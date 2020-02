Resumo das Novelas

SÁBADO, 15

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Éramos Seis

Lola tenta se manter forte diante de Alfredo. Genu pede que Lúcio se cuide. Julinho decide ficar no Rio de Janeiro. Soraia pede que Julinho termine seu noivado. Zulmira se recusa a conceder o desquite a Felício. Alfredo se despede, e Inês pede para conversar com o rapaz. Selma comenta com Adelaide que gostaria de tentar um novo método de tratamento com Justina. Natália se prepara para viajar para o Rio de Janeiro. Clotilde convida Padre Venâncio para ser o padrinho de Francisco. Adelaide anuncia a Emília que trabalhará como jornalista durante a revolução. Alfredo e Lúcio partem para a guerra.

Salve-Se Quem Puder

Rafael se emociona quando Alexia/Josimara reproduz o áudio gravado por Kyra. Juan convence Mário a participar do concurso de culinária promovido por Martinez. Alexia/Josimara assiste à entrevista de Petra e fica revoltada com o depoimento da irmã. Marieta simpatiza com Alexia/Josimara. Tammy tenta convencer Bia a se afastar de Tarantino. Alexia/Josimara garante a Kyra que Rafael continua apaixonado por ela. Gabi beija Juan, que não corresponde. Luna/Fiona lembra de Téo. Dionice incentiva Bia a namorar Tarantino. Téo e Úrsula discutem. Tammy seduz Tarantino no vestiário do ginásio. Dominique elogia Renzo por seu trabalho. Alan apresenta Kyra/Cleyde, a nova babá das crianças, para Petra.

Amor de Mãe

Danilo fica devastado com a notícia sobre o aneurisma de Thelma. Álvaro comemora a derrocada de Vitória, e Raul e Sandro se preocupam. Durval teme perder a amizade de Thelma. Danilo revela a Camila a situação de Thelma. Vitória se desespera ao perder todos os seus clientes. Raul consulta Davi sobre a ideia de transformar a PWA em uma empresa de bioplástico. Lurdes descobre que Elias não é Domênico, e todos se compadecem. Lídia toma conhecimento da ficha policial de Tales e expulsa o rapaz de sua casa. Tales chantageia Lídia. Betina admira a dança de Marina. Elias afirma à mãe que Ryan gravará uma música dele.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

