Resumo das Novelas

Anjinha se desespera ao saber da prisão de Marco. Lígia aceita conversar com Rita sobre a guarda compartilhada de Nina. Rui pede que Leila descubra por que Lígia se afastou de Lara. Henrique fica confuso com o plano de Fafi para aproximá-lo de Andressa. Regina anuncia que fará um brechó em sua casa, e Max se incomoda. Meg fica doente. Carla revela que as acusações contra Marco se agravaram. Cida aconselha Leila a se afastar de Filipe e sua família. Rita confessa a Filipe que sente medo de Rui.

Lola diz a Clotilde que poderá quitar a dívida de sua casa com o dinheiro deixado por Carlos. Isabel decide se afastar de Felício. Shirley conforta Inês. Durvalina e Lola consolam uma a outra. Lili decide trabalhar para apressar os planos de seu casamento. Alfredo, Nero e Lúcio afirmam que continuarão suas lutas políticas. Zeca e Olga explicam a morte de Carlos para Tavinho. Alfredo encontra Karine. Afonso acompanha Lola ao banco para quitar sua casa.

Alexia/Josimara aceita a proposta de Zezinho e Ermelinda de ir para São Paulo sem avisar ao Programa de Proteção. Petra ganha o papel que era de Alexia na novela, depois de fingir admiração pela irmã. Kyra/Cleyde diz a Alexia/Josimara que a atriz está com medo de se apaixonar por Zezinho. Rafael ameaça demitir Renatinha ao vê-la descartando fotos de Kyra. Lúcia aconselha Renzo a não se envolver nos negócios de Dominique. Alexia/Josimara decide levar Filipa para São Paulo. A família de Téo conta ao rapaz sobre a possibilidade da cirurgia. Luna/Fiona vai ao Empório Delícia. Ermelinda avisa a Zezinho que Luna/Fiona sumiu. Juan anuncia a Mário que ele deixará a cadeira de rodas. Luna/Fiona pede para falar com Helena Santamarina.

Eunice mostra os papéis de Tânia para Lurdes. Álvaro disfarça a presença de Estela para Verena. Ryan é hostil com Elias e suas fãs. Camila e Danilo iniciam o programa de fertilização. Danilo se surpreende ao saber que o antigo restaurante de Thelma será demolido. Raul e Vitória comemoram o diploma do ensino médio conquistado por Sandro. Lucas comprova para Álvaro que Vitória está por trás da ação dos moradores de Guaporim contra a PWA. Ryan faz um apelo sobre Domênico em rede nacional, e Lurdes se emociona. Danilo descobre que Nuno comprou o restaurante em nome de Álvaro. Jorge se preocupa com o estado de Estela. Raul afirma que transformará a PWA, e Vitória o admira. Elias pensa em se passar por Domênico para se aproximar de Ryan. Raul e Vitória dormem juntos. Thelma pressiona Nuno a desfazer o negócio com Álvaro. Estela ameaça revelar o que sabe sobre Álvaro. Magno vê Penha com Belizário. Marconi cobra de Sandro o favor que lhe fez.

Branca suspeita que Isaura é uma fora da lei. Cel. Sebastião fica feliz ao ver Helena bem. Francisco avisa Rosa que Leôncio está machucado e que precisa dos cuidados dela. Miguel faz de tudo para que Isaura não conte a verdade sobre eles para Álvaro e Perpétua. Sargento vai a casa de Tomásia avisá-la que está sendo acusada de assassinato. Dr. Paulo examina Leôncio. Tomásia escreve uma carta para Diogo pedindo para ele retornar e raptar Helena no dia do casamento.

Golias avisa que Demétrio, Ísis e Marcelo serão sua refeição. Carvalho avisa para Esmeralda e Marisa que é melhor que elas fiquem um tempo no apartamento de Simone. Vlado vai morder o pescoço de Noé, mas ele consegue escapar. Toni dá um golpe em Fúria e a derruba no chão. Maria, Cléo, Beto e Hélio acordam assustados e Noé diz que eles estão em vantagem. Vlado e Fúria ficam com medo e fogem. Danilo não tira os olhos de Zé Doido durante o jantar e Lúcia se irrita. Leão ataca Meta-Leão, que recua. Meta-Leão fica invisível e dá vários golpes em Leão. Meduso vê a briga e lança raios contra Leão, que cai no chão. Gór entra, segurando a arma com tranqüilizante, e dispara contra Leão. O mutante adormece e Gór avisa que irá despachá-lo para ilha. Gór fala com Júlia pelo computador e pergunta qual a mutação do filho de Amália. Júlia avisa que Amália terá seis filhos com poder de regeneração celular, como as lagartixas. Rodrigo e Amália chegam à mansão e ele debocha Danilo.

Danilo convida Zé Doido para passar a noite na mansão. Amália tem uma crise de choro e diz estar assustada, pois descobriu que está grávida de sêxtuplos. Golias surpreende Lúpi, que se assusta e se coloca em posição de luta. O gigante parte para cima de Lúpi e ele se transforma em Lobo. Golias fica surpreso, mas avisa que irá acabar com ele do mesmo jeito. Lúpi volta a sua forma normal e Golias lhe dá um mata-leão. O gigante morde Lúpi e ele se apavora. Os bombeiros chegam ao apartamento de Cassandra, para tentar encontrar a cobra, mas não acham. Eugênio sofre de amor ao pensar em Ágata. Ágata chora por causa de Eugênio e Teófilo diz que ela é muito nova para namorar. Ela se irrita e vai para o quarto aos prantos. Perpétua anda pela mata, quando tropeça em Lúpi, que está desmaiado e sujo de sangue. Perpétua se apavora e percebe que Lúpi ainda está vivo. Ela dá um pequeno choque na direção do coração de Lúpi, que acorda fraco e conta ter sido atacado por Golias. Perpétua diz que irá pedir ajuda, mas Lúpi avisa que não irá adiantar e morre.

