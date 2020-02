Resumo das Novelas

TERÇA-feira, 4

Malhação

Filipe insiste para Lígia que Lara mente. Henrique pede Andressa em namoro, e a jovem o despista. Rita pede que Rui marque um encontro com Viana. Milena confronta Mariliz. Diana recusa os livros dados por Celso para a biblioteca da escola. Mariliz afirma que fará de tudo para Milena voltar a escutar, desde que Daniel volte a morar com ela. Milena hesita sobre a possibilidade de voltar a ouvir. Rita conta para Filipe que Rui tem provas de que Lara subornou Isaura.

Éramos Seis

Tião, Alfredo e Lúcio conseguem fugir da polícia. Lola discute com Isabel. Afonso afirma que não deve satisfações a Shirley. Clotilde conforta Isabel, que garante que não deixará Felício. Genu se desespera com o perigo sofrido por Lúcio. Lola se nega a conhecer Felício, e Carlos briga com Isabel. Clotilde repreende a família por não aceitar a paixão de Isabel. Alfredo tem uma conversa séria com Carlos. Clotilde aconselha Isabel a lutar por seu amor. Afonso pede que Shirley deixe sua casa. Adelaide e Alfredo se beijam. Inês convida Carlos para uma viagem às escondidas.

Salve-Se Quem Puder

Juan afirma a Mário que tem certeza de que Luna/Fiona está viva. Gabi conta a Rafael e Renzo que a mãe de Luna/Fiona a abandonou. Hugo avisa a Helena que Téo chegará ao Brasil em breve. Helena se recorda do dia em que Luna nasceu. Rafael estranha o fato da casa de Luna/Fiona ter explodido. Renzo desconfia de Juan. Zezinho e Alexia/Josimara trocam provocações.

Luna/Fiona cria um novo perfil para se comunicar com Juan nas redes sociais. Kyra/Cleyde aconselha Luna/Fiona a não conversar com Juan, para não despertar suspeitas. Alexia/Josimara faz sucesso cantando na festa sertaneja da cidade. Graziela repreende Petra por tentar se promover com o desaparecimento de Alexia. Zezinho admira Alexia/Josimara, e os dois se beijam.

Amor de Mãe

Álvaro pressiona Verena sobre a paternidade de Júnior. Miranda ajuda Vitória e Tiago com a mudança. Danilo convida Durval para celebrar seu casamento com Camila. Davi passa mal enquanto registra seu protesto contra a PWA. Lurdes questiona Thelma sobre seu desânimo com o casamento de Danilo e Camila. Álvaro expulsa Verena de casa com Júnior. Penha revela a Leila que está saindo com Belizário.

Estela arma para Álvaro. Jane cobra que Thelma respeite Danilo. Vitória paga a multa pela quebra do contrato com Álvaro. Danilo e Camila se casam. Jane apoia Thelma. Vitória sofre com o estado de Davi, que é internado às pressas. Miguel anuncia que a licença ambiental da PWA foi suspensa. Daniel convida Miranda para sair.

RECORD

Escrava Isaura

Helena pede para que Gabriel aceitar que eles são irmãos. Leôncio se diverte com as meninas do bordel, mas pouco depois desconfia que uma delas tenha roubado as jóias de sua mãe. Isaura observa as jóias de sua madrinha dadas a ela pelo comendador Almeida. Belchior avisa Violeta que Leôncio prendeu suas meninas. Violeta leva o Sargento para a fazenda. Rosa continua a delirar. Gioconda avisa Diogo que o Cel. Sebastião quer que ele vá até sua casa para examinar Rosa. Diogo diz que irá aproveitar a ocasião para pedir a Mão de Helena em casamento. Branca e Geraldo avistam Isaura de longe.

Caminhos do Coração

Gór e Metamorfo comemoram sucesso da vacina de placebo. Gór e Metamorfo brindam ao sucesso da vacina de placebo. Irma liga para o celular de César. Gór manda Metamorfo atender a ligação e ser amável com Irma. Aristóteles sente ciúmes de Irma e diz que ela irá descobrir que é tudo uma fraude. Regina fica arrasada ao ler uma notícia de que os agentes do Depecom devem ter morrido. Teófilo deixa Eugênio sem graça e Ágata se irrita com o pai. Eugênio diz que tem vontade de conhecer Ágata melhor. Teófilo fica inconformado. Iara avisa que Velociraptor está próximo. Beto diz que eles precisam fugir.

