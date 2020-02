Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 19

Malhação

Meg e Guga têm um impasse por causa de Max e Regina. Celso revela a Jaqueline o que houve entre ele e Paula. Serginho é indenizado por seu processo. Durante o debate na escola, Marquinhos convoca Paula para falar sobre Celso. Regina recebe a intimação de divórcio de um Oficial de Justiça e procura Max. O discurso de Jaqueline viraliza nas redes sociais, e Thiago fica orgulhoso. Joaquim procura Lígia. Paula se despede de Jaqueline. Guga confronta Max. Rui afirma a Rita que não quer mais a guarda de Nina.

Éramos Seis

Durvalina fica abalada ao ver Shirley no quarto de Afonso. Isabel e Felício sofrem com o impedimento de sua união. Inês e Adelaide chegam ao hospital de campanha. Shirley insinua que reatou com Afonso, e Durvalina comenta com Genu que a flagrou no quarto do patrão. Lola se anima para sair com Afonso. Afonso deixa claro a Shirley que não quer nada com ela. Osório se junta ao batalhão de Lúcio, e Alfredo desconfia. Almeida encontra Zeca. Lola afirma a Afonso que deseja se afastar dele. O batalhão de Lúcio e Alfredo enfrenta sua primeira disputa. Almeida surpreende Clotilde durante o batizado de Francisco. Tião hesita em atirar contra o inimigo.

Salve-Se Quem Puder

Alexia propõe a Luna e Kyra que elas sigam Renzo e o denunciem para a Polícia Federal. Edgar demonstra interesse por Ermelinda. Renzo finge querer conhecer os amigos de Dominique. Alan garante aos filhos que eles se acostumarão com Kyra/Cleyde. Tarantino explica a Tammy que os dois não ficarão mais juntos. Agnes incentiva Bia a viver normalmente com o marca-passo. O médico aconselha Téo a fazer a cirurgia na coluna, mas o rapaz tem medo dos riscos. Vicky teme que Helena não goste de ver Luna/Fiona trabalhando no restaurante e pede para a amiga se esconder. Luna/Fiona se surpreende ao saber que Téo é filho de Helena.

Amor de Mãe

Magno agradece Betina por lhe contar sobre Genilson. Nicete questiona Betina sobre seus sentimentos por Magno. O restaurante de Thelma e Danilo faz sucesso. Penha afirma a Álvaro que assumirá os negócios de Belizário.

Januário disfarça para Oliveira seu encontro com Lurdes. Lurdes repreende o comportamento de Januário. Matias e Miranda ficam juntos novamente. Thelma confirma sua gravidez do bebê de Camila e Danilo. Jane afirma a Thelma que ela precisa aceitar o fato de que Danilo é adotado, e Durval ouve.

RECORD

Escrava Isaura

Isaura confessa ser escrava durante a festa. Álvaro pede Isaura em casamento. Isaura vê Martinho e Raimundo no salão. Isaura sente uma vertigem ao ver Martinho e Raimundo e quase desmaia no baile. Geraldo diz a sua irmã que haverá um escândalo na festa. Gabriel consegue movimentar os dedos dos pés. Malvina descobre que Leôncio gastou uma fortuna para achar Isaura e por isso está cheio de dívidas. Álvaro pede Isaura em casamento, mas ela está preocupada com os capangas. Martinho se apresenta para Álvaro. Isaura fica petrificada. Cel. Sebastião se lamenta pelos filhos. André e Moleca suspeitam que o sumiço das crianças do quilombo tenha ligação com os capitães-do-mato. Álvaro se irrita com os capangas de Leôncio. Pedrinho corre para avisar Miguel sobre Isaura. Moleca some no meio da mata. Leôncio discute com Malvina e vai para o bordel.

Caminhos do Coração

Cris fica envolto em uma bola de energia e sente dor. Júlia entra no laboratório perseguida por Vlado e Fúria e se tranca dentro de uma cela. Os dois tentam abrir a porta, mas não conseguem e Júlia avisa que ela só abre com uma senha. Vlado e Fúria avisam que a médica irá apodrecer lá dentro. Júlia tenta fazer um acordo, mas eles ficam irredutíveis e ela se desespera. Eric, Fernando e Juanita ameaçam matar Maria, Beto e Noé, que ficam tensos e não tiram os olhos dos bandidos. Iara corre apavorada e Perpétua foge para outro lado. Cris sai correndo, gritando, se contorcendo de dor. Marcelo pede para Taveira e Dino falarem sobre sua vida e os dois inventam uma história. Marcelo se irrita e diz que não acredita neles.