Cassandra e Célia têm uma séria discussão. Lucas pede para Célia ir com calma, mas ela se revolta e diz que quer terminar com ele. Lúcia discute com Danilo por causa de Zé Doido. Lucas pergunta se Célia tem certeza de sua decisão e ela diz que sim. Lucas fica arrasado e pede para Célia ir embora. Danilo encontra Zé Doido andando pela mansão e “dá pinta”. Zé Doido se irrita e segura Danilo pelos braços, sacudindo-o com força. Os dois ficam muito perto um do outro e Lúcia pensa que eles se beijaram. Lúcia dá um grito e Zé Doido diz que ela está louca de pensar isso. O pessoal da mansão acorda assustado e pede explicações. Lúcia diz que Zé Doido e Danilo estavam se beijando. Zé Doido ameaça tacar o vaso chinês em Lúcia, mas Irma se joga na frente dele e pega o vaso. Lúcia manda seu ex-noivo ir embora e Aristóteles fica arrasado ao descobrir que o filho é gay. Lúcia vai para o quarto revoltada e Danilo corre atrás dela. Demétrio e Ísis amparam Marcelo e escutam os passos de Golias. Os três se assustam e Golias avisa que eles serão sua refeição.

Ravina segue Matias até a Casa da Lua. Ilana aconselha Gadise. Enquanto conversa com os filhos de Elga, Fassur é surpreendido com a chegada da prostituta. Ele nega as acusações da meretriz. Zelfa fica indignada com a presença do sacerdote. Joaquim diz pensar em fugir da prisão. Rebeca acompanha Joana até sua casa. Asher avisa que não quer mais saber de Joana. Elga reclama do comportamento das gêmeas. Zelfa aconselha Zac a esquecer Joana, mas ele não a escuta. Matias acerta um soco em Ebede-Meleque e manda o rapaz ficar longe de Gadise. Daniel se declara para Lia. Zelfa fica preocupada com Zac. Matias se apavora ao descobrir que Asher está vivo. Joana sai para dar uma volta sozinha. Nabucodonosor conversa com Aspenaz e cogita a hipótese de ter tido um filho fora do casamento. Zac procura por Joana. Com ciúmes do irmãozinho, Davi vai até o local onde Nabor está dormindo e pega uma almofada. Zac pede para falar com Asher.

Ramiro lê o resultado do exame e diz que nenhum atleta é compatível com ele. Tobias tenta disfarçar a felicidade. Vendo o desempenho de Peppe, Caio chega firme em uma jogada durante o treino. Ramiro diz que o único atleta que não fez o exame foi um tal de Peppe. Tobias fica frustrado. O novo jogador da Bras Esportes (@brasesportes) convida Rosa Flor para conhecer a casa de massas de seus pais. Hugo fica satisfeito ao ouvir Maria Antônia (@mariantoniacord) falando bem do novo amigo virtual. Cansado e fraco de fome, Antônio Júnior entra no sítio de Oxente escondido. Ele procura o depósito de queijos para se alimentar. Yara critica a presença de Cindy nas aulas de dança. Olympia orienta suas meninas. Hugo flagra Antônio Júnior no depósito de queijos. Oxente agradece a ajuda dos motoqueiros que estão se esforçando para acharem Antônio Júnior. Em conversa com Hugo, o rapaz descobre que Bento não morreu e fica aliviado. O ajudante de Miguel aconselha Antônio Júnior a falar com Zenaide. Rosa Flor almoça com Peppe no mercadão. Ela é apresentada à Bibiana e fica surpresa com a habilidade do rapaz na costura. Rodrigo procura Fernanda e avisa que não continuará na escolinha. O menino diz que seguirá carreira militar. Ivan, Nivaldo e Luciana armam um roubo à escolinha. Zenaide se emociona ao ver seu filho novamente. Maria Antônia (@mariantoniacord) fica feliz ao rever o irmão em casa. Carmem mente para Geovani e Norma. Ela diz que irá até o hotel para marcar a apresentação de dança. Yara fala mal de Cindy. No mercadão, Oxente comemora a volta do filho. Ramiro planeja uma festa surpresa pelo aniversário de Fernanda. Ele conta para Beto que sua intenção é envergonhar e humilhar José Antônio. Duplex olha para furacão com paixão. Olympia fica surpresa ao ver Carmem entrando em seu clube e lhe chamando pelo nome verdadeiro. A jovem Luciana ameaça Fernanda com uma faca.

Após brigar com Roger, Guilherme vai até a casa da avó desabafar. Roger pede para Filipa se aproximar de Ester para conseguir algumas informações sobre a nova empresa de Pendleton. Lorena fica com ciúmes de Yasmin e Raquel. Após a revelação, João teme que deixe de morar com Marcelo. Ester diz a Poliana que não consegue se lembrar de nenhum sonho que já teve. Sophie se encontra com o pai de Iure para conversar a sós. João e Poliana matam aula para procurar Bento. Dona Branca pede para Waldisney apresentar sua família a ela. Os alunos ficam com medo de Marcelo após as acusações de Débora. João e Poliana encontram Bento e avisam Ruth.

