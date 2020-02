Resumo das Novelas

SEXTA-FEIRA, 7

Malhação

Andressa se surpreende ao ver Henrique com Fafi. Diana e Marquinhos vencem o debate sobre os livros na escola. Mariliz se revolta contra a decisão de Milena, e Daniel enfrenta a mãe. Lara se recusa a confessar seus erros para o juiz e ameaça Lígia. Henrique provoca Andressa e comemora o sucesso do plano de Fafi. Jaqueline, Anjinha e Fafi estimulam a reflexão dos alunos sobre a proibição dos livros. Marco é preso, e Carla e Thiago se desesperam. Rafa e Cléber avisam a Anjinha que Marco foi preso.

Éramos Seis

Lola fica desolada com a morte de Carlos e Afonso se penaliza com seu estado. Toda a família sofre a perda de Carlos. Justina tem uma lembrança de seu pai e Adelaide se interessa. Emília obriga Justina a tomar medicações. Inês afirma a Afonso que está se sentindo como uma viúva. Alfredo promete mudar para ajudar Lola. Julinho chega para o velório do irmão.

Clotilde confidencia com Durvalina suas questões sobre a gravidez secreta. Virgulino comenta com Afonso que teme a instalação de um regime ditatorial no país. Emília diz a Gusmões que conterá as lembranças de Justina sobre a morte de Hamilton, e Higino ouve. Lola tem um sonho com Carlos. Felício procura Isabel. Lola descobre que Carlos fez um seguro de vida em seu nome.

Salve-Se Quem Puder

Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde conseguem embarcar no ônibus para São Paulo. Dionice desconfia de que Bia se encantou por Tarantino. Tarantino critica Alan sobre sua atuação como pai. Zezinho impede Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde de seguir viagem. Mário diz a Juan que voltará a andar pela filha. Gabi não esconde o interesse em Juan.

Ermelinda e Zezinho descobrem a verdadeira identidade de Alexia/Josimara/, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde e do assassinato que elas testemunharam. Téo incentiva Micaela a seguir com seus projetos. Petra pede para fazer o teste de atriz para substituir Alexia na novela. Zezinho avisa a Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde que ele e Ermelinda irão com elas para São Paulo.

Amor de Mãe

Eunice garante a Lurdes que encontrará os papéis que Tânia tentou queimar. Thelma fica radiante com a decisão de Danilo e Camila. Daniel convida Miranda para um novo encontro. Matias decide terminar o namoro com Tracy. Vitória ajuda Miguel e Davi a recolher provas contra a PWA, e Lucas registra. Verena aceita voltar para casa com Álvaro. Estela liga para Álvaro, que disfarça.

Matias vê Miranda com Daniel. Érica fica magoada com Raul e diz que devolverá o salão de beleza para o empresário. Miranda fica encantada com Daniel. Magno, Érica e Ryan se preocupam com a tristeza de Lurdes. Estela vai à casa de Álvaro. Betina vê Magno com Leila. Eunice encontra os papéis que Tânia tentou eliminar e procura Lurdes.

RECORD

Escrava Isaura

Tomásia empurra Leôncio da escada. Miguel quer fugir. Tomásia janta com Leôncio e em seguida o empurra da escada. Leôncio pede perdão a Tomásia e tem medo que ela o mate. Isaura fica triste na ceia de Ano Novo. Sebastião discute com Henrique. Francisco ajuda Leôncio a se levantar.Belchior leva comida para Rosa e os dois comemoram o Ano Novo. Tomásia volta para casa. Martinho leva Dr. Paulo para examinar Leôncio.

Álvaro chega para levar Isaura e Miguel para almoçar em sua casa. Sebastião consegue a ordem do juiz para buscar Helena. Perpétua recebe Isaura, Miguel e Pedrinho. Estela, Branca e Geraldo vão a casa de Álvaro. Diogo vai a Vitória socorrer vitimas de um incêndio. Sebastião e o Sargento chegam para vistoriar a casa de Tomásia. Francisco invade o quarto de Rosa. Perpétua pergunta a Miguel porque ele proíbe Álvaro de cortejar Isaura.

Caminhos do Coração

Capeletti dá um tiro em Fúria. Lucas não consegue falar com Janete e fica preocupado. Ele resolver ir para casa e Célia o acompanha. Janete fica com olhos lilás e a cobra se transforma em Paola, que solta Janete e cai no chão com dor. Ela se transforma em cobra e Janete fica apavorada. Vavá, Pachola, Cris e César seguem pela mata, quando ouvem o rugido de Velociraptor. Eles se assustam e o dinossauro aparece e saem correndo. Noé, Beto e Toni amparam Hélio, que passa mal. Cléo avisa que quando o sapo gigante não mata de primeira, a vítima ganha imunidade. Demétrio e Ísis entram no depósito após escapar do dinossauro. Ísis vê Marcelo desmaiado. Marcelo acorda e implora por ajuda. Capeletti procura Marcelo na ilha e se depara com Vlado e Fúria. Capeletti atira, mas a arma falha e ele luta com os mutantes. Eugênio elogia Ágata e Teófilo expulsa Eugênio de casa. Ágata discute com Teófilo. Meduso coloca o corpo de Silvana dentro de um saco e Metamorfo diz que eles precisam se livrar dela. Gór fala para Meduso jogar o corpo de Silvana no mar.

