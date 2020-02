Resumo das Novelas

SÁBADO, 8

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Éramos Seis

Lola fica desolada com a morte de Carlos e Afonso se penaliza com seu estado. Toda a família sofre a perda de Carlos. Justina tem uma lembrança de seu pai e Adelaide se interessa. Emília obriga Justina a tomar medicações. Inês afirma a Afonso que está se sentindo como uma viúva. Alfredo promete mudar para ajudar Lola. Julinho chega para o velório do irmão.

Clotilde confidencia com Durvalina suas questões sobre a gravidez secreta. Virgulino comenta com Afonso que teme a instalação de um regime ditatorial no país. Emília diz a Gusmões que conterá as lembranças de Justina sobre a morte de Hamilton, e Higino ouve. Lola tem um sonho com Carlos. Felício procura Isabel. Lola descobre que Carlos fez um seguro de vida em seu nome.

Salve-Se Quem Puder

Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde conseguem embarcar no ônibus para São Paulo. Dionice desconfia de que Bia se encantou por Tarantino. Tarantino critica Alan sobre sua atuação como pai. Zezinho impede Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde de seguir viagem. Mário diz a Juan que voltará a andar pela filha. Gabi não esconde o interesse em Juan.

Ermelinda e Zezinho descobrem a verdadeira identidade de Alexia/Josimara/, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde e do assassinato que elas testemunharam. Téo incentiva Micaela a seguir com seus projetos. Petra pede para fazer o teste de atriz para substituir Alexia na novela. Zezinho avisa a Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde que ele e Ermelinda irão com elas para São Paulo.

Amor de Mãe

Eunice garante a Lurdes que encontrará os papéis que Tânia tentou queimar. Thelma fica radiante com a decisão de Danilo e Camila. Daniel convida Miranda para um novo encontro. Matias decide terminar o namoro com Tracy. Vitória ajuda Miguel e Davi a recolher provas contra a PWA, e Lucas registra. Verena aceita voltar para casa com Álvaro. Estela liga para Álvaro, que disfarça.

Matias vê Miranda com Daniel. Érica fica magoada com Raul e diz que devolverá o salão de beleza para o empresário. Miranda fica encantada com Daniel. Magno, Érica e Ryan se preocupam com a tristeza de Lurdes. Estela vai à casa de Álvaro. Betina vê Magno com Leila. Eunice encontra os papéis que Tânia tentou eliminar e procura Lurdes.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

