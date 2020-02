Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 13

Malhação

Tatoo garante a Anjinha que não voltará a estudar. Raíssa convence Camelo a terminar o colégio. Serginho convida Rita e Filipe para viajar com ele e Guga. A turma começa a reforma da biblioteca. Lígia não aceita que Nina viaje com Rita e Filipe. Lara demite Leila. Beto se declara para Meg. Max sofre para arrumar um emprego. Henrique revela a Fake e Vinícius que seu namoro com Fafi é uma farsa, e Bibi ouve. A recepcionista da pousada se recusa a acolher Serginho e Guga.

Éramos Seis

Zeca e Olga acodem Clotilde e o bebê. Lola e Dona Maria se preocupam com a demora deles. Dona Maria e Candoca amparam Clotilde. Há uma passagem de tempo. Clotilde escreve para Lola contando sobre Francisco. Almeida sonda Alfredo sobre Clotilde. Todos comentam sobre a tensão política em São Paulo. Emília flagra Alfredo e Adelaide se beijando. Karine ajuda Soraia. Soraia seduz Julinho. É anunciada a guerra em São Paulo. Alfredo comunica a Lola que lutará em memória de Carlos.

Salve-Se Quem Puder

Alan hesita em contratar Kyra/Cleyde. Dionice pensa em contar à família de Bia que ela voltou a treinar. Alexia/Josimara fica chocada ao saber que Petra ficou com seu papel na novela. Renzo afirma a Lúcia que irá doar o dinheiro que ganhou ilegalmente. Luna/Fiona conta a Juan que se encontrou com Helena.

Téo não aceita a cópia da correntinha que Helena lhe dá, e explica que a joia o faz lembrar da moça que ele não conseguiu salvar no furacão. Alexia/Josimara não gosta do interesse de Bel por Zezinho. Luna/Fiona pede um emprego para Vicky no Empório Delícia.

Amor de Mãe

Sandro explica sua situação para Raul, que apoia o filho. Lurdes questiona Elias sobre seu passado, e Magno tenta conter a ansiedade da mãe. Raul e Vitória propõem que Sandro deixe o país, mas o rapaz se recusa. Érica comenta que Elias pode ter assistido à entrevista de Ryan e estar fingindo as coincidências com Domênico. Nicete comenta com Betina que tem vontade de conhecer o filho de Verena. Danilo pede demissão do bar de Nuno para trabalhar com Thelma. Betina convence Verena a deixar Nicete conhecer Júnior. Raul e Vitória armam para que Marconi seja preso. Daniel questiona Miranda sobre Matias. Vitória liberta Amanda e a leva até Davi. Álvaro flagra Nicete e Betina com Júnior, e Verena tenta disfarçar. Davi tenta convencer Amanda a não atentar contra a vida de Álvaro. Álvaro confronta Nicete.

RECORD

Escrava Isaura

Branca chama o chefe de polícia para ir ao baile. Isaura força Miguel a contar a verdade para Álvaro. Dr. Paulo comemora sua despedi da de solteiro. Belchior avisa da emboscada para Tomásia que estranha a demora de Diogo. Helena manda um bilhete para Diogo. Álvaro e Perpétua estão inconformados com o mistério de Isaura. Branca chama o chefe de polícia para ir ao baile. Helena se arruma para o casamento.

Caminhos do Coração

Marcelo fica surpreso ao ser chamado pelo seu verdadeiro nome. Juanita resolve ajudar Eric e se enrosca em Capeletti. Eric aproveita para dar vários golpes no segurança, que começa a se desesperar. Juanita se transforma em cobra e Eric aponta a arma para Capeletti, mas ele joga a cobra na direção do bandido e foge. Rodrigo consola Amália e diz que o fato de seus filhos terem genes de lagartixa é uma vantagem. Meta-Cassiano chega na Progênese para uma reunião com Cassandra. Fernando corre pela mata e se esconde ao ver Golias. Ele sai correndo, mas o gigante o vê e impede sua fuga. Paola entra no apartamento de Simone e reage assustada ao ouvir um barulho vindo de dentro. Ela se transforma em cobra e se esconde, enquanto Simone, Mauro, Esmeralda, Marisa e Helga aparecem conversando. Meta-Cassiano tenta seduzir Amália e ela estranha o jeito dele. Golias ergue Fernando com as mãos.

Golias abre a boca para morder Fernando, mas ele se transforma em cobra e cai no mato. O gigante se enfurece e começa a procurar Fernando-cobra. Danilo finge estar surpreso e convence Aristóteles de que não é gay. Aristóteles fica abraça o filho. Meta-Cassiano mente para Cassandra que a vacina anti-feras é verdadeira e que César realmente está curado. Cassandra fica surpresa e Meta-Cassiano comemora a armação. Leão sobe na árvore e Demétrio se assusta. Demétrio pula no chão e sai correndo e Leão vai atrás. Leão se aproxima de Demétrio, mas Ísis aparece e faz o mutante-leão tropeçar. Ísis bate com um galho na cabeça de Leão, que desmaia. Demétrio e Ísis fogem. A Liga do Bem se perde pela ilha, quando vêem Velociraptor e se apavoram. Toni e Cléo correm para um lado, Beto, Maria e Noé vão para outro e Hélio corre atrás de Maria.

