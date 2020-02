Resumo das Novelas

QUARTA-FEIRA, 12

Malhação

Rui ameaça Rita, que dissimula seu envolvimento com Lígia para ele. Andressa ignora Henrique, e Fafi garante que seu plano está dando certo. Lígia questiona Madureira sobre Carla. Neide e Jaqueline garantem a Diana que nenhum livro será censurado. Carla cuida de Marco na prisão. Vinícius lidera os alunos no combate ao mosquito da dengue. Raíssa e Serginho pressionam Camelo para que ele não largue os estudos. Rita e Lígia não conseguem se entender sobre a guarda de Nina.

Éramos Seis

Clotilde volta para Itapetininga. Afonso desconfia do comportamento de Shirley. Inês pede que Shirley deixe Afonso em paz. Almeida visita Lola. Afonso sugere sair novamente com Lola. Dona Maria se preocupa com o retorno de Clotilde. Felício afirma a Marcelo que não desistirá de seu amor por Isabel. Adelaide leva Justina ao consultório de Selma. Adelaide confronta Emília. Lola conversa com Durvalina sobre Clotilde. Clotilde entra em trabalho de parto no trem e salta numa estação qualquer. Zeca e Olga encontram Clotilde.

Salve-Se Quem Puder

Zezinho e Alexia/Josimara não admitem estarem apaixonados. Helena conta a Téo sobre a menina que entrou no Empório à sua procura. Luna/Fiona fica sabendo por Vicky que Helena ama os enteados e conclui que a mãe a esqueceu. Alexia/Josimara não gosta de ver Zezinho conversando com Bel, a filha de Edgar. Alexia/Josimara canta para chamar a atenção de Zezinho e acaba fazendo sucesso entre os vizinhos. Alexia/Josimara entrega a carta de recomendação para Kyra/Cleyde trabalhar na casa de Alan e Ignácio. Renzo ameaça um deputado a mando de Dominique. Lúcia pede demissão e revela a Renzo que vai embora. Kyra/Cleyde se apresenta a Alan como amiga de Alexia.

Amor de Mãe

Magno pede que Lurdes espere para conhecer Elias. Belizário diz a Álvaro que resolveu sua situação com Estela. Belizário presenteia Penha com uma joia dada por Álvaro a Estela. Lídia percebe que seu quadro sumiu. Daisy e Farula comentam com Marconi sobre o roubo do quadro. Tales vê o estado da casa de Estela e chama a polícia. Miriam inicia uma investigação sobre o ocorrido com Estela e questiona Álvaro. Thelma acompanha Nuno até o escritório de Álvaro para desfazer a venda do restaurante. Lídia acusa Sandro de ter roubado seu quadro, e Raul se revolta. Sandro sofre por ter ajudado Marconi. Jorge ajuda Estela a fugir. Elias chega para o almoço com Lurdes e gosta de conhecer Ryan. A polícia recupera o quadro de Lídia, que se desculpa com Sandro. Sandro confessa a Raul que participou do roubo do quadro.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio e Dr. Paulo planejam matar Diogo. Álvaro diz a Isaura que não quer vê-la triste, por isso não insistirá para que conte sobre seu mistério. Tomásia pensa em algo para ajudar Helena e Diogo. Tomásia tem um pesadelo com Diogo. Leôncio e o Dr. Paulo planejam matar Diogo como vingança a Tomásia. Álvaro convida Isaura para ir ao baile em sua casa. Pedrinho procura por Isaura e a chama pelo nome verdadeiro. Álvaro escuta e a questiona. Isaura diz que é um segundo nome. Helena pede a Henrique que a ajude a fugir. Cel. Sebastião chama Rosa para morar com ele. Raimundo e Martinho continuam procurando Isaura.

