Resumo das Novelas

segunda-feira, 3

Malhação

Chega o dia das apresentações musicais das chapas do grêmio. Raíssa apoia Nanda, que consegue se apresentar. Max revela a Regina que perdeu todo o dinheiro dos dois. Neide sugere que as duas chapas se unam para recuperar a biblioteca da escola. Henrique decide apoiar Andressa, e Fafi se decepciona. Lígia sugere que Rita seja representada por Lara no processo de guarda de Nina. Filipe lamenta que Lígia e Rita não tenham chegado a um acordo. Rui revela a Rita que Lara subornou Isaura para depor contra ela.

Éramos Seis

Clotilde disfarça diante de Natália, e Almeida garante à esposa que não pensa mais na moça. Inês admira a coragem de Alfredo. Felício e Isabel discutem. Justina pede para ver uma foto de Hamilton, e Emília se incomoda. Carlos tenta confortar Isabel, que se irrita com o irmão. Julinho vai a um salão de jogos com Assad. Afonso ajuda Lola com suas encomendas, e Shirley não gosta. Felício pede perdão a Isabel, e Carlos repreende a irmã. Isabel revela a Lola que namora um homem casado. Tião, Lúcio, Alfredo e outros manifestantes são atacados pela polícia.

Salve-Se Quem Puder

Ivo tranquiliza Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde, dizendo que Zezinho está preparado para defendê-las. Renzo fica tenso ao saber que Donato pode aderir à delação. Bia esclarece a Dionice que o treinador não sabe sobre seu problema de saúde. Tammy se irrita ao perceber Tarantino interessado em Bia. Ermelinda alerta Zezinho para não se envolver com as meninas. Renzo finge não conhecer Kyra/Cleyde e se oferece para ajudar Rafael a encontrar a namorada. Micaela avisa a Úrsula que Helena pensa em viajar para o México.

Úrsula sente ciúmes de Téo. Ermelinda recomenda Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde a dizer às pessoas que estão na cidade para descansar. Ermelinda nota o apreço que Luna/Fiona tem pela corrente de Téo. Rafael procura Juan e Mário, acompanhado de Renzo. Dominique deixa claro a Pancho que já resolveu o caso de Donato. Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde descobrem que Donato foi morto na prisão.

Amor de Mãe

Amanda ameaça Álvaro e garante que se vingará do empresário. Davi inicia seu protesto e Betina se preocupa. Álvaro e Lucas produzem um vídeo falso para difamar Raul. Amanda é presa e Guará avisa a Davi. Thelma desabafa com Durval sobre Danilo e Camila. Sandro mostra o vídeo falso de Raul para o pai, e Vitória oferece ajuda. Érica anuncia que Ryan precisa se mudar da casa de Lurdes. Raul confronta Álvaro na frente dos acionistas da PWA. Ryan se muda para um hotel. Álvaro é rude com Estela. Januário e Oliveira decidem viajar juntos. Passam-se seis meses. Brenda e Leila visitam Magno na prisão. Lurdes decide procurar Tânia. Álvaro descobre que pode não ser o pai biológico de Júnior.

RECORD

Escrava Isaura

Leôncio manda Martinho viajar atrás de Isaura. Pedrinho acorda Miguel pela noite para avisar que Isaura conversa com Álvaro e que ela deseja contar a verdade para o rapaz. Miguel vai até Isaura e diz que está muito tarde para os dois conversarem. Álvaro vai embora. Leôncio manda Martinho viajar atrás de Isaura. Dr. Paulo diz que a situação de Rosa é complicada. Henrique mostra a Malvina o dinheiro que conseguiu com a venda do diamante. Miguel briga com Isaura e ela diz que está apaixonada por Álvaro. Perpétua quer conhecer Isaura e seu pai. Diogo quer se casar com Helena.

Caminhos do Coração

Aristóteles propõe uma união com Irma. Batista conversa com Regina e diz estar preocupado com o sumiço de seu filho. Ele diz ainda que quer descobrir qual o poder do menino e avisa que não irá sossegar enquanto não encontrá-lo. Gór avisa para Meduso e Metamorfo que eles precisam pensar numa maneira de conter os mutantes perigosos ou então todos eles serão afetados. Silva na acorda assustada e se debate, mas Gór não consegue hionotizá-la. Metamorfo aplica uma injeção em Silvana e ela adormece. Gór diz que eles terão que dar um jeito na moça. Simone diz para Paola que é melhor ela ficar isolada por um tempo. Paola fica desesperada e pergunta se estão querendo expulsá-la de casa. Simone pede para Paola entender a situação, mas ela se enfurece e avisa que não irá deixar barato.

