Resumo das Novelas

SÁBADO, 1

Malhação

A novela não é exibida aos sábados.

Éramos Seis

Clotilde disfarça diante de Natália, e Almeida garante à esposa que não pensa mais na moça. Inês admira a coragem de Alfredo. Felício e Isabel discutem. Justina pede para ver uma foto de Hamilton, e Emília se incomoda. Carlos tenta confortar Isabel, que se irrita com o irmão. Karine fala mal de Assad para Alfredo. Julinho vai a um salão de jogos com Assad. Afonso ajuda Lola com suas encomendas, e Shirley não gosta. Felício pede perdão a Isabel, e Carlos repreende a irmã. Isabel revela a Lola que namora um homem casado. Tião, Lúcio, Alfredo e outros manifestantes são atacados pela polícia.

Salve-Se Quem Puder

A imprensa brasileira divulga que Alexia e Kyra foram levadas por bandidos e estão desaparecidas. Petra despista Ignácio sobre o desaparecimento de Alexia. As três mulheres recebem suas novas identidades. Agora Luna chama-se Fiona, Kyra é Cleyde e Alexia passa a se chamar Josimara. Alan discorda de Petra sobre a ideia de interditar Ignácio. Luna/Fiona pensa em Téo. Micaela e Úrsula ficam preocupadas com o estado de saúde de Téo e escondem de Helena a situação.

Micaela flagra Úrsula com um comprimido na mão e repreende a namorada do irmão. Juan diz a Mário que sente que Luna está viva. Alexia/Josimara não gosta de seu novo visual. Kyra/Cleyde vê Rafael no aeroporto e tenta falar com ele, mas recua ao ver os capangas de Dominique. Ivo recebe Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde no aeroporto de São Paulo, e informa que elas ficarão na casa da família protetora Prazeiroso. Ermelinda e seu filho Zezinho recebem Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde no sítio em Judas do Norte.

Amor de Mãe

Thelma evita o questionamento de Jane. Danilo pede Camila em casamento. Davi conhece Betina, que oferece ajuda ao ativista para denunciar os impactos da PWA em Guaporim. Raul avisa a Álvaro que irá tirá-lo da direção da empresa. Raul compra o apartamento de Vitória. Januário e Oliveira propõem compromisso a Lurdes. Érica sente ciúmes da aproximação entre Vitória e Raul. Danilo discute com Thelma por causa de seu casamento com Camila. Raul, Vitória e Sandro saem juntos. Camila aconselha Érica sobre seu relacionamento com Raul. Natália avisa a Miranda que conseguiu um trabalho para ela. Miriam tenta alertar Penha sobre Belizário. Lucas sugere que Álvaro prejudique a imagem de Raul. Marina flagra Ryan e Mel se beijando, e termina o namoro com o rapaz. Amanda ameaça Álvaro.

RECORD

Escrava Isaura

A novela não é exibida aos sábados.

Caminhos do Coração

A novela não é exibida aos sábados.

O Rico e Lázaro

A novela não é exibida aos sábados.

Amor Sem Igual

A novela não é exibida aos sábados.

SBT

As Aventuras de Poliana

A novela não é exibida aos sábados.

(*) Os capítulos são fornecidos pelas emissoras de televisão. Sujeito a alterações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também