Martinho vê Isaura na carruagem com Álvaro ao seu lado. Bernardo fica preocupado com a demora de Henrique para voltar ao garimpo. Rosa diz a Helena que irá ajudá-la em sua fuga. Leôncio quer convencer Malvina que Isaura fazia de tudo para seduzi-lo e assim ganhar sua liberdade. Álvaro diz que Isaura e Miguel devem ir ao baile, pois as pessoas já estão suspeitando que eles sejam fugitivos da polícia. Miguel concorda ir ao baile. Francisco planeja uma forma de matar Diogo. Helena pede a Rosa que avise Diogo que ela se casará pela manhã. Diogo recebe um bilhete e diz que está voltando. Moleca avisa que sumiu uma criança e Bernardo diz que ouviu gritos, mas não sabe de onde. Miguel diz a Isaura que depois do baile eles irão fugir.

Caminhos do Coração

Taveira e Dino fogem de Velociraptor. Amália confessa para Cassandra que foi Gór quem lhe contou sobre os bebês e ela fica desconfiada. Cris diz para Iara que o amor deles não dará certo, pois ela precisa viver no mar e ele na terra. A sereia implora para Cris não lhe deixar e eles se beijam. Cassiano se apavora ao perceber que Gór, Metamorfo e Meduso são mutantes. Gór hipnotiza Cassiano, mas Meduso diz que irá cuidar dele e fuzila o detetive com o olhar. Cassiano cai morto no chão e Gór manda Metamorfo fazer uma visita à Cassandra. Taveira, Dino, Eric, Fernando e Juanita ouvem o rugido de Velociraptor e param com medo. Fernando se apavora ao ver o dinossauro e Taveira, Dino e Eric sacam suas armas. Eles atiram na direção de Velociraptor, mas ele nem se abala e sai correndo atrás deles.

Taveira e Dino fogem para um lado, Eric e Juanita correm para outro e Fernando, sozinho, vai por outro caminho. Esmeralda conta que Ernesto ficará paraplégico e ainda corre risco de vida. Simone a consola. Noé, Toni, Cléo, Beto, Maria e Hélio saem juntos para procurar um barco na praia. Demétrio dá um beijo “roubado” em Ísis. Ela se irrita, mas admite que gostou e os dois se beijam. Leão se aproxima do casal e os ameaça. Demétrio protege Ísis. Leão avança contra ele. Demétrio dá um salto e pára no galho de uma árvore. Leão se volta para Ísis, mas ela fica invisível e ele começa a subir na árvore para caçar Demétrio. Marcelo deixa Golias passar pelo esconderijo e foge para outro lado. A Liga do Bem escuta os passos de Golias. Maria pára de repente e diz que teve a sensação de que Marcelo está em perigo.

Rodrigo fica preocupado ao descobrir que seus filhos terão genes de lagartixa. Célia liga para Batista e diz que precisa desabafar com ele. Eric e Juanita dão de cara com Capeletti, que os ameaça. Capeletti dá em cima de Juanita e Eric fica nervoso. O bandido ameaça atirar em Capeletti, mas ele lhe dá um chute e a arma voa longe. Eric e Capeletti começam a lutar e Juanita fica aflita. Aristóteles pede explicações a Danilo e ele diz que tudo não passou de um mal entendido. Aristóteles fica desconfiado e pergunta se o filho é gay. Janete tem uma visão de Toni e o pessoal da Liga do Bem sendo atacados por Eric. Taveira e Dino fogem de Velociraptor e atiram na direção do dinossauro. Velociraptor urra para eles e continua perseguindo-os.

O Rico e Lázaro

Nebuzaradã nega a acusação de Evil. Furioso, o príncipe acerta um soco no Chefe da Guarda Real. Deborah tenta achar Shag-Shag. Neusta diz que assumirá a culpa para livrar Joaquim. Evil-Merodaque diz que contará tudo ao rei. Joana fica decepcionada com a atitude de Zac. Lior fala sobre Asher com Lia e Naomi. Shamiran diz admirar a rainha Amitis. Fassur ofende Oziel. Zelfa diz não aprovar a união entre Elga e Fassur. Tamir e Shamir tentam arrancar informações da prostituta sobre o sacerdote. Neusta pede para Edissa fugir com Joaquim. Evil e Asher dizem toda a verdade para o rei. Nebuzaradã nega, mas é questionado por Nabucodonosor. Sammu-Ramat toma uma infusão de ervas. O rei diz acreditar em Nebuzaradã. Sammu-Ramat chega e é acusada novamente por Evil-Merodaque. Tamir e Shamir discutem com Larsa na Casa da Lua e arrumam uma confusão.