Marcelo se revolta novamente contra Júlia e pergunta o que a médica fez com ele. Júlia tenta contornar a situação e manda Marcelo obedecê-la, mas ele sai revoltado pelo laboratório. Capeletti aponta a arma para Marcelo e o manda ficar parado. Aristóteles propõe uma união com Irma, para que eles não precisem dividir a herança. Irma fica balançada e os dois se beijam. Tati avisa que não está conseguindo controlar seu poder e faz objetos voarem e tremerem. Clara coloca a mão em Tati, que se acalma aos poucos e começa a chorar. Tati diz precisa ajudar o pai e Noé avisa que fará o possível para trazer todos de volta. Lucas combina com Janete de tentar escutar os pensamentos de Cassandra, quando ela estiver conversando com ela. Júlia prepara uma injeção para aplicar em Marcelo, mas ele parte para cima dela e a ameaça.

O Rico e Lázaro

Joana, Talita e Samira tentam salvar a vida de Malca. Daniel fica nervoso sem notícias de Lia e o bebê. Zelfa diz que Malca perdeu a fé. Ebede-Meleque e Matias brigam na Casa da Lua. Shamir e Tamir descobrem que Malca tentou se matar. Levi se despede de Dana e sai. Saul, filho de Matias e Gadise, se decepciona com o atraso do pai. Zabaia expulsa Matias da Casa da Lua. Daniel ora a Deus. Lia sofre no parto. Absalom ameaça Levi mandando ficar longe de Dana. Malca lamenta o desprezo de Zac. Levi consegue bater em Absalom e diz que não desistirá de Dana. Nitócris lamenta o comportamento do rei.

Beroso fala das dívidas de Matias no jogo. Enciumada, Namnu reclama da proteção de Rabe-Sáris à Sammu–Ramat. Neusta diz que Lia pode morrer. Triste com a postura do rei, Beroso bebe na Casa da Lua. Absalom discute com Nicolau. Zac encontra com o comerciante que presenciou o assassinato de Chaim. Rabe-Sáris provoca Joaquim. Daniel fica preocupado com Lia. Nabucodonosor se declara para Amitis. Mesaque chega de viagem e Daniel pede ajuda. Joana e Zadoque falam sobre Malca. Zac pede perdão a ela. Joana tenta apoiar Gadise. Mesaque diz que Lia corre risco de vida. Zac tem um pesadelo com Chaim. Mesaque aquece a lâmina de uma faca e diz que não tem outro jeito de salvar Lia.

Amor Sem Igual

Oxente fica decepcionado com Zenaide. Maria Antônia (@mariantoniacord) pede conselhos aos amigos virtuais. Poderosa tenta controlar o sentimento por Miguel. Furacão agradece a proteção de Duplex. Miguel se recusa a levar Poderosa para a entrevista de emprego no clube noturno. Zenaide se recusa a dizer a verdade para os filhos. Norma aconselha Antônio Júnior a falar com seu pai. Fernanda pede para o pai e o irmão não brigarem durante a refeição. Poderosa chama a atenção dos homens nas ruas. Ela chega até o Mademoiselle Olympia, mas é surpreendida por Oxente. Miguel descobre que o amigo brigou com Zenaide. Poderosa fica com pena de Oxente e decide ajuda-lo a procurar por Antônio Júnior. Olympia gosta da atitude dela. Oxente questiona Santiago e Olavo sobre o paradeiro do filho, mas os rapazes dizem não saber onde Antônio Júnior está. Maria Antônia (@mariantoniacord) e Bibiana ficam surpresa com a destreza de Peppe na costura. Oxente agradece a ajuda de Poderosa. Leandro diz que Norma acabará descobrindo que a neta de Geovani é prostituta. Donatella conta para José Antônio que seu irmão está no asilo. Antônio Júnior se surpreende ao encontrar com o irmão na casa de idosos.

SBT

As Aventuras de Poliana

Filipa e Ester perguntam para Hugo de quem o Eric gosta. Dark Lady manda um vídeo para todos os alunos do colégio, deixando-os intrigados. Luisa diz para Arlete que foi até a mansão atrás de uma antiga carta. Devido ao vídeo da Dark Lady, Helô faz uma inspeção na mochila dos alunos e encontra uma capa na mochila de Mirela, que é encaminhada a diretoria. Gleyce convida Nancy para participar de uma reunião do CLP. Luca descobre a senha do “O11O VR” e consegue jogar Vetherna na escola, Mário escuta a senha de Luca. Sérgio e Roger discutem, mas não chegam em uma conclusão sobre os projetos da O11O. Débora tenta difamar Marcelo para Ruth. Sophie começa a se incomodar com as frequentes saídas de Iure com seu amigo André e os dois discutem. Luisa encontra a carta que estava procurando.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

