Resumo das Novelas

Malhação

Filipe e Rita chamam a polícia para denunciar a pousada. Peixoto pergunta a Marco quando ele contará a verdade para Carla. Serginho, Guga, Filipe e Rita decidem acampar. Beto e Meg se beijam. Leila alerta Rui sobre as intenções de Rita e Lígia. Max tem uma nova ideia para um negócio, mas Regina se recusa a hipotecar o apartamento dos dois. Rafa sente saudades de sua mãe. Serginho, Guga, Rita e Filipe voltam da viagem. Rita garante a Filipe que tem um plano contra Rui.

Éramos Seis

Lola e Isabel imploram para que Alfredo desista de ir para a guerra. Genu teme pela vida de Lúcio. Lili e Lola comemoram a notícia sobre a visita de Julinho. Shirley insinua a Lola que está reatando com Afonso. Clotilde sofre pela situação do filho. Adelaide garante a Alfredo que participará da revolução. Isabel procura Felício. Zulmira chega a São Paulo e se nega a assinar o desquite de Felício. Soraia insiste para que Julinho fique com ela. Alfredo surge vestindo a farda da guerra diante de Lola.

Salve-Se Quem Puder

Hugo lembra a Helena que ninguém pode saber o que ela fez no México. Ermelinda incentiva Zezinho a se aproximar de Bel. Baggio contrata Luna/Fiona como garçonete do Empório. Zezinho avisa a Alexia/Josimara que treinará Bel para participar de rodeios. Graziela aconselha Alan sobre a contratação de Kyra/Cleyde. Rafael marca um encontro com Renzo. Juan tenta convencer Mário a não vender a casa, depois que ela for reconstruída. Luna/Fiona mente para Zezinho e Ermelinda sobre seu novo emprego. Rafael fica surpreso quando Alexia/Josimara se apresenta na empresa, dizendo que veio por indicação de Kyra.

Amor de Mãe

Lídia comenta com Miguel sobre a suposta morte de Estela. Álvaro questiona Lucas em relação aos direitos de Betina sobre sua herança, e Amanda os observa. Durval aconselha Matias a procurar Miranda. Amanda segue Belizário. Lurdes conta sua história a Elias, e afirma que o rapaz pode ser seu filho. Tales confessa a Lídia que esteve no apartamento de Estela na noite do crime. Elias vibra ao mostrar sua música para Ryan. Lurdes aconselha Sandro sobre seu futuro. Lucas alerta Álvaro sobre a audiência de Guaporim. Miriam prende Marconi, e Raul e Vitória comemoram. Matias e Miranda se reaproximam. Vitória e Álvaro se enfrentam. Camila, Danilo e Thelma iniciam o processo de inseminação artificial. Álvaro processa Vitória, e Raul e Sandro a apoiam. Durval revela a Danilo que Thelma tem um aneurisma.

RECORD

Escrava Isaura

Álvaro tira Isaura para dançar. Leôncio diz a Dr. Paulo e Malvina que Diogo morreu. Isaura decide ir ao baile. Gabriel reza por Diogo e Helena. Raimundo e Martinho chega a casa de Isaura. Malvina se irrita com a presença de Rosa. Martinho e Raimundo decidem atacar, mas quando Álvaro chega eles recuam. Álvaro leva Isaura, Miguel e Pedrinho para o baile. Raimundo e Martinho os seguem. No quilombo todos estão com medo de lobisomem. Dr. Paulo e Helena se casam. Tomásia fala de negócios com Gabriel.

Caminhos do Coração

Marcelo luta com Taveira e Dino e os bandidos o cercam. Júlia pega a arma de dardos tranqüilizantes e ameaça atirar em Fúria e Vlado. Fúria dá patada na mão da médica e Vlado aproveita para agarrá-la por trás. Júlia pega uma seringa no bolso e espeta em Vlado, que a solta. Ela tenta pegar a pistola novamente, mas Fúria lhe dá outra patada e derruba a arma. Vlado e Fúria cercam Júlia e ela se apavora. Eric atira em Pachola, que desvia. Vavá sai do depósito pela janela. O bandido encosta a arma na testa de Pachola e se prepara para atirar. Vavá volta e pula em cima dele. Eric tropeça, cai e fica tonto ao bater com a cabeça. Pachola e Vavá saem correndo. Lucas tenta acalmar Janete e diz que eles ainda têm tempo de socorrer o pessoal da Liga do Bem. Eles resolvem ir à casa de Guiga pedir ajuda. Marcelo fica confuso.

Taveira e Dino se aproveitam da situação para tentar atacá-lo. Marcelo pressente algo estranho e fica em posição de luta, mas volta a sentir a dor e quase desmaia. Dino dá um mata-leão em Marcelo e ele e Taveira se preparam para mordê-lo. Marcelo se solta e encara os vampiros. Célia e Batista se encontram e ela fica chocada ao saber que Amália está esperando seis filhos de Rodrigo. Eugênio liga para Ágata e os dois marcam de se encontrar escondidos na praia. Janete liga para Guiga, que avisa que irá arranjar um barco para resgatar a Liga do Bem. Iara coloca a mão em Cris e se assusta ao sentir que ele está muito quente. Cris avisa que está envelhecendo e diz para Iara e Perpétua ficarem longe dele. Cassandra diz para Amália que continua desconfiada sobre a vacina anti-feras já que a investigação de Cassiano não a convenceu.

