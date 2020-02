Resumo das Novelas

QUARTA-feira, 5

Malhação

Filipe diz a Rita que precisa alertar Lígia. Madureira conversa com Lígia sobre Nina e Rita. Joaquim se incomoda ao ver Rita no quarto de Nina, e Filipe confronta o pai. Neide convoca as duas chapas do grêmio para uma conversa. Fafi flagra Andressa e Henrique se beijando. Regina assume as contas da casa. Guga pede que Max aceite receber ajuda. Milena leva Daniel para conhecer sua antiga escola. Viana garante a Rita que, com a prova do suborno de Isaura, ela ganhará a guarda de Nina.

Éramos Seis

Carlos aceita viajar com Inês. Genu se preocupa com a integridade de sua família, por conta das manifestações políticas. Clotilde não consegue contar a Lola sobre sua gravidez. Isabel se encontra com Felício. Marcelo convence Carlos a conversar pessoalmente com Felício. Lúcio, Virgulino, Tião e Nero se dirigem à manifestação. Lola se preocupa com Alfredo. Isabel garante a Lola que não desistirá de seu romance com Felício. Inês se prepara para sua viagem com Carlos. Lola tem um mau pressentimento. Carlos é atingido por um disparo da polícia contra os manifestantes.

Salve-Se Quem Puder

Alexia/Josimara chama Zezinho de Renzo e deixa Ermelinda desconfiada. Renzo se sente culpado quando Rafael demonstra gratidão por ele. Ermelinda conta às meninas que o povo da cidade ficou encantado com a voz de Alexia/Josimara. Luna aconselha Alexia/Josimara a esquecer Renzo, para não prejudicá-las.

Alan diz a Tarantino que o desaparecimento de Alexia está piorando a situação de Ignácio. Alexia/Josimara agradece Zezinho por ter cuidado dela e finge não se lembrar do beijo que deu no rapaz. Júnior e Bia tentam animar Agnes. Ivo comunica a Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde que, para manter suas famílias vivas, foi necessário confirmar a morte das três para despistar os bandidos. Juan pede satisfações a consulesa sobre a morte de Luna/Fiona. Luna/Fiona, Kyra/Cleyde e Alexia/Josimara se unem para enfrentar a dificuldade da situação.

Amor de Mãe

Davi comemora o sucesso de seu protesto. Lurdes pede ajuda a Betina para encontrar Tânia. Miranda e Natália apoiam Vitória, que teme por seu futuro. Raul sente saudades de Vinícius. Álvaro sofre por causa de Verena. Vitória termina o relacionamento com Davi. Ryan se embriaga e acaba lançando uma nova música. Vitória se mobiliza para conseguir uma ação coletiva contra a PWA. Betina descobre que Tânia faleceu e tenta falar com Eunice, sua irmã. Nicete diz a Vitória que não prejudicará Álvaro. Álvaro exige que Lucas encontre Verena. Álvaro declara guerra contra Vitória.

RECORD

Escrava Isaura

Branca e Geraldo conversam com Isaura. Branca e Geraldo conversam com Isaura. Raimundo e Martinho seguem para São Paulo em busca de Isaura. Belchior leva notícias de Leôncio para Tomásia. Branca faz diversas perguntas para Isaura. Perpétua concorda em receber Isaura em casa. Enquanto cuida de Rosa, Diogo pede a mão de Helena em casamento e Paulo ouve. Álvaro encontra Branca e Geraldo na casa de Isaura.

Caminhos do Coração

Lúpi manda Perpétua fugir e diz que irá despistar o dinossauro. Perpétua foge chorando, enquanto Lúpi chama Velociraptor, que vai atrás dele. Lúpi se transforma em Lobo e late para o dinossauro. Velociraptor vai para cima do Lobo, que foge. Maria diz que precisa ajudar Lúpi, mas Beto e Hélio a impedem. Noé chega à ilha e dá de cara com o sapo-bufo gigante, que cospe uma gosma em sua direção. Noé consegue se esquivar e sai correndo. Capeletti avisa que já procurou Marcelo por todos os lugares, mas não o encontrou. Júlia se desespera e diz que Marcelo corre risco de vida. Capeletti pergunta o motivo de Júlia ter tanto interesse em Marcelo e ela diz que tem uma missão para ele. Silvana acorda e vê Meduso observando-a. Ela finge não se lembrar de nada e Meduso acredita. Janete pressente que algo de ruim irá acontecer com ela e se assusta ao ouvir a campainha tocar.