Irma fica desconfiada por não ter mais notícias de César. Eric e Juanita encontram Pachola e Vavá e os ameaçam. Juanita mostra a língua de cobra e Vavá rosna para ela. Pachola pega um pedaço de ferro e Eric diz que irá matá-lo. Vlado e Fúria aparecem de surpresa no laboratório e ameaçam Júlia, que sente medo. A médica tenta fugir pelas escadas do laboratório, mas Vlado a impede. Ela tenta fugir pelo outro lado, mas Fúria também não deixa. Júlia fica encurralada. Eric aponta uma arma para Pachola, que começa a se transformar em lobisomem. Perpétua encontra Cris e Iara se beijando e fica com ciúmes. Marcelo sente muita dor. Ele decide voltar para o laboratório, mas dá de cara com Taveira e Dino. Marcelo fica surpreso ao ser chamado pelo seu verdadeiro nome e os dois não entendem nada.

O Rico e Lázaro

Matias diz que quer ver Gadise longe. Zadoque pede para falar com o neto. Em conversa com Rebeca, Joana não consegue explicar a razão de estar casando com Zac. Arioque diz que Shag-Shag precisa se dar valor. Tamir e Shamir falam da briga com Larsa. Matias é surpreendido com a chegada de Ebede-Meleque. Rebeca cobra uma resposta de Joana. Ebede tenta se explicar para Matias. Saul pergunta se ele expulsará Gadise. Malca sofre ao ver Zac falando de Joana. Decidido, Matias diz preferir que Gadise saia de casa. Saul fica irritado com Gadise. Shag-Shag dispensa a companhia de Arioque. Zelfa tenta amparar Malca. Elga avisa que logo casará com Fassur. Belsazar não escuta Nabonido. Zac pede para adiantar o casamento com Joana e marca a cerimônia para o dia seguinte.

Zadoque estranha a tristeza de Joana. Rabe-Sáris encontra Nebuzaradã e avisa que Zac se casará. Escondida, Rebeca escuta Joana falando com Matias e descobre que a chantagem de Zac. Rebeca diz que resolverá essa história de uma vez por todas. No palácio, Asher é provocado por Nebuzaradã. Zac manda servos levarem as comidas da cerimônia para a casa de Joana. Nitócris diz que pode confirmar a história contada por Asher e chantageia Sammu-Ramat. Lia estranha ao ver Gadise chegando com todos os seus pertences. Rebeca procura por Asher. Ansioso, Zac segue para o casamento. A família de Zac chega até a casa de Ravina. Vestida de noiva, Joana chora ao se recordar do passado. Zac se ilumina ao ver Joana vestida de noiva. Rebeca encontra com Asher e pede para ele acompanha-la.

Amor Sem Igual

Miguel diz que vai investigar Tobias. Furacão convida Poderosa para comemorar o noivado com Duplex. Hugo pede para Juliano fingir ser o amigo virtual de Maria Antônia (@mariantoniacord) e diz que ela não pode gostar do encontro. Juliano o surpreende e começa a abrir seu coração para filha de Oxente. Miguel implica com Poderosa. Maria Antônia (@mariantoniacord) se diverte com Juliano. Ela vê Oxente e deixa o local. Hugo tira satisfação com Juliano, que diz também estar apaixonado por Maria Antônia (@mariantoniacord). Antônio Júnior se desculpa com todos na casa Dia Feliz. Fernanda recebe o carinho de Norma. Tobias chama Vânia para um drinque. Miguel e Poderosa vão até um shopping para presentear Furacão, mas acabam se envolvendo em uma confusão. Caio não concorda com o noivado da mãe. Poderosa diz não ser quem Miguel merece. Duplex e Furacão convencem Caio. Pedro Antônio leva Fernanda para jantar em sua casa. Miguel e Poderosa visitam Furacão. Bibiana tem dificuldade para fazer um vestido. Poderosa diz que precisará da ajuda de Duplex durante a reinauguração do Mademoiselle Olympia Night Club. Miguel surpreende Tobias e o aborda mostrando a foto de Poderosa.

SBT

As Aventuras de Poliana

Filipa e Paola dão um banho de loja em Ester. Manoel vai almoçar com Iure e convida a ex namorada do filho, Violeta. Eric chega no cinema para o encontro com Filipa, Paola e Ester, e leva Hugo. Falcão e Zóio intimidam Mosquito para que o menino volte ao mundo do crime. Luciano presenteia os filhos para reconquista-los. Afonso aparece no trabalho de Fernanda novamente e da uma sugestão a Roger. Mosquito volta a casa de Arlete para se explicar e conta que Falcão e Zóio são os responsáveis pela bagunça. Luisa conta para Marcelo que o quarto de Ester fica trancado, e desconfiado, ele tenta invadi-lo.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

