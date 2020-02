Resumo das Novelas

TERÇA-FEIRA, 18

Malhação

Rita não se intimida com as ameaças de Rui. Rafa sofre um acidente e pede para Anjinha mentir, para não levar uma bronca de Cléber. Lígia deixa Rita dormir em sua casa com Filipe. Thiago e Raíssa inventam uma mentira sobre Anjinha e Cléber para Carla. Uma ex-aluna de Celso causa uma confusão na escola. Peixoto avisa a Carla que Marco continuará preso. Jaqueline acha graça dos ciúmes de Thiago. Celso se recusa a ser o orientador de Paula na faculdade. Leila alerta Rui sobre o encontro de Rita e Lígia com o juiz.

Éramos Seis

Afonso conforta Lola. Lúcio, Alfredo, Nero e Tião se preparam para guerrear. Shirley não gosta quando Afonso convida Lola para sair. Clotilde cuida de Francisco. As tropas chegam a Itapetininga. Maria, Olga e Zeca encontram Alfredo e o parabenizam pela luta. Soraia garante a Julinho que, em breve, os dois serão noivos. Lili agradece o apoio de Marcelo. Shirley finge estar doente, e Inês pede que Afonso cuide da mãe enquanto estiver fora. Adelaide se despede e garante a Emília que quando voltar resolverá a situação de Justina. Shirley arma para que Durvalina pense que dormiu com Afonso.

Salve-Se Quem Puder

Luna/Fiona presta socorro a Téo. Téo não se recorda de Luna como a jovem que ele salvou durante a passagem do furacão. Alexia/Josimara se acidenta na rua e Renzo se oferece para levá-la ao hospital com Zezinho. Téo agradece a Luna/Fiona por salvar sua vida. Luna/Fiona conta a Kyra que encontrou o seu anjo salvador. Téo discute com Úrsula. Bel diz a Edgar que está gostando de Zezinho. Zezinho sente ciúmes de Alexia/Josimara. Rafael comenta com Renzo que está tendo prejuízo com a Labrador. Bia evita Tarantino. Alexia pede ajuda às amigas para investigar Renzo.

Amor de Mãe

Álvaro afirma a Betina que não tem relação com os crimes de Belizário. Penha teme perder Belizário. Vitória orienta Lídia a se livrar da chantagem de Tales. Érica devolve o salão que ganhou de Raul para o empresário. Lurdes comenta com Thelma sobre os flertes de Januário de Oliveira. Belizário inventa para Míriam que sequestrou Betina para ameaçar Álvaro. Álvaro se desculpa com Nicete e diz que deseja que Júnior conviva com a avó. Magno desabafa com Lurdes sobre Leila e Betina. Oliveira pede ajuda a Thelma para reconquistar Lurdes. Lídia, Vitória e Jane enfrentam Tales. Leila e Magno pensam em ter um novo bebê para curar Brenda. Davi conta a Raul e Vitória que Betina é irmã de Álvaro. Betina revela a Magno que não foi ele quem matou Genilson.

RECORD

Escrava Isaura

Álvaro pede Isaura em casamento. Álvaro tira Isaura para dançar. Branca fica com ciúmes. Martinho e Raimundo chegam ao baile. Isaura e Miguel se assustam com a presença do chefe de polícia. Álvaro dança outra vez com Isaura. Miguel também convida Perpétua para dançar. Geraldo provoca Branca. Todos no quilombo saem para caçar lobisomem. Francisco diz a Leôncio que Isaura já foi localizada. Isaura conversa apavorada com Miguel e o chefe de polícia observa. Gabriel volta a sentir sua perna. Isaura toca e canta no baile. Branca fica com ciúmes de Isaura. Belchior desconfia que Leôncio matou Diogo. Miguel diz a Perpetua que vai viajar. Martinho e Raimundo mostram o anúncio sobre Isaura para Geraldo que fica surpreso. Malvina descobre as dívidas de Leôncio. Álvaro pede Isaura em casamento. Isaura vê Martinho e Raimundo no salão.

Caminhos do Coração

Marcelo luta com Taveira e Dino e os bandidos o cercam. Júlia pega a arma de dardos tranqüilizantes e ameaça atirar em Fúria e Vlado. Fúria dá patada na mão da médica e Vlado aproveita para agarrá-la por trás. Júlia pega uma seringa no bolso e espeta em Vlado, que a solta. Ela tenta pegar a pistola novamente, mas Fúria lhe dá outra patada e derruba a arma. Vlado e Fúria cercam Júlia e ela se apavora. Eric atira em Pachola, que desvia. Vavá sai do depósito pela janela. O bandido encosta a arma na testa de Pachola e se prepara para atirar. Vavá volta e pula em cima dele. Eric tropeça, cai e fica tonto ao bater com a cabeça. Pachola e Vavá saem correndo. Lucas tenta acalmar Janete e diz que eles ainda têm tempo de socorrer o pessoal da Liga do Bem. Eles resolvem ir à casa de Guiga pedir ajuda. Marcelo fica confuso.