O feitor acaba batendo a cabeça no chão e desmaia. O rei não aceita a denúncia contra o Chefe da Guarda Real e absolve Nebuzaradã. Furioso, Evil ameaça o cunhado. Tamir e Shamir encontram suas esposas e tentam explicar o motivo da ida à Casa da Lua. Nebuzaradã e Sammu-Ramat comemoram. Fassur descobre que os filhos de Elga seguiram a prostituta. Arioque reencontra Shag-Shag. Rebeca vai até o palácio para dizer toda a verdade para Asher. Joana se recorda do reencontro com o grande amor. Rebeca diz que Joana sempre amou Asher. Dana diz para Joana manter a fé. Rebeca pede para Asher não desistir de Joana. Shamiran diz que Evil deve manter a força para enfrentar Nebuzaradã. Arioque tenta ajudar Shag-Shag. Daniel cuida de seu bebê. Joana diz para Matias valorizar Gadise. Rebeca chega e diz que falou com Asher. Matias surpreende a todos ao dizer que prefere repudiar Gadise.

Amor Sem Igual

Tobias nega a acusação de Fernanda. Pedro Antônio apoia a namorada. Ramiro elogia a atitude de Tobias. Sem saber que se trata de Hugo, Maria Antônia (@mariantoniacord) marca um encontro com o amigo virtual. Oxente trabalha no mercadão com o filho. Hugo arma um plano com Juliano. Serena envergonha Peppe ao aparecer durante o treino com alimento para o filho. Poderosa encomenda um vestido para Bibiana. Rosa Flor tenta conter Serena. Bento retorna para a casa dos idosos. Luiggi conta para a esposa que Bibiana esteve com Poderosa. Eles ficam preocupados. Peppe pede Rosa Flor em namoro. Bernardo tranquiliza Tobias e diz que o delegado acobertará a morte de Luciana. Norma consola Fernanda. Pedro Antônio e Donatella falam sobre Tobias. Olympia é surpreendia com a chegada de Antônio Júnior no clube noturno. Oxente estranha ao ver Maria Antônia (@mariantoniacord) chegando no mercadão toda arrumada. Antônio Júnior pede novamente um emprego para Olympia, mas ela recusa. Disfarçado, Hugo observa Maria Antônia (@mariantoniacord). Duplex pede Furacão em noivado. Pedro Antônio procura Miguel e fala sobre Bernardo. Ele conta que o chefe da segurança da Bras Esportes (@brasesportes) seguiu a ordem de Tobias e executou Luciana desarmada. Miguel então cogita a hipótese de Tobias ter mandado Bernardo matar Poderosa.

SBT

As Aventuras de Poliana

Durval se interessa pela causa do projeto do CLP e fecha uma parceria. Lorena conversa com Helô e sugere que a escola inicie um projeto sustentável. João escuta alguns alunos falando mal de Marcelo e o defende em frente a todos. Arlete chega em casa, se depara as coisas reviradas e culpa Mosquito. Gleyce se sente culpada. Ester, Filipa e Paola convidam Eric para ir ao cinema com elas. Fernanda sente ciúmes de Afonso e Débora. Branca faz perguntas a Waldisney sobre sua mãe. Ruth pede para que Marcelo e Débora se resolvam e parem de brigar na escola. Luciano vai encontrar seus filhos e mostra a eles vídeos do novo meio-irmão. Escondida, Branca segue Waldisney.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