Um enfermeiro chega com o homem-leão, desmaiado e amarrado numa maca. Gór avisa que irá mandá-lo para ilha. Leão acorda. Batista avisa que Zé Doido chegou na mansão. Lúcia e Danilo ficam desesperados. Helga aparece no apartamento de Simone, com as roupas sujas e toda desarrumada. Mauro e Simone se assustam. Helga diz que precisa de ajuda. Ela avisa que Eric não irá desistir de pegá-la. Lucas e Célia entram em casa. Janete avisa que Paola virou cobra e quase a atacou. Lucas procura a cobra, mas não a encontra. Danilo diz para Batista mandar Zé Doido embora, mas Lúcia avisa que ele pode fazer um escândalo. Zé Doido entra na mansão e Danilo dá uma secada de cima embaixo no caubói. Marisa e Pepe consolam Esmeralda, que fica arrasada ao saber que Ernesto realmente ficará paraplégico. Pepe recebe outra ligação do celular de Ana Luz e uma voz diz ter notícias sobre Ana. A voz marca um encontro com Pepe. Marisa diz que irá com ele, mas ficará escondida. Cris dá de cara com Iara. Iara pede para Cris confiar nela.

César corre de Velociraptor e começa a virar lobisomem. Eugênio diz que dará um jeito de encontrar Ágata. Eugênio checa seu e-mail e vê que chegou uma mensagem de Viviane. Pepe e Marisa chegam ao local combinado e ela se esconde. Pepe aguarda até que um carro escuro se aproxima e pára próximo a ele. Dois homens mascarados saem do carro e apontam uma arma para ele. Os homens jogam Pepe dentro do carro e saem rapidamente. Marisa grita desesperada. Perpétua vê Golias vindo em sua direção. Ela se afasta e diz que não quer brigar, mas os dentes de Golias crescem. Golias bate na direção de Perpétua, que lança um raio de choque contra ele. Capeletti pega sua arma e dá um tiro de raspão em Fúria. Vlado aproveita uma distração de Capeletti e lhe joga uma pedra. Os mutantes se aproximam do segurança e mordem seu pescoço. Capeletti sai correndo. Demétrio e Ísis tentam ajudar Marcelo, que conta que não lembra de nada sobre sua vida. Demétrio e Ísis ficam com pena e avisam que irão ajudar Marcelo.

O Rico e Lázaro

Joana não acredita ao ver Asher. Zac tenta impedir, mas ela corre ao seu encontro. Todos se surpreendem ao ver o Lobo de Judá no palácio. Joana desmaia ao reencontrar Asher. Matias descobre que Gadise beijou Ebede e fica furioso. Zac tenta cuidar de Joana, mas Asher toma a frente. Nebuzaradã diz estar se divertindo com a situação. Ilana ampara Gadise. Joana desperta e se emociona ao ver Asher. Enciumado, ele pede para ela abraçar Zac e vai embora. Joana corre atrás do grande amor. Darice aconselha Shag-Shag a procurar Hurzabum. Gadise começa a explicar para Ilana o desentendimento com Matias. Asher pergunta se Joana se casará com Zac. Sem alternativa, ela não responde. Nabucodonosor se recusa a soltar Joaquim. O rei repara nas pintas da mão de Hurzabum e fica intrigado.

Amor Sem Igual

Poderosa diz que é um mal-entendido. Miguel pede para Hugo deixá-los a sós. Poderosa diz que vai deixar o local, mas Miguel a beija. Ela fica mexida e indecisa. Fernanda discute com Ramiro. Leandro e Bernardo falam sobre Poderosa. Miguel aconselha Hugo a dizer a verdade para Maria Antônia (@mariantoniacord). Poderosa diz que vai ajudar Miguel no mercadão até ser chamada por Olympia. Oxente se preocupa com a ausência do filho. Antônio Júnior chora na rua. Pedro Antônio consola Oxente. Duplex segue para a casa noturna. Tobias se recusa a conversar com Fernanda sobre seu passado. Cindy vai até a casa de idosos para ter aula de dança. Carmem escuta ela dizer que trabalha pra Olympia. Tobias se anima ao saber da reinauguração do Mademoiselle Olympia Night Club. Fernanda recusa o convite de Beto. Poderosa volta a trabalhar com Miguel no mercadão. Antônio Júnior pega carona com caminhoneiro. Zenaide sente falta do filho. Hugo não consegue dizer a verdade para Maria Antônia (@mariantoniacord). Fernanda defende Fabiana. Tobias arma para separar a irmã de José Antônio. Tobias se oferece para buscar os exames dos jovens atletas. Mas Ramiro avisa que seu motorista já buscou. O milionário se prepara para ver o resultado dos exames.

SBT

As Aventuras de Poliana

Falcão e Zóio assistem o vídeo do CLP e vêem Mosquito. Raquel desabafa com sua mãe. Yasmin, Gael e Benício sentem ciúmes do irmão e Durval aconselha as crianças. Waldisney pede para Jeff não contar nada sobre seu passado para Nancy. Mário inventa uma desculpa para os pais por não ter feito a prova. Guilherme briga com Roger devido a maneira que o pai trata o amigo no trabalho. Jeff conta para Waldisney sobre as fotos que estavam no pen drive de Pendleton e os dois levantam algumas hipóteses suspeitas. Mirela não consegue recuperar suas contas nas redes sociais. Sérgio e Joana conversam sobre o comportamento de Mário.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também