Todos se assustam com os rugidos do dinossauro e saem rapidamente. Danilo fica aflito com a possibilidade de Zé Doido aparecer na mansão. Eles escutam batidas na porta do quarto e se assustam. Lucas visita Célia, que conta que Paola virou mulher-cobra. Lucas encontra Mauro e pergunta se ele sabe alguma coisa sobre o mandante dos crimes. Ele tenta ouvir o pensamento do avô e Mauro fica apreensivo. Velociraptor aparece na mata. Beto, Maria, Hélio, Cléo e Toni vão para um lado, enquanto Ísis, Demétrio, Perpétua, Lúpi e Iara correm para outr

O Rico e Lázaro

O dia amanhece na Babilônia e ouve-se o choro do bebê de Lia. Mesaque confere se o estado de saúde dela é estável. Daniel dorme tranquilamente. Neusta diz que desmaiou quando o sábio cortou o ventre de Lia. Mesaque dá recomendações à Lia. Naomi cuida dos outros filhos de Daniel. Neusta tem notícias de Joaquim. Matias lamenta a dívida no jogo e pede dinheiro à Gadise. Ela avisa que não tem e ele perde a cabeça. Ravina e Zadoque discutem com Matias. Sammu-Ramat fica incomodada com o relacionamento entre o filho e Rabe-Sáris. Joana se preocupa com a situação de Matias. Amitis dá notícias sobre o reino a Nabucodonosor.

Mendigando, Shag-Shag se emociona ao ver Hurzabum cuidar da filha Deborah. Zac trata Malca com carinho e pede desculpas à Zelfa. Nitócris reclama com Evil sobre o comportamento do rei. Beroso cobra a dívida de Matias e avisa que ele perderá a casa de Ravina. Zac chega e diz que pode ajudar Matias. Nitócris procura Beroso e diz que algo precisa ser feito para impedir que o rei continue protegendo os hebreus. Nabucodonosor parabeniza a administração de Evil. Matias diz que a proposta de Zac é absurda. Daniel e os filhos admiram o novo bebê. Oziel diz que casar será bom para a imagem de Fassur.

Neusta vai até o calabouço e tenta animar Joaquim. Ebede-Meleque não resiste e beija Gadise. Daniel agradece a ajuda de Mesaque. Fassur finge preocupação com Malca. Joana pede para falar com Matias. Zelfa diz não concordar com o casamento entre Elga e Fassur. O vilão propõe novos negócios a Tamir e Shamir. Absalom vê Levi passando em frente à oficina. Dana recebe o novo pretendente em sua casa. Os filhos de Talita e Samira tratam Malca com carinho. Matias pergunta se Joana casaria com Zac para salvar a casa de Ravina. Lior vê um homem rico chegando na Babilônia e se surpreende ao ver que é Asher.

Amor Sem Igual

Antônio Júnior não se entende com José Antônio e eles brigam. Durante a confusão eles acabam derrubando Bento, que bate com a cabeça e tem uma parada cardíaca. Poderosa conversa com Zenaide. Bento é levado para o hospital. Oxente conta a verdade para Miguel sobre a briga com Zenaide. Antônio Júnior anda desnorteado pelas ruas. José Antônio e Donatella saem para procurar Júnior. Norma é avisada sobre o estado de saúde de Bento. Carmem finge estar interessada em conhecer um hotel luxuoso para avaliar melhor o local. Fernanda pede para incluir a foto das crianças do abrigo no quadro de atletas da Bras Esportes (@brasesportes), mas Tobias discorda. Carmem finge interesse no hotel apenas para conhecer melhor a estrutura do local. Um empresário europeu chega à agência esportiva de Ramiro e se depara com a discussão entre Tobias e Fernanda. Seu Ernani pede cortesias do clube noturno para Santiago em troca de admitir Peppe na escolinha. O empresário propõe uma competição entre as agências esportivas para escolher um jogador que jogará na Europa. Oxente se reconcilia com Zenaide. Poderosa dá dicas para Maria Antônia (@mariantoniacord) tentar conquistar Miguel. José Antônio conta para Oxente que encontrou Antônio Júnior. Carmem se mostra invencível com a internação de Bento. José Antônio não consegue falar com Antônio Júnior. Ramiro humilha Tobias. Poderosa chega no clube noturno e conhece Olympia.

SBT

As Aventuras de Poliana

OTTO anuncia que irá reabrir sua antiga empresa de brinquedos “Starship”. Marcelo passa um trabalho em grupo em sua aula e os alunos começam a trabalhar em seus projetos. Hugo conta para Paola sobre as perguntas que Filipa fez a respeito de Eric. Distraído com o jogo Vetherna, Mário acaba perdendo uma importante prova no colégio. Ruth e Helô checam as imagens de segurança e descobrem que alguém alterou as gravações. Os amigos de Raquel tentam ajuda-la a desmascarar a suposta Dark Lady. Sophie segue Iure até o restaurante, ele nota sua presença e o apresenta para uma pessoa importante. O resultado do teste de DNA de Ruth e João fica pronto, e o parentesco é confirmado. Luisa lê a carta de Alice e confirma que Pendleton está falando a verdade. Bento descobre que Ruth encontrou seu sobrinho desaparecido.