Taveira e Dino se aproveitam da situação para tentar atacá-lo. Marcelo pressente algo estranho e fica em posição de luta, mas volta a sentir a dor e quase desmaia. Dino dá um mata-leão em Marcelo e ele e Taveira se preparam para mordê-lo. Marcelo se solta e encara os vampiros. Célia e Batista se encontram e ela fica chocada ao saber que Amália está esperando seis filhos de Rodrigo. Eugênio liga para Ágata e os dois marcam de se encontrar escondidos na praia. Janete liga para Guiga, que avisa que irá arranjar um barco para resgatar a Liga do Bem. Iara coloca a mão em Cris e se assusta ao sentir que ele está muito quente. Cris avisa que está envelhecendo e diz para Iara e Perpétua ficarem longe dele. Cassandra diz para Amália que continua desconfiada sobre a vacina anti-feras já que a investigação de Cassiano não a convenceu.

Hélio não consegue alcançar Beto, Maria e Noé e começa a passar mal. Ele pára muito fraco e se apavora ao ouvir o rugido de Velociraptor cada vez mais próximo. Hélio reúne forças e consegue se esconder, no instante em que o dinossauro chega à sua procura. Eugênio pergunta se Ágata quer namorá-lo e os dois quase se beijam, mas são surpreendidos pela chegada de Teófilo, que fica furioso ao flagrá-los juntos. Júlia consegue distrair Vlado e Fúria e aproveita para fugir. Os dois ficam furiosos e vão atrás da médica. Fernando entra assustado no depósito e vê Eric e Juanita. Eric sente o cheiro de alguém se aproximar e se surpreende ao se deparar com Maria, Beto e Noé. Marcelo luta com Taveira e Dino e os bandidos o cercam.

O Rico e Lázaro

Asher pega seu arco-e-flecha e sai para ajudar Joaquim. Neusta entrega algumas joias para o guarda do calabouço e o príncipe de Judá deixa o local.Evil-Merodaque decide visitar Joaquim. Rabe-Sáris se desespera ao ver que oprisioneiro fugiu. Acompanhado de Edissa e Neusta, Joaquim deixa o palácio.Ebede-Meleque se aproxima em uma carroça. O príncipe e a serva seescondem em alguns cestos e se despedem de Neusta e Ebede. Rabe-Sáris avisa a Nebuzaradã sobre a fuga. Aspenaz conversa, amigavelmente, com Abednego. Zac se irrita com Fassur. O carroceiro pede para Joaquim e Edissa permanecerem escondidos. O guarda revela a verdade para Rabe-Sáris, que prende Neusta e Ebede. Nebuzaradã ordena que os oficiais procurem Joaquim. Asher escuta tudo e sai para ajudar o príncipe de Judá. Absalom tem um pesadelo com Dana e Chaim. Nebuzaradã para o carroceiro e revista tudo. Eleencontra Edissa e Joaquim.

Amor Sem Igual

Poderosa comemora a parceira com Duplex. Furacão fica frustrada com o sumiço da aliança. Miguel diz que sua amada está aprontando alguma para a reinauguração do clube. Com a ausência de Wesley, Cindy dá aula de dança para os idosos. Leandro desconfia que o delegado Fonseca foi quem abordou Tobias com a foto de Poderosa. Miguel pede para Santiago ficar de olho em tudo quando voltar a trabalhar no clube de Olympia. Duplex tenta acalmar Furacão. Cínico, Tobias finge tristeza com a morte de Luciana e mente que não mandou matá-la. Fernanda acredita na lábia do irmão, mas Pedro Antônio percebe o cinismo do rapaz. Carmem se encontra com Olympia e diz que no dia do grande assalto ainda poderão sequestrar Fernanda. Ela pergunta se Olympia está dentro do plano. Furacão abre a porta de casa e se depara com Bernardo. Duplex pergunta quem é.

SBT

As Aventuras de Poliana

Afonso e Fernanda se beijam. Ester se recusa a fazer um favor para Luisa e ela estranha seu comportamento. Bento pede desculpas a João e diz que ele é bem vindo para morar na casa de Ruth. A suposta Dark Lady faz uma armadilha para Raquel e a expõe em frente a todos os alunos na escola. Arlete pede que Durval dê um emprego para Mosquito. Ruth e Helô chamam Durval para conversar na diretoria. Filipa pergunta se Eric está interessado em Poliana. Sophie conhece Violeta, a ex namorada de Iure. Jeff conta aos amigos que Brenda não apareceu no encontro marcado e Mirela a acusa de ser a falsa Dark Lady. Waldisney liga para Branca se passando por sua mãe.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