Hélio não consegue alcançar Beto, Maria e Noé e começa a passar mal. Ele pára muito fraco e se apavora ao ouvir o rugido de Velociraptor cada vez mais próximo. Hélio reúne forças e consegue se esconder, no instante em que o dinossauro chega à sua procura. Eugênio pergunta se Ágata quer namorá-lo e os dois quase se beijam, mas são surpreendidos pela chegada de Teófilo, que fica furioso ao flagrá-los juntos. Júlia consegue distrair Vlado e Fúria e aproveita para fugir. Os dois ficam furiosos e vão atrás da médica. Fernando entra assustado no depósito e vê Eric e Juanita. Eric sente o cheiro de alguém se aproximar e se surpreende ao se deparar com Maria, Beto e Noé. Marcelo luta com Taveira e Dino e os bandidos o cercam.

O Rico e Lázaro

Rebeca explica a verdade para Asher e diz que Joana está sendo chantageada por Zac. Zadoque dá início à cerimônia de casamento. Talita e Samira tentam confortar Malca. Rebeca se machuca no caminho e pede para Asher seguir. Joana não consegue dizer sim a Zac e foge da cerimônia. Nitócris pede para Sammu-Ramat preparar um creme para a beleza. Envergonhada, Elga passa mal. Amitis defende Nebuzaradã. Na fuga do casamento, Joana encontra com Asher. Eles trocam palavras de amor e se beijam. Asher afirma que pagará a dívida de Matias. Zac aparece e congela ao ver os dois se beijando. Ravina cobra uma resposta de Matias. Asher avisa que pagará a dívida de Joana.

Zac diz que ele só pensa em vingança. Ilana fica espantada ao saber que Elga quer casar com Fassur. Zac e Asher saem no tapa. Joana fica desesperada. Rabe-Sáris fala da morte do comerciante que testemunhou o assassinato de Chaim. Asher aponta um punhal para Zac e manda que ele se afaste de Joana. Hurzabum diz que Saul não deve culpar Gadise. Ravina diz que Matias precisa lhe dizer a verdade. Hurzabum tenta explicar a situação para Saul. Tamir e Shamir ficam com medo da briga que tiveram com Larsa. Shag-Shag tenta disfarçar ao ver Zabaia na Casa da Lua. Asher deixa Joana em casa. Arioque encontra Aspenaz e avisa eu Shag-Shag voltou. Larsa descobre quem são os irmãos que ele brigou. Matias conta toda a verdade para os familiares. Saul sai do quarto sem ser percebido. Zac pede para falar com Beroso. Matias entra em pânico ao perceber que Saul sumiu.

Amor Sem Igual

Tobias nega conhecer Poderosa e deixa o local. Miguel percebe o desconforto do filho de Ramiro. Serena e Luiggi pensam que Bibiana está fazendo programa. Furacão perde a aliança dada por Duplex. Bibiana diz que o vestido que está fazendo é para Poderosa. Furacão pede a ajuda de sua amiga para achar a aliança, mas acaba provocando um vazamento de água. Tobias procura Leandro e Bernardo. Ele avisa que foi abordado por um homem com a foto da irmã bastarda. Luiggi e Serena pedem para Poderosa não influenciar Bibiana. Furacão se desespera com o sumiço da aliança. Em conversa com Duplex, Poderosa conta seu plano para o dia da reinauguração do clube noturno. Hugo questiona Juliano pela aproximação com Maria Antônia (@mariantoniacord). Poderosa comemora a parceira com Duplex. Furacão fica frustrada com o sumiço da aliança. Miguel diz que sua amada está aprontando alguma para a reinauguração do clube. Com a ausência de Wesley, Cindy dá aula de dança para os idosos. Leandro desconfia que o delegado Fonseca foi quem abordou Tobias com a foto de Poderosa. Miguel pede para Santiago ficar de olho em tudo quando voltar a trabalhar no clube de Olympia. Duplex tenta acalmar Furacão. Cínico, Tobias finge tristeza com a morte de Luciana e mente que não mandou matá-la. Fernanda acredita na lábia do irmão, mas Pedro Antônio percebe o cinismo do rapaz. Carmem se encontra com Olympia e diz que no dia do grande assalto ainda poderão sequestrar Fernanda. Ela pergunta se Olympia está dentro do plano. Furacão abre a porta de casa e se depara com Bernardo. Duplex pergunta quem é.

SBT

As Aventuras de Poliana

Pendleton e Marcelo discutem e o empresário mostra o quarto trancado para Luisa. Nadine sugere que Roger mude a estratégia e abaixe o preço do “Espelho Amigo”, mas ele se recusa. Luisa sofre um acidente enquanto falava no telefone com Poliana. Paola e Filipa concluem que Eric não gosta de nenhuma das duas. Arlete pede desculpas a Gleyce, e reconsidera o projeto do CLP. Pendleton, Poliana e João encontram Luisa e a levam para casa. Sem permissão, Mário pega os itens do jogo Vetherna da escola e os leva para casa. Sozinha, Raquel vai ao encontro da suposta Dark Lady. Glória briga com Verônica devido a live do CLP. Lindomar volta de sua turnê. Violeta vai ate a casa de Gloria, e surpreende Antonio.

