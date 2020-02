Resumo das Novelas

QUINTA-FEIRA, 6

Malhação

Rita afirma a Viana que ele não é mais seu advogado, e diz que falará com Lígia sobre Lara. Fafi propõe que Henrique finja estar ficando com ela, para provocar Andressa. Lígia confronta Lara na frente de Rita e Filipe. Sara aconselha Milena sobre a cirurgia. Rui sequestra Nina, e Lígia e Rita se desesperam. Joaquim apoia Lara. Milena decide não fazer a cirurgia. Rui devolve Nina para Lígia e Rita, e insinua que deseja resolver o processo de guarda amigavelmente.

Éramos Seis

Carlos é levado para o hospital. Inês acredita que Carlos tenha desistido de viajar com ela. Adelaide afirma a Gusmões que sabe de onde vieram os tiros contra a multidão. Julinho ouve as notícias sobre a manifestação e teme pela vida de Alfredo. Sem saber a identidade de Carlos, o médico confirma a Gusmões que o estado do rapaz é grave.

Marcelo vai à casa de Lola à procura de Carlos. Marcelo, Isabel e Alfredo se preocupam com a falta de notícias de Carlos. Inês fica aflita com o sumiço do namorado. Gusmões encontra um documento de Carlos e alerta Almeida. Alfredo reconhece Carlos no hospital e se desespera. Almeida vai à casa de Lola com Gusmões.

Salve-Se Quem Puder

Ermelinda distribui as tarefas dos sítios para Luna/Fiona, Kyra/Cleyde e Alexia/Josimara. Ermelinda se preocupa com o interesse de Zezinho por Alexia/Josimara. Juan tenta confortar Mário. Téo lamenta a morte de Alexia/Josimara. Luna/Fiona se emociona ao ver fotos de Helena no computador. Luna/Fiona revela a Kyra/Cleyde que está decidida a procurar Helena para saber o motivo de a mãe tê-la abandonado.

Kyra/Cleyde observa na rede social o depoimento que Rafael fez em sua homenagem. Ela não gosta da aproximação de Renatinha e Rafael. Luna/Fiona lamenta não poder avisar a Juan que está viva. Zezinho não reage bem quando Alexia/Josimara lhe pede para não criar ilusões sobre ela. Dominique e Renzo voltam para São Paulo. Renzo decide participar dos negócios de Dominique. Alexia/Josimara descobre que Renzo foi ao seu enterro e ela propõe às amigas que elas fujam para São Paulo.

Amor de Mãe

Magno é libertado e visita Betina. Magno afirma que se afastará de Betina. Todos comemoram a volta de Magno. Érica alerta Ryan sobre o perigo do sucesso. Álvaro ameaça Vitória. Davi visita Amanda na prisão. Verena consegue um emprego no bar onde Marina trabalha. Vitória e Raul se aproximam. Miranda se encontra com Daniel. Leila e Magno se beijam. Belizário presenteia Penha, que se emociona. Verena faz sucesso cantando no bar. Álvaro pede para conversar com Verena. Eunice se nega a conversar com Camila sobre Tânia e Domênico. Raul sugere a separação para Érica.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio manda preparar um jantar especial para Tomásia. Leôncio planeja ficar com o dinheiro de Tomásia. Diogo e Helena resolvem fugir. Isaura insiste em contar a verdade para Álvaro. Leôncio manda preparar um jantar especial para Tomásia. Branca desconfia de Isaura e se empenha em descobrir seu segredo. Belchior ganha um beijo de Rosa. Miguel concorda que Isaura conte a verdade a Álvaro.

Caminhos do Coração

Barco de Noé some. Júlia cria o embrião de um homem-escorpião e diz ter certeza de que em breve Marcelo voltará para o laboratório. Tati reza pelo pai. Pepe escuta ao telefone uma voz que chama por Maria e depois por Mariana Mayer. Pepe fica apavorado. Esmeralda vai ao hospital visitar Ernesto e Carvalho a acompanha. Noé avisa que foi para ilha resgatar a Liga do Bem. Maria conta que Marcelo foi levado pelo dinossauro. Marcelo desperta e fica confuso ao perceber que está no depósito. Ele diz sentir que Júlia mentiu para ele e volta a sentir a dor de cabeça. Lucas faz várias perguntas a Mauro, que fica indignado ao perceber que o neto está ouvindo seus pensamentos.