Os três lutam. Marcelo corre pela mata, enquanto Taveira e Dino vão atrás dele. Cris chega na praia e cai de joelhos do chão. Ele olha para o céu e é atingido por um relâmpago. Cris fica envolto em uma bola de energia e sente dor. Teófilo dá uma bronca em Ágata e a pega pelo braço. Ele manda Eugênio nunca mais chegar perto de sua filha. Guiga aparece na praia, percebe a tristeza de Eugênio e tenta acalmar Teófilo, mas ele é seco e vai embora com Ágata. Eugênio fica arrasado e Guiga o consola. Júlia aciona um comando e uma fumaça começa a vazar pelo corredor. Vlado e Fúria ficam tontos e fogem. Hélio ouve o rugido de Velociraptor e se encolhe para se proteger. De repente fica um silêncio e Hélio fica aliviado.

O Rico e Lázaro

Escondido, Asher atira uma flecha e assusta o cavalo, que sai em disparada. Joaquim e Edissa se seguram para não caírem da carroça. Nebuzaradã ordena que os guardas os sigam. Asher consegue alcançar a carroça e ajuda os fugitivos. Zac trata Malca com frieza. Arioque oferece um jantar para Shag-Shag na Casa da Lua. Asher leva Joaquim e Edissa até a casa de Joana. Neusta eEbede-Meleque são jogados no calabouço. Ravina permite que os fugitivos seescondam em sua casa. O dia amanhece e Amitis se desespera ao ver que o reiestá morto. Daniel e Aliatis correm para o quarto do soberano e constatam a morte do rei. Namnu avisa a Rabe-Sáris que Nabuco morreu. Os nobres efamiliares do rei choram sua morte. Daniel avisa que Evil-Merodaque agora é onovo soberano.

Amor Sem Igual

Duplex pergunta se Furacão vai sair com Bernardo. Olympia aceita fazer parte do plano de Carmem, mas avisa que não fará nenhum sequestro. Duplex fica arrasado ao ver sua amada saindo com Bernardo. Maikitaison elogia Olympia. Donatella sai com José Antônio. Ela vê Carmem chegando. Norma fala em casamento e assusta Geovani. Carmem inventa uma desculpa e pede para Donatella não dizer para ninguém que a viu chegando a esta hora. Tobias conta para Ramiro sobre sua reaproximação com Fernanda. Pedro Antônio recusa a proposta de Fernanda de morar em um local alugado por ela. Miguel aconselha Hugo a dizer a verdade para Maria Antônia (@mariantoniacord). Juliano pede a mão da filha de Oxente em namoro. Furacão volta do programa com Bernardo e vê uma carta escrita por Duplex. Ela descobre que o noivo ficou magoado por não poder bancá-la e fugiu. Tobias é cínico com a irmã. Fonseca investiga Bernardo sem ele saber. Miguel diz ter alguém para mostrar à Poderosa. Hugo revela a verdade para Maria Antônia (@mariantoniacord) sobre o verdadeiro amigo virtual dela. Poderosa se surpreende ao ver Duplex. Miguel explica que já sabe quem mandou Bernardo matá-la.

SBT

As Aventuras de Poliana

Filipa espalha a notícia da existência de um perfil “shippando” Poliana e Eric nas redes sociais, e acusa a menina de ter criado. Gleyce pede que Helô ajude Mosquito em seu processo de mudança. Lorena descobre que Raquel é a verdadeira Dark Lady e fica chateada. Raquel é suspensa do colégio, e indignada, Mirela denuncia Brenda para a diretora Ruth. Gael e Benício encontram Mário jogando Vetherna no colégio e percebem que o amigo está viciado. Mesmo contra a sua vontade, Vini retoma o namoro com Gabi. Ruth chama Brenda e sua mãe para conversar na diretoria. No colégio, Marcelo desperta o interesse de Violeta. Mosquito começa a trabalhar na padaria de Durval. Luca chama Carla e Gabi em sua casa para ter uma importante conversa.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