Ela abre a porta, não vê ninguém, mas uma cobra entra no apartamento sem que ela veja. Janete estranha e quando se vira, dá de cara com Paola. Rodrigo entra no quarto de Lúcia e Danilo e diz que tem um presente para seu filho. Lúcia fica nervosa e avança em Rodrigo, mas Danilo a segura. Rodrigo ironiza Danilo e ele lhe dá um tapa na cara. Lúcia começa a passar mal e os dois a amparam. Pepe recebe outra ligação do celular de Ana Luz. Lobo fica acuado na frente de Velociraptor. Lobo se transforma numa pomba e sai voando. Ísis e Demétrio descansam da fuga. Eles ouvem o som do dinossauro se aproximar e se assustam. Ísis fica invisível e Velociraptor vai atrás de Demétrio, que sobe numa árvore e escapa. Mendigo se depara com Fúria, que o abraça, sedutora. Os dentes e garras de Fúria crescem, sem que Mendigo veja e ela lhe dá uma mordida. Noé escuta uma gritaria vindo da mata., quando surgem Maria, Beto, Hélio, Cléo e Toni. Noé e Maria se abraçam. Marcelo entra no depósito e se contorce de tanta dor. Ele cai no chão segurando a cabeça com força e desmaia.

O Rico e Lázaro

Nitócris e Belsazar fazem planos ambiciosos. Shag-Shag pede segredo à Darice. Edissa visita Joaquim e eles se declaram. As filhas de Shamiran têm aulas de dança. Asher come na Casa da Lua. Zac diz que quer proteger Joana. Ela fica indignada com a chantagem dele e se recusa a casar. Zac avisa que deixará a família de Ravina ao relento. Asher pede para Lior avisar à Joana que ele está vivo. Joana procura Malca e avisa que foi pedida em casamento por Zac. Absalom se abre com Zelfa e diz amar Dana. Ravina concede a mão da moça a Levi. Malca diz que aceitaria tudo para viver bem com Zac. Joana pede para falar com Matias. Zac chega na casa de Ravina. Zabaia fica impressionado com a mudança de Asher. Joana avisa aos familiares que se casará com Zac. Todos são interrompidos com a chegada de Lior. Zac fica tenso. O rapaz se surpreende ao saber que Joana ficou noiva de Zac.

Amor Sem Igual

Olympia gosta de Poderosa, mas propõe um teste de dança nos tecidos. Em sua casa, Miguel ora diante da bíblia. Poderosa não se sai bem no tecido e Olympia a dispensa. Oxente e Zenaide mal conseguem dormir sem notícias do filho. Antônio Júnior tenta trabalhar estacionando carros nas ruas, mas apanha de um flanelinha. Poderosa caminha com tristeza e se lembra do passado. Miguel pensa em sua amada. Tobias discursa para os alunos da escolinha. Fernanda procura pelo irmão na agência. Em conversa com Furacão, Poderosa lamenta a recusa de Olympia. Miguel trabalha entristecido. Olympia se prepara para a reinauguração da casa noturna. Maikitaison liga para Poderosa e diz ter uma vaga para ela como garçonete. Fernanda se irrita ao saber que Tobias foi sozinho para a escolinha. Acompanhado do empresário europeu, Tobias inicia o teste com os alunos. Peppe marca um gol na partida e chama a atenção do empresário. Tobias estranha a presença do menino no jogo. Rosa Flor leva uma bolada durante a partida. Tobias barra a presença da irmã no local. O empresário gosta do desempenho dos jovens atletas e pede para comer em um lugar diferente. Tobias o convida para o mercadão. José Antônio espera por Donatella. Fernanda vê Tobias saindo com o empresário e os seguem. Maria Antônia (@mariantoniacord) usa Hugo para treinar as dicas dadas por Poderosa. No mercadão, José Antônio fica animado com a presença de Donatella. Peppe pergunta a Seu Ernani se passou no teste. Tobias flagra Donatella no boxe de queijos conversando com José Antônio.

SBT

As Aventuras de Poliana

Bento fica com medo de o sobrinho de Ruth tomar seu lugar. O pai de Iure não aceita o namoro do filho com Sophie. Para ajudar o meio ambiente, Lorena da algumas dicas sobre reciclagem para pessoas na rua. Em busca de algumas informações, Luisa tenta reencontrar algum membro da Trupe Vagalume. Eric, Poliana e Filipa vão até a casa de João para finalizar o trabalho. Gleyce apresenta Mosquito para as integrantes do CLP. Débora pede para Mosquito não contar nada sobre os negócios que fez ela com Rato no passado. Nancy se queixa por nunca ter ido a casa de Waldisney. Débora aproveita a live do CLP para difamar a imagem de Marcelo para todos. Na O11O, Jeff fica indignado com a maneira com que é tratado por Roger. Bento descobre que João é o verdadeiro sobrinho de Ruth.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também