Lucas capta um pensamento de Mauro e o escuta dizer que não irá revelar o que sabe. Paola ameaça Janete e avisa que se ela quiser continuar viva, terá que largar Toni. Janete fala que Toni não quer nada com Paola e ela fica nervosa. Paola segura Janete e mostra sua língua de cobra. Cris tenta materializar um cachorro-quente para Pachola, mas ele faz aparecer apenas frutas. Ele fica intrigado por seu poder não funcionar de novo. Mendigo e Fúria lutam. Mendigo imobiliza Fúria, que fica sem saída. Vlado bate em Mendigo, que desmaia. Os dois mordem seu pescoço.

O Rico e Lázaro

Zac fica aliviado ao ver Lior indo embora. Belsazar propõe uma luta contra Davi, filho de Daniel. Nabucodonosor conversa amigavelmente com os netos. Nitócris trata Nabonido com grosseria. Elga afirma que se casará com Fassur. O sacerdote tenta se divertir com uma prostituta. Matias pede perdão à Gadise. Asher descobre que Joana está noiva de Zac. Malca diz aceitar que Joana se torne segunda esposa de Zac. Joana pede para Matias largar o jogo. Zac fica furioso ao saber que Elga se casará com Fassur. Zelfa diz que sairá de casa. Absalom descobre que Dana está noiva.

As gêmeas se irritam com os maridos. Neusta fala da festa em homenagem ao rei. Ebede-Meleque visita Joaquim. Dana tenta entender a atitude de Joana. O comerciante que testemunhou o assassinato de Chaim é encontrado morto. Amitis visita o bebê de Lia. Arioque aconselha os filhos de Daniel a ficarem longe de Belsazar. Asher leva presentes ao rei e é convidado por Beroso para ficar no palácio. Ele pede para comprar Lior. Rabe-Sáris pergunta se os irmãos têm envolvimento com o assassinato do comerciante. Nebuzaradã fica surpreso ao ver Asher no palácio.

Amor Sem Igual

Tobias e José Antônio brigam no mercadão. Peppe avisa que passou no teste da escolinha. Luiggi fica entusiasmando. Hugo fica triste ao saber que foi usado por Maria Antônia (@mariantoniacord). Oxente repreende José Antônio. Tobias se desculpa com o empresário europeu. Fernanda diz saber a verdade sobre Donatella. Furacão sugere que Duplex se candidate à vaga de segurança no Mademoiselle Night Club. Antônio Júnior liga para casa e chora ao ouvir a voz de Zenaide. Maria Antônia (@mariantoniacord) discute com Poderosa. Norma aconselha Fernanda. Ramiro cobra Seu Ernani sobre o exame dos atletas. O milionário provoca Tobias. Hugo revela para Poderosa que estava conversando virtualmente com Maria Antônia (@mariantoniacord) fingindo ser outra pessoa. A filha de Oxente oferece todas suas economias para Poderosa deixar a casa de Miguel. A prostitua recusa. Em conversa com Hugo, Poderosa pede para ver as mensagens que ele enviou. Temendo Bernardo, Caio não gosta da ideia de Duplex trabalhar na casa noturna. Poderosa aconselha Hugo a enviar novas mensagens para Maria Antônia (@mariantoniacord). Miguel chega em casa e flagra a mulher amada com Hugo no quarto.

SBT

As Aventuras de Poliana

Luisa decide mostrar a carta de Alice para Marcelo. Pendleton pede que Luisa passe alguns dias em sua casa para cuidar das meninas enquanto ele viaja. Yasmin escuta Raquel falar que é verdadeira Dark Lady. João fica com ciúmes de Eric e Poliana. Iure pede desculpas a Sophie pela atitude rude de seu pai. Fernanda vê Débora e Afonso conversando. Depois da descoberta, Bento foge. Preocupada, Ruth alerta a todos sobre o sumiço de Bento. Luisa pergunta se Ester gosta realmente de Pendleton. Nasce o irmão de Gael, Benício e Yasmin. Arlete tenta ensinar bons modos a Mosquito. Sozinho tentando fugir, Bento acaba se machucando na rua.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também