deveriam ter mentido sobre a irmã de Tobias. Poderosa conta para Furacão sobre a descoberta de Miguel. O casal Antonio e Sophia está em São Paulo para um compromisso de trabalho da herdeira do Grupo Alencar. Eles decidem dar uma volta no mercadão. Poderosa faz um pedido para Furacão. No mercadão, Antonio e Sophia conhecem Oxente e seus filhos. Poderosa diz que dará um jeito de livrar Furacão e Caio das garras de Bernardo. Querendo logo entrar para a Bras Esportes (@brasesportes), Peppe fica ansioso com o resultado do exame. Na agência, os atletas se preparam para a chegada de um famoso técnico de futebol. Yara enche os ouvidos de Marly. Donatella incentiva o avô a casar com Norma. Furacão se entende com Duplex. Wanderlei Luxemburgo dá uma palestra para os alunos da escolinha. Tobias arma uma festa de luxo para que o namorado da irmã se sinta humilhado. O vilão pede para Leandro seduzir Maria Antônia (@mariantoniacord) para que Pedro Antônio os flagre. Hugo e Juliano discutem pela moça, mas a filha de Oxente dispensa os dois rapazes. Poderosa procura Miguel e avisa que deixará sua casa.

SBT

As Aventuras de Poliana

Após provar sua inocência, Brenda fica chateada com Jeff pela desconfiança do namorado. Branca diz a Nancy que continua desconfiada de Waldisney. João pede para Marcelo conversar com Ruth para que ele continue morando em sua casa. Jeff leva uma dura de Roger em frente a todos da empresa. Glória pede para Débora parar de difamar seu filho. Ester convida Filipa para ir a sua casa. Os responsáveis pela suposta Dark Lady ficam apreensivos após a denúncia de Durval a polícia. João vai morar na casa de Ruth e Bento. Os amigos de Raquel levantam a hipótese de que Jerry possa ser a Dark Lady